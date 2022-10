Επιστροφή του Νετανιάχου; Οι Ισραηλινοί καλούνται ξανά αύριο στις κάλπες

Τα κόμματα στο Ισραήλ καταβάλλουν σήμερα μια τελευταία προσπάθεια για να αλλάξουν τις ισορροπίες, μία ημέρα πριν την πέμπτη εκλογική αναμέτρηση στη χώρα σε διάστημα τριάμισι ετών, η οποία ενδέχεται να σηματοδοτήσει την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εξουσία. Ο 73χρονος μακροβιότερος ηγέτης του Ισραήλ, που δικάζεται με την κατηγορία της διαφθοράς, προσπαθεί να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνεσέτ συνεργαζόμενος με υπερορθόδοξα και ακροδεξιά κόμματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, «ο συνασπισμός της δεξιάς» υπό τον Νετανιάχου συγκεντρώνει 60 έδρες, έναντι 56 για τον απερχόμενο πρωθυπουργό Γιαΐρ Λαπίντ και τους συμμάχους του. Ένα αραβικό κόμμα, εχθρικό προς τον Νετανιάχου δεν στηρίζει προς το παρόν τον συνασπισμό υπό τον Λαπίντ και παραμένει ανεξάρτητο. Στις προεκλογικές του αφίσες ο Νετανιάχου δείχνει τον αντίπαλό του Λαπίντ μαζί με επικεφαλής αραβικών κομμάτων και συνοδεύει τη φωτογραφία αυτή με τη λεζάντα «μία φορά ήταν αρκετή», χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνη» την κυβέρνησή του. Ο επικεφαλής του κόμματος Γες Ατίντ (υπάρχει μέλλον) ηγήθηκε τον Ιούνιο του 2021 ενός «κυβερνητικού συνασπισμού της αλλαγής», στον οποίο συμμετείχαν κόμματα της δεξιάς, της αριστεράς, του κέντρου όπως και ένα αραβικό, με στόχο να εκδιώξουν από την εξουσία τον Νετανιάχου. Χαμένες ψήφοι; Όμως έναν χρόνο αργότερα ο συνασπισμός έχασε την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο μετά την αποχώρηση βουλευτών της δεξιάς, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, τις πέμπτες από την άνοιξη του 2019. Αν και η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε αργά, επιταχύνθηκε τις τελευταίες ημέρες, με τα θρησκευτικά κόμματα να κρεμάνε πανό στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και τα αραβικά να διανέμουν φυλλάδια σε αραβικές πόλεις και ζητώντας από την αριστερά να τα στηρίξει. «Χωρίς εμάς η δεξιά θα σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας. Για να τη σταματήσετε μας έχετε ανάγκη. Η ψήφος σας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα», δήλωσε χθες Κυριακή στα εβραϊκά ο Άχμεντ Τίμπι, ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του αραβικού συνασπισμού Χάντας- Τάαλ. Το 2020 τα αραβικά κόμματα είχαν συστήσει συνασπισμό και είχαν συγκεντρώσει 15 έδρες έπειτα από μια δυναμική προεκλογική εκστρατεία. Όμως αυτή τη φορά είναι διασπασμένα σε τρία ψηφοδέλτια: το Ράαμ (μετριοπαθείς ισλαμιστές), το Χαντάς (κοσμικό) και το Μπάλαντ (εθνικιστές). Βάσει του ισραηλινού εκλογικού συστήματος, ένα κόμμα πρέπει να συγκεντρώσει το 3,25% για να εισέλθει στο κοινοβούλιο με τέσσερις έδρες. Διχασμένα τα αραβικά κόμματα είναι πιο πιθανό να μην φτάσουν το όριο αυτό και κατά συνέπεια να συμβάλουν στη νίκη του συνασπισμού υπό τον Νετανιάχου. Ασφάλεια Η εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται σε ένα κλίμα έντασης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με δύο επιθέσεις να έχουν εξαπολυθεί τις τελευταίες ημέρες από Παλαιστίνιους, στη μία από τις οποίες σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός πολίτης το Σάββατο το βράδυ στη Χεβρώνα. Έπειτα από μια σειρά αντιισραηλινών επιθέσεων την άνοιξη, ο στρατός έχει εξαπολύσει περισσότερες από 2.000 επιδρομές στη Δυτική Όχθη, κυρίως στη Τζενίν και τη Ναμπλούς. Στη διάρκεια των επιχειρήσεων αυτών ξεσπούν συχνά επεισόδια και ταραχές. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 120 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, ο υψηλότερος απολογισμός τα τελευταία επτά χρόνια. Στον ισραηλινό Τύπο ένα ερώτημα επικρατούσε σήμερα: αν τα βίαια αυτά επεισόδια θα ευνοήσουν τη δεξιά. Ειδήσεις σήμερα: Όσα έγιναν στη συναυλία της Panik: Η συγκίνηση του Αργυρού, η αποθέωση για τον 50 Cent Ινδία: Η στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας – Στους 132 οι νεκροί Ηλίας Ζερβός: Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο ηθοποιός

