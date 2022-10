Μητσοτάκης – Λιθουανία: Η πολυεπίπεδη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί Κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ομόλογό του της Λιθουανίας, Ίνγκριντα Σιμονίτε, αναφέρθηκαν στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, όπως η ενεργειακή κρίση και η εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε την Δευτέρα την πρώτη του επίσκεψη στη Λιθουανία, επισφραγίζοντας τη συμπλήρωση, φέτος, 100 ετών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στη συναντήσεις του τόσο με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, όσο και με την ομόλογό του, Ίνγκριντα Σιμονίτε, επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας – Λιθουανίας και οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, όπως η ενεργειακή κρίση και η εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών. Συζητήθηκε ακόμα η δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων, στις υποδομές, τις νέες τεχνολογίες και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάδειξη της χώρας μας σε κόμβο μεταφοράς ενέργειας μέσω των υποδομών που αναπτύσσει, καθώς και την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρωθυπουργό της Λιθουανίας υπήρξε σύμπνοια στην ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των υψηλών τιμών ενέργειας και των υπερβολικών διακυμάνσεων που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πολυεπίπεδη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τους συνομιλητές του για τις τελευταίες εξελίξεις στην επιθετική συμπεριφορά και ρητορική της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και για την αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας. Επανέλαβε ότι η χώρα μας είναι πάντα ανοικτή σε συνεννόηση και διάλογο, δεν θα δεχθεί, όμως, αμφισβήτηση της κυριαρχίας της. Αντηλλάγησαν επίσης απόψεις με βάση τις εμπειρίες των δύο χωρών στη διαχείριση του μεταναστευτικού και αναδείχθηκε η ανάγκη συντονισμένης αντιμετώπισης των προκλήσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε ακόμη για ζητήματα ασφάλειας ενεργειακών υποδομών στο Κέντρο Αριστείας του ΝΑΤΟ για την Ενεργειακή Ασφάλεια. Ειδήσεις σήμερα: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου στον Ασπρόπυργο: Τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε – Τρεις συλλήψεις Ιστορικό ρεκόρ για τη Ρεβυθούσα – Εκφορτώθηκαν 60 φορτία LNG το α’ εξάμηνο Όσα έγιναν στη συναυλία της Panik: Η συγκίνηση του Αργυρού, η αποθέωση για τον 50 Cent BEST OF NETWORK 31.10.2022, 17:26 31.10.2022, 16:54 24.10.2022, 18:15 31.10.2022, 14:37 31.10.2022, 14:38 31.10.2022, 12:14

