ΣΥΡΙΖΑ: Δραστήριο στα εσωκομματικά δρώμενα το μέλος που διέγραψε για εμπλοκή στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό

Ένα κομματικό μέλος λιγότερο και μάλιστα πολύ δραστήριο στα εσωκομματικά δρώμενα κατά πληροφορίες, μετρά από χθες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς η Κουμουνδούρου διέγραψε με συνοπτικές διαδικασίες το εν λόγω πρόσωπο, αφού φέρεται από τα ηλεκτρονικά ίχνη του να επικοινώνησε με τη 12χρονη από τον Κολωνό, μέσω ψηφιακής εφαρμογής. Η αποπομπή του εν λόγω κομματικού μέλους από την περιοχή της Αθήνας, το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εσωκομματικές εκλογές του περασμένου Μαΐου, εμφανίζοντας υψηλές κομματικές φιλοδοξίες, χωρίς, ωστόσο, να καταφέρει να εκλεγεί, έφερε την Κουμουνδούρου σε αμήχανη θέση. Και αυτό γιατί, αναρτήσεις και σχόλια που έκαναν την εμφάνισή τους στο Διαδίκτυο ήθελαν ξαφνικά την πολύκροτη υπόθεση να «ακουμπά» την αξιωματική αντιπολίτευση, με την Κουμουνδούρου να αρχίσει να αναζητά την αιτία των σχετικών υπαινιγμών. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην αξιωματική αντιπολίτευση, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου, γνωστοποιήθηκε προς την Κουμουνδούρου ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο και μέλος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ταυτοποιηθεί από την ΕΛΑΣ ότι συνομίλησε με το άτυχο κορίτσι μέσω ψηφιακής εφαρμογής, παρότι δεν του έχει ασκηθεί κάποιας μορφής δίωξη. Πάντως, κύκλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διέψευσαν το περιεχόμενο της επικοινωνίας, λέγοντας ότι ο Υπουργός δεν παρείχε καμία απολύτως ενημέρωση στο ΣΥΡΙΖΑ για στέλεχος του, διότι, πρώτον δεν μπορεί να γνωρίζει ποιοι είναι μέλη ενός κόμματος και δεύτερον όταν ρωτήθηκε από τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα απήντησε ότι η έρευνα διεξάγεται από την αρμόδια ανακρίτρια. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι η έρευνα της Αστυνομίας θα φτάσει μέχρι το τέλος και όλοι οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, ο κ. Σπρίτζης με ανάρτησή του στο Twitter απάντησε στο υπουργείο λέγοντας: «Προς Υπουργό Προστασίας του Πολίτη: Παρακαλώ, συνεννοηθείτε και μην εκτίθεστε…». «Καμία ανοχή-καμία συγκάλυψη» λέει η Κουμουνδούρου Σε κάθε περίπτωση, για την Κουμουνδούρου η οποιαδήποτε σχέση του συγκεκριμένου ατόμου, ηλικίας 54-55 ετών με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την επικοινωνία του με τη 12χρονη φάνταζε αδιανόητη, με αποτέλεσμα να διαγραφεί ακαριαία χθες, παρά την ανάπαυλα της εθνικής επετείου. Άλλες πληροφορίες θέλουν το συγκεκριμένο πρόσωπο να έχει ενταχθεί επισήμως στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην προσπάθεια διεύρυνσης του κόμματος, εμφανίζοντας προηγουμένως έντονη παρουσία στα κοινά, στο χώρο της Κεντροαριστεράς. Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις, κύκλοι της Κουμουνδούρου επαναλάμβαναν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εννοεί το αίτημα «να έρθουν όλα στο φως μαζί με τα ονόματα όλων των εμπλεκομένων» με την «ίδια ένταση» αναφορικά με τη διαλεύκανση της υπόθεσης, επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά με τη διαγραφή του κομματικού μέλους του, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι ανεκτή «καμία ανοχή-καμία συγκάλυψη». Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη στιγμή της αποκάλυψης του φρικτού κυκλώματος στον Κολωνό διατύπωσε το αίτημα να έρθουν όλα στο φως μαζί με τα ονόματα όλων των εμπλεκομένων. Δυστυχώς η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα γαϊτανάκι «αποκαλύψεων» και επιλεκτικών διαρροών που στέκονται εμπόδιο στην ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Προκειμένου να σταματήσει εδώ η προσπάθεια αποπροσανατολισμού και δημιουργίας εντυπώσεων ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθαρίζει το εξής: μετά από επίσημη επικοινωνία με το Υ. ΠΡΟ. ΠΟ και την ενημέρωσή μας ότι μέλος του κόμματος ταυτοποιήθηκε να έχει επικοινωνήσει με το θύμα μέσα από ψηφιακή εφαρμογή, προχωρήσαμε στην άμεση διαγραφή του. Καμία ανοχή-καμία συγκάλυψη. Υπενθυμίζουμε ότι από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να μην υπάρξει καμία προσπάθεια συγκάλυψης για κανένα εμπλεκόμενο πρόσωπο. Οι επιλεκτικές διαρροές, με ευθύνη κυβέρνησης και αστυνομίας, καθώς και οι καθυστερήσεις όμως δεν μπορούν παρά να προκαλούν ανησυχία. Αναμένονται εξελίξεις και νέες συλλήψεις Στο ενδιάμεσο, για νέο κύκλο συλλήψεων στην υπόθεση κάνουν λόγο οι τελευταίες πληροφορίες, καθώς φέρονται να ταυτοποιήθηκαν και άλλοι άνδρες εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των Σεπολίων, ενώ ενήμερες φαίνεται να είναι και οι δικαστικές αρχές για τα άτομα αυτά. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, εντός των ημερών αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση και νέες συλλήψεις. Ειδήσεις σήμερα: Ταυτοποιήθηκε ο βιαστής του Παλαιού Φαλήρου, πιθανόν έχει διαφύγει στο εξωτερικό Κεφαλονιά: «Αγώνας» για να σωθεί 2,5 ετών παιδί – Με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στο Ρίο (φωτογραφίες) Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο για αστυνομικό στον Εύοσμο – Χτύπησε στο κεφάλι

