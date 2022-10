«Άνοιγμα» Μητσοτάκη στις χώρες της Βαλτικής – Τα επόμενα ταξίδια στο πρόγραμμα Στο Βερολίνο ταξιδεύει την Πέμπτη για τη Διαδικασία για τα Δυτικά Βαλκάνια – Στις 6-7 Νοεμβρίου θα βρεθεί στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στην Αιγύπτο Γιώργος Ευγενίδης 31.10.2022, 06:20 Στο τερέν των διεθνών επαφών επιστρέφει από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τις επόμενες εβδομάδες θα βρίσκεται συχνά εκτός Ελλάδος. Πλέον, ο πρωθυπουργός στρέφει το βλέμμα του και στις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες ήρθαν έτι περαιτέρω στο προσκήνιο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εξ ου και σήμερα θα βρίσκεται στη Λιθουανία, ενώ αργά το βράδυ θα ταξιδέψει για την Εσθονία, όπου την Τρίτη θα έχει σειρά επίσημων επαφών. Ο δίαυλος με τις χώρες της Βαλτικής δεν είναι καινούργιος. Τον περασμένο Ιούλιο, η Λιθουανή πρωθυπουργός Ίνγκριντ Σιμονίτε είχε έρθει στην Αθήνα, με τον κ. Μητσοτάκη να ανταποδίδει σήμερα την επίσκεψη. Σημειωτέον, και η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου έχει βρεθεί στο Ταλίν της Εσθονίας τον περασμένο Μάιο και στο Βίλνιους της Λιθουανίας τον περασμένο Ιούνιο. Στην ατζέντα των επαφών του κ. Μητσοτάκη με τις κ. Σιμονίτε και Κάγια Κάλας (Εσθονή πρωθυπουργός) θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση ενόψει του δύσκολου χειμώνα. Σημειωτέον, η Λιθουανία τάχθηκε υπέρ της ελληνικής πρότασης για την επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου και ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει την ανάγκη ευρωπαϊκής λύσης σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και άμεσου σχεδιασμού και υλοποίησης των συμφωνηθέντων στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (20-21 Οκτωβρίου). Αθήνα και Βίλνιους, επίσης, είναι στην ίδια γραμμή και για το μεταναστευτικό, με φόντο την ανάγκη επίδειξης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι η Λιθουανία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών στα σύνορά της με τη Λευκορωσία. Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα, αναμένεται να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στην προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας που υπονομεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αμφισβητεί ελληνική κυριαρχία, σε μια κρίσιμη συγκυρία και ενώ ολόκληρη η Δύση έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον αναθεωρητισμό. Στην Εσθονία, δε, ψηλά στην ατζέντα των επαφών θα είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, καθώς η χώρα μας έχει υπογράψει με τη χώρα που θεωρείται πρότυπο σε αυτόν τον τομέα μνημόνιο συνεργασίας για την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης τον Ιούλιο του 2021. Το καλεντάρι του κ. Μητσοτάκη, πάντως, είναι γεμάτο το επόμενο διάστημα, πέραν των εθνικών υποχρεώσεων. Μετά την επιστροφή του από την Εσθονία την Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα ετοιμαστεί, ώστε να είναι στο Βερολίνο την Πέμπτη για τη Διαδικασία για τα Δυτικά Βαλκάνια που διοργανώνει η γερμανική κυβέρνηση. Θα είναι η πολλοστή επαφή του κ. Μητσοτάκη με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο οποίος είχε έρθει την Πέμπτη στην Αθήνα, ενώ οι δυο τους έχουν καλή προσωπική χημεία. Επιπρόσθετα, ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στις 6-7 Νοεμβρίου στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή που διοργανώνεται φέτος στο Σαρμ Ελ Σεϊχ της Αιγύπτου. Εκεί, βεβαίως, θα βρίσκεται η ευρωπαϊκή ηγεσία, ενώ μένει να φανεί, αν ο πρωθυπουργός θα τα πει κατ’ ιδίαν με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Αλ Σίσι με φόντο και τις εξελίξεις στο Τουρκολοβυκό μέτωπο και την προοπτική επίσκεψης του Ταγίπ Ερντογάν στη Λιβύη εντός του Νοεμβρίου. Ειδήσεις σήμερα: Για μένα έχει πεθάνει, λέει η μητέρα του «βιαστή με το τατουάζ» – Ανθρωποκυνηγητό στην Αλβανία Τραγωδία στη Σεούλ: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για τους 154 νεκρούς Κατάμεστο το ΟΑΚΑ στη συναυλία του 50 Cent και του Κωνσταντίνου Αργυρού – Δείτε εικόνες και βίντεο Γιώργος Ευγενίδης 31.10.2022, 06:20 BEST OF NETWORK 30.10.2022, 11:30 30.10.2022, 16:56 24.10.2022, 12:24 30.10.2022, 20:28 30.10.2022, 20:27 30.10.2022, 14:00

