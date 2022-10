Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά με κεντρικό ομιλητή τον σύζυγό της Ανδρέα Τσούνη «Δεν την ακουμπούσαν τα πισώπλατα μαχαιρώματα, αλλά κοιτούσε τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή την ενότητα του χώρου» ανέφερε ο Ανδρέας Τσούνης Στις μάχες που έδωσε η Φώφη Γεννηματά στην πολιτική και στην προσωπική της ζωή, στην προσωπική της ακτινοβολία, αλλά και στην προσφορά της στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και τη χώρα αναφέρθηκαν οι ομιλητές στην εκδήλωση στη μνήμη της, που διοργάνωσε, απόψε, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονίκης, στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών, με κεντρικό ομιλητή τον σύζυγό της Ανδρέα Τσούνη. Για την ψυχική δύναμη, την αντοχή και τη στοχοπροσήλωσή της μίλησε ο κ. Τσούνης και πρόσθεσε ότι η Φώφη Γεννηματά στήριξε τις πολιτικές της παράταξης ακόμα και τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων και πέτυχε μικρές νίκες, όπως ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της στο υπουργείο Άμυνας κατάφερε να σώσει από την τρόικα την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία. Πρόσθεσε δε, ότι το 2015, όταν κλήθηκε να «βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά» και να αναλάβει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, δεν την ακουμπούσαν τα πισώπλατα μαχαιρώματα, αλλά κοιτούσε τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή την ενότητα του χώρου. «Η Φώφη θα μείνει για την οικογένεια της αξέχαστη και στις καρδιές σας αθάνατη», υπογράμμισε, συγκινημένος ο κ. Τσούνης, ο οποίος λίγο νωρίτερα, προσερχόμενος στην εκδήλωση μαζί με τον γιο τους Γιώργο, τόνισε ότι η πολιτική παρακαταθήκη της εκλιπούσας είναι αναρτημένη έξω από τα γραφεία του κόμματος, «για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της παράταξής μας με προοδευτικό πρόσημο, αυτονομία και ενότητα. Και πιστεύω ότι υπηρετείται απ’ όλους αυτή η παρακαταθήκη». Την πεποίθηση ότι η Φώφη Γεννηματά ανήκει στους ανθρώπους που έζησαν και δεν πέρασαν απλώς από τη ζωή εξέφρασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Χάρης Καστανίδης, ενώ, από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Αρβανιτίδης, έκανε λόγο για μια τεράστια απώλεια για την πολιτική ζωή της χώρας, το ΠΑΣΟΚ και την οικογένειά της. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης αναφέρθηκε στην προσωπική φιλία που τον συνέδεε με την Φώφη Γεννηματά, αλλά και στον σπουδαίο χαρακτήρα της, ενώ υποδεχομένος στον χώρο της εκδήλωσης τον σύζυγό της, είπε χαρακτηριστικά: «λείπει από την πατρίδα». Στην αποψινή εκδήλωση μίλησαν ακόμη ο περιφερειακός σύμβουλος και γιατρός Γιώργος Τρελλόπουλος και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Α’ Θεσσαλονίκης, Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης. Πριν από τις ομιλίες στην εκδήλωση, στην οποία -μεταξύ άλλων- έδωσαν το «παρών» στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης και μέλη του κόμματος, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά. Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Στα μέσα Νοεμβρίου το νέο κύμα στην Ελλάδα, λένε οι επιστήμονες Πόλεμος στην Ουκρανία – Αντιπερισπασμός Πούτιν για τις ήττες στο πεδίο των μαχών – Τι σημαίνει για την… τσέπη μας η κατάρρευση της συμφωνίας για τα σιτηρά Αδιανόητες εικόνες στο Βελιγράδι: Πατέρας – προπονητής τένις ξυλοκόπησε την 14χρονη κόρη του στην προπόνηση! BEST OF NETWORK 31.10.2022, 17:26 31.10.2022, 16:54 24.10.2022, 18:15 31.10.2022, 20:07 31.10.2022, 20:09 31.10.2022, 12:14

