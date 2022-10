Μητσοτάκης: Άνοδος 16 θέσεων για την Ελλάδα στο επιχειρηματικό περιβάλλον – «Αναγνωρίζεται η προσπάθειά μας» Η Ελλάδα προηγείται με διαφορά, εμπρός από κράτη με πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη, όπως το Κατάρ, οι ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.α. 31.10.2022, 17:59 UPD: 31.10.2022, 18:29 6 ΣΧΟΛΙΑ Στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε με μήνυμά του στο Twiter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα έγραψε πως: «Είναι πολύ ενθαρρυντικό να αναγνωρίζονται οι προσπάθειές μας για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας. Πιστεύουμε στη μετατροπή της Ελλάδας σε μια φιλική προς τις επιχειρήσεις χώρα που προσελκύει περαιτέρω ξένες επενδύσεις. Αν και πρέπει να γίνουν περισσότερα, η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο». Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού: Very encouraging to see our efforts to reform the economy being recognized. We believe in turning Greece into a business-friendly country attracting further foreign investment. Though there is more to be done, Greece is on the right path. https://t.co/OeMfoi32a8 pic.twitter.com/DhtpYP7ZRX— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 31, 2022 Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος Τη μεγαλύτερη βελτίωση σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου έχει επιτύχει η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, σε ό,τι αφορά στη βελτίωση του θεσμικού και οικονομικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει εξειδικευμένη ανάλυση του οργανισμού Economist Intelligence, ο οποίος διενεργεί τις σχετικές έρευνες, παρακολουθώντας τις μεταβολές στο «κλίμα» της διεθνούς οικονομίας. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην κορυφή του καταλόγου με τις χώρες που κατόρθωσαν να γίνουν πιο φιλικές προς τις επενδύσεις και το επιχειρείν, βελτιώνοντας τη θέση της κατά 16 ολόκληρες βαθμίδες σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2019. Και αυτό επετεύχθη παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τις αρνητικές επιπτώσεις από μείζονα γεγονότα, όπως η πανδημία της COVID-19 και ο η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ίδια κατάταξη, η Ελλάδα προηγείται με διαφορά, εμπρός από κράτη με πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη, όπως το Κατάρ, οι ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.α. Γενικότερα, οι συντάκτες της μελέτης αποφαίνονται ότι η Σιγκαπούρη παραμένει στη θέση Νο.1, όσον αφορά τις προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης κατά τα επόμενα 5 χρόνια. Ακολουθούν ο Καναδάς και οι ΗΠΑ. Αντίρροπη είναι όμως η τάση της κινεζικής αγοράς, καθώς η δρακόντεια πολιτική του στόχου για μηδενικά κρούσματα COVID εμποδίζει το εισερχόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον. Έτσι, στην πιο πρόσφατη κατάταξη, η Κίνα βρίσκεται πίσω από κράτη όπως η Ινδία και η Ινδονησία. Όπως σχολιάζει με ανάρτησή του στο Twitter ο διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, κ. Αλέξης Πατέλης «Η Ελλάδα πρώτη ανάμεσα στους μεγαλύτερους νικητές: Σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2019, η χώρα μας βελτίωσε τη θέση της κατά 16 βαθμίδες. Αυτή η σημαντική άνοδος αντανακλά μεν το πόσο χαμηλό ήταν το σημείο από όπου ξεκίνησε, ταυτόχρονα όμως καταδεικνύει τα αποτελέσματα της φιλο-επιχειρηματικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση της πλειοψηφίας, με τις μεταρρυθμίσεις, τις περικοπές των φόρων και την αποκατάσταση της διεθνούς εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα». Ειδήσεις σήμερα: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου στον Ασπρόπυργο: Τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε – Τρεις συλλήψεις Ιστορικό ρεκόρ για τη Ρεβυθούσα – Εκφορτώθηκαν 60 φορτία LNG το α’ εξάμηνο Όσα έγιναν στη συναυλία της Panik: Η συγκίνηση του Αργυρού, η αποθέωση για τον 50 Cent 31.10.2022, 17:59 UPD: 31.10.2022, 18:29 6 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 31.10.2022, 17:26 31.10.2022, 16:54 24.10.2022, 18:15 31.10.2022, 14:37 31.10.2022, 14:38 31.10.2022, 12:14

