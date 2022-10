Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κρατά κλειστή την πόρτα στις απειλές κατά της εδαφικής της ακεραιότητας Αποτυχία αν δεν συμφωνήσουν οι υπουργοί Ενέργειας για την ενεργειακή κρίση τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μετά τη Λιθουανία θα μεταβεί στην Εσθονία 31.10.2022, 13:08 UPD: 31.10.2022, 13:14 2 ΣΧΟΛΙΑ Μηνύματα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των δηλώσεων που έκανε με την πρωθυπουργό της Λιθουανίας Ίνγκριντ Σιμονίτε, μετά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα, με τους δύο ηγέτες να εκφράζουν για άλλη μια φορά τη στήριξή τους στην Ουκρανία αλλά και να ζητούν να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην ενεργειακή κρίση. Δείτε τις δηλώσεις Η ανάπτυξη των στενών σχέσεων είναι φυσική δεδομένων των ομοιοτήτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας όπως οι αναθεωρητικές δυνάμεις, η ενεργειακή κρίση και το μεταναστευτικό τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε «συζητήσαμε τα τελευταία δεδομένα για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας να είμαστε στο πλευρό του Κιέβου. Καταδικάσαμε με τον πιο απόλυτο τρόπο τις τελευταίες επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις με θανάτους αμάχων και καταστροφές κρίσιμων υποδομών και τονίσαμε ότι στηρίζουμε την εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας καθως και ότι θα είμαστε στο πλευρό της για όσο διάστημα χρειαστεί». «Ενημέρωσα την πρωθυπουργό της Λιθουανίας για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την κλιμακούμενη ρητορική που βάζει σε κίνδυνο την σταθερότητα στην περιοχή. Αποτελεί ένα παράδειγμα, η Τουρκία, το πώς μια αναθεωρητική δύναμη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια» είπε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επανέλαβε ο Έλληνας πρωθυπουργός «η Ελλάδα κρατάει ανοιχτή την πόρτα στον διάλογο αλλά κλειστή την πόρτα στις απειλές κατά της εδαφικής μας κυριαρχίας. Η Τουρκία πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να διαλέξει στρατόπεδο στον πόλεμο της Ουκρανίας σαν να μην υπάρχει σωστό ή λάθος σε αυτή την περίπτωση και πρέπει να καλέσουμε χώρες που θέλουν να γίνουν μέλη της ευρωπαϊκής κοινότητας να ευθυγραμμιστούν με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις». Αντικείμενο των συζητήσεων ήταν και το μεταναστευτικό, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να δεχθούμε εργαλειοποίηση μεταναστών για πολιτικούς λόγους. Η Ελλάδα θα προστατεύει τα σύνορά της που είναι και τα σύνορα της Ευρώπης και καλούμε τους γείτονές μας, όπως η Τουρκία, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα». Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε, επίσης, μετά από σχετική ερώτηση ότι από θέση αρχής αυτοί που έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου πρέπει να καταστούν υπόλογοι. Όσον αφορά την ενεργειακή κρίση η πρωθυπουργός της Λιθουανίας χαρακτήρισε αισιόδοξο το γεγονός ότι υπήρχε μια κατ’ αρχήν συμφωνία σε επίπεδο αρχηγών κρατών ζητώντας να υπάρξει μια τελική λύση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα υπάρξει λύση προσθέτοντας ότι «θα είναι αποτυχία αν δεν συμφωνήσουν οι υπουργοί Ενέργειας γιατί το θέμα θα επιστρέψει ξανά στους αρχηγούς κρατών. Είναι μια τεχνική συζητήση που πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο, οι λύσεις που έχουν προταθεί απαντούν σε όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί». Ειδήσεις σήμερα: Η 45χρονη που καταπλακώθηκε στο Λασίθι θα επέστρεφε στην πατρίδα της λίγες ώρες αργότερα O Κάνιε Γουέστ σύγκρινε τον εαυτό του με τον… Τζορτζ Φλόιντ επειδή τον «λιντσάρουν οικονομικά» Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή της κατάρρευσης της πεζογέφυρας στην Ινδία 31.10.2022, 13:08 UPD: 31.10.2022, 13:14 2 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 31.10.2022, 12:30 31.10.2022, 13:30 24.10.2022, 18:18 31.10.2022, 10:16 31.10.2022, 09:58 31.10.2022, 10:00

