Επίκαιρη ερώτηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη για τις παρακολουθήσεις Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτά αν η χώρα μπορεί να διενεργήσει «εκλογές με ενεργό το παράνομο λογισμικό» Επίκαιρη ερώτηση προς στον πρωθυπουργό για την υπόθεση των παρακολουθήσεων κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτα αν η χώρα μπορει να διενεργήσει «εκλογές με ενεργό το κέντρο που διενεργεί παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων;» χαρακτηρίζοντας τον ερώτημα μείζον πολιτικό, ηθικο και υπαρξιακό για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο κ. Τσίπρας αναφέρει στην ερώτηση του πως «Τις τελευταίες ημέρες σειρά δημοσιευμάτων σε ΜΜΕ («Το Βήμα» της 30/10, Τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο των 29-30/10, Inside Story 31/10), επιβεβαιώνουν ότι το παράνομο λογισμικό predator ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό της κυβέρνησής σας και η εταιρία που το εισήγαγε βρίσκεται ακόμη εδώ και σε πλήρη λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα τα παραπάνω δημοσιεύματα αναφέρονται λεπτομερώς σε υπαρκτά περιστατικά από φυσικές παρακολουθήσεις και από παρακολουθήσεις μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού predator, που στόχευαν είτε σε πολιτικά πρόσωπα -και μάλιστα ακόμη και μέλη της κυβέρνησής σας- είτε σε επιχειρηματίες που είχαν αντιθέσεις με άλλους επιχειρηματίες που πρόσκεινται σε εσάς και στο κέντρο που ενεργούσε τις υποκλοπές, είτε σε ιδιώτες που παρακολουθούνταν για ιδιωτικούς λόγους” και προσθέτει “Επίσης, τα εν λόγω δημοσιεύματα αναδεικνύουν ότι στελέχη της κυβέρνησης και υπηρεσιών που ενεργούσαν υπό τον άμεσο έλεγχο σας, μέσα από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, πέραν της εμπλοκής που είχαν στις επισυνδέσεις της ΕΥΠ, πρωτοστάτησαν και στη συγκρότηση του κέντρου αποφάσεων και συνεννοήσεων που έφερε στην Ελλάδα το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων predator, επιδιώκοντας μέσω αυτού την ικανοποίηση σκοτεινών πολιτικών και επιχειρηματικών σκοπών. Με δεδομένο ότι με δική σας εντολή, τα κρίσιμα πρόσωπα που και στα εν λόγω δημοσιεύματα αναδεικνύονται ως οι ‘κρίσιμοι κρίκοι’ για τη μεταφορά και λειτουργία του παράνομου λογισμικού στη χώρα μας, δεν εκλήθησαν καν στην εξεταστική επιτροπή, αφού θελήσατε να τους προστατεύσετε και να προστατευτείτε. Με δεδομένο ότι η εταιρία που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων αξιοποίησε κρίσιμο χρόνο, που η κυβέρνησή σας σκοπίμως άφησε να χαθεί, προκειμένου να εξασφαλίσει τη παραμονή της στη χώρα μας. Με δεδομένο ότι η αρμόδια εισαγγελέας της ΕΥΠ, που επί των ημερών σας διορίστηκε, ισχυρίστηκε στην Επιτροπή Θεσμών ότι έχει ανέλεγκτη κρίση βάση της οποίας θα παρακολουθούσε ακόμη και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας εάν έκρινε ότι «πουλούσε τη πατρίδα». Γεννάται ένα μείζον, όχι μόνο πολιτικό και ηθικό αλλά υπαρξιακό για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ερώτημα : Πως θα οδηγηθεί η χώρα σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση ενόσω όχι μόνο δεν υπάρχει διαλεύκανση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, όχι μόνο επιχειρείται από εσάς η συγκάλυψή της, όχι μόνο συνεχίζει να αιωρείται η κατηγορία προς τον αρχηγό του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος που ενδέχεται να διαχειριστεί διερευνητική εντολή ότι είναι «εθνικά επικίνδυνος», αλλά υπάρχουν και βάσιμες ενδείξεις ότι οι παρακολουθήσεις από το εν λόγω παράνομο λογισμικό συνεχίζονται απρόσκοπτα”. Ρωτά τέλος τον πρωθυπουργό “Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός: 1) Θα επιμείνετε στην αντιθεσμική και αντισυνταγματική επίκληση δήθεν εθνικού απορρήτου αφήνοντας με δική σας ευθύνη στο πλήρες σκοτάδι την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ακόμη και απέναντι στην Επιτροπή PEGA του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ή θα άρετε το απόρρητο δίνοντας κάθε έγγραφο και πληροφορία που θα ζητηθεί για τη χρήση του λογισμικού predator και επιτρέποντας στα εμπλεκόμενα πρόσωπα να καταθέσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν; 2) Θα αναλάβετε την πολιτική ευθύνη να οδηγήσετε τη χώρα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με ανοιχτό το ενδεχόμενο το παράνομο λογισμικό predator να συνεχίζει να παρακολουθεί πολιτικούς σας αντιπάλους ή θα ακολουθήσετε τη προτροπή, ακόμη και κορυφαίων στελεχών της παράταξής σας, «η επίκληση του απορρήτου να υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου»;» Ειδήσεις σήμερα: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου στον Ασπρόπυργο: Τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε – Τρεις συλλήψεις Ιστορικό ρεκόρ για τη Ρεβυθούσα – Εκφορτώθηκαν 60 φορτία LNG το α’ εξάμηνο Όσα έγιναν στη συναυλία της Panik: Η συγκίνηση του Αργυρού, η αποθέωση για τον 50 Cent BEST OF NETWORK 31.10.2022, 17:26 31.10.2022, 16:54 24.10.2022, 18:15 31.10.2022, 20:07 31.10.2022, 20:09 31.10.2022, 12:14

