ΕΕ: Στην Ελλάδα από 2 ως 4 Νοεμβρίου ευρωβουλευτές της Εξεταστικής για το Pegasus Η ομάδα των ευρωβουλευτών θα βρεθεί αρχικά στην Κύπρο το διήμερο 1-2 Νοεμβρίου Από την 1η έως τις 4 Νοεμβρίου, ομάδα ευρωβουλευτών θα μεταβεί στην Κύπρο και την Ελλάδα για να ερευνήσει την ανάπτυξη και τη χρήση λογισμικών παρακολουθήσεων, αναφέρει ανακοίνωση του ΕΚ. Στην Κύπρο (1 – 2 Νοεμβρίου), η αντιπροσωπεία της Εξεταστικής Επιτροπής για το Pegasus και άλλα λογισμικά παρακολούθησης («PEGA») θα συναντηθεί με την υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, νομικούς εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους ΜΚΟ και δημοσιογράφους. Στη συνέχεια, οι ευρωβουλευτές θα μεταβούν στην Ελλάδα (2 – 4 Νοεμβρίου), όπου θα συνομιλήσουν με μέλη της Βουλής των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών που συμμετείχαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις παρακολουθήσεις, καθώς και με κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους ΜΚΟ, δημοσιογράφους, στελέχη ανεξάρτητων αρχών και άλλους σχετιζόμενους φορείς. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

