Εκλογές στη Βραζιλία: Ο Λούλα νίκησε οριακά τον Μπολσονάρου Η νίκη για τον Λούλα σημαίνει μια θριαμβευτική επιστροφή του αριστερού ηγέτη, ο οποίος φυλακίστηκε το 2018 για 19 μήνες για δωροδοκία, μια καταδίκη που ανέτρεψε πέρυσι το Ανώτατο Δικαστήριο – Ο νέος πρόεδρος θα ορκιστεί την 1η Ιανουαρίου 2023 Ο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξελέγη χθες Κυριακή νέος πρόεδρος της Βραζιλίας, κερδίζοντας οριακά τον Ζαΐχ Μπολσονάρου στον 2ο γύρο των προεδρικών εκλογών. Η εκλογική αρχή της χώρας δήλωσε την Κυριακή ότι ο υποψήφιος του αριστερού Εργατικού Κόμματος Λούλα νίκησε και έγινε ο επόμενος πρόεδρος της χώρας, με τις δεσμεύσεις να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, να αποκαταστήσει την κοινωνική δικαιοσύνη και να σώσει το τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Ο Λούλα προηγείται με το 50,8% έναντι 49,2% του απερχόμενου ακροδεξιού αρχηγού του κράτους Ζαΐχ Μπολσονάρου με το 98,8% των ψήφων καταμετρημένο, το αποτέλεσμα είναι πλέον και «μαθηματικά» οριστικό, εξήγησε το TSE. Η νίκη για τον Λούλα σημαίνει μια θριαμβευτική επιστροφή του αριστερού ηγέτη, ο οποίος φυλακίστηκε το 2018 για 19 μήνες για δωροδοκία, μια καταδίκη που ανέτρεψε πέρυσι το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγοντάς του τον δρόμο για να διεκδικήσει μια τρίτη προεδρική θητεία. Ο νέος πρόεδρος θα ορκιστεί την 1η Ιανουαρίου 2023. Ο κεντροαριστερός πρώην πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα σε δηλώσεις του τη Δευτέρα τόνισε πως ελπίζει ότι ο Ζαΐχ Μπολσονάρου θα αποδεχθεί την ετυμηγορία της κάλπης εάν χάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. «Ελπίζω πως αν κερδίσω τις εκλογές, θα έχει μια στιγμή ορθοφροσύνης και θα μου τηλεφωνήσει για να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα», είπε ο ιστορικός ηγέτης του Κόμματος Εργαζομένων (PT), 76 ετών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Σαν Πάουλου (νοτιοανατολικά). Η εκλογή του Λούλα τερματίζει την ταραχώδη περίοδο του Μπολσονάρου, ο οποίος για χρόνια, προσέλκυσε την παγκόσμια προσοχή για πολιτικές που επιτάχυναν την καταστροφή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου και επιδείνωσαν την πανδημία, η οποία άφησε σχεδόν 700.000 νεκρούς στη Βραζιλία. Παράλληλα επικρίθηκε για τις επιθέσεις του στα μέσα ενημέρωσης και τους δημοκρατικούς θεσμούς της Βραζιλίας. Οι προσπάθειές του να υπονομεύσει το εκλογικό σύστημα της Βραζιλίας επέστησαν ιδιαίτερη ανησυχία στην ψηφοφορία της Κυριακής ως σημαντική δοκιμασία για μια από τις μεγαλύτερες δημοκρατίες του κόσμου. Ο Μπολσονάρου έχει θέσει επανειλημμένα υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας στη Βραζιλία κι έχει απειλήσει πως δεν θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα αν ηττηθεί, όπως ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Πολλοί από τους υποστηρικτές του ορκίστηκαν να βγουν στους δρόμους με εντολή του. Τα αποτελέσματα της Κυριακής κατέστησαν σαφές ότι δεκάδες εκατομμύρια Βραζιλιάνοι είχαν κουραστεί από το πολωτικό του στυλ. Ήταν η πρώτη φορά που ένας νυν πρόεδρος δεν κατάφερε να επανεκλεγεί στα 34 χρόνια της σύγχρονης δημοκρατίας της Βραζιλίας. Ειδήσεις σήμερα: Για μένα έχει πεθάνει, λέει η μητέρα του «βιαστή με το τατουάζ» – Ανθρωποκυνηγητό στην Αλβανία Τραγωδία στη Σεούλ: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για τους 154 νεκρούς Κατάμεστο το ΟΑΚΑ στη συναυλία του 50 Cent και του Κωνσταντίνου Αργυρού – Δείτε εικόνες και βίντεο BEST OF NETWORK 30.10.2022, 11:30 30.10.2022, 16:56 24.10.2022, 12:24 30.10.2022, 20:28 30.10.2022, 20:27 30.10.2022, 14:00

