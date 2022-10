Οικονόμου για τους πλειστηριασμούς: Τα «κοράκια» για τα οποία μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ, το ’18 και το ’19 ήταν «περιστέρια»

Στο μείζον ζήτημα των πλειστηριασμών αναφέρθηκε ο Γιάννης Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα, χαρακτηρίζοντάς το σημαντικό και ιδιαίτερα ευαίσθητο. Παρέθεσε, μάλιστα, στοιχεία για τον αριθμό των ολοκληρωμένων πλειστηριασμών το 2018 (17.125), το 2019 (18.421) τονίζοντας ότι το 2020 και το 2021 οι πλειστηριασμοί κυμάνθηκαν περίπου στις 10.000 ανά έτος και το 2022 κυμάνθηκαν στις 30.000 περίπου. Από αυτούς, κατοικίες αφορά περίπου το ένα τρίτο. «Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι πλειστηριασμοί και πλειστηριασμοί κατοικιών γίνονταν αντίστοιχα και επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, τα “κοράκια” δηλαδή για τα οποία μιλά σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς το ’18 και το ’19 ήταν “περιστέρια”. Χρειάζεται να προσέξουμε, επίσης, ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι πλειστηριασμοί αυτοί δεν αφορούν κατοικίες καθώς η κυβέρνησή μας έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και τους ευάλωτους δανειολήπτες», τόνισε. Επίσης, μίλησε για την υλοποίηση του προγράμματος «Ηρακλής», που αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων. «Παρά τις μεμψιμοιρίες των αρνητών κάθε θετικής εξέλιξης για την πατρίδα μας, τρία τουλάχιστον συμπεράσματα από την επίσκεψη του καγκελαρίου της Γερμανίας στην Αθήνα είναι προφανή και αδιαμφισβήτητα», ανέφερε σε άλλο σημείο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και ανέλυσε: «Πρώτον, η Γερμανία παίρνει ξεκάθαρη θέση εναντίον των τουρκικών απειλών και διεκδικήσεων και υπέρ των ελληνικών θέσεων. Δεν είναι αποδεκτό, τόνισε ο καγκελάριος, ένας εταίρος να αμφισβητεί την κυριαρχία ενός άλλου και πρόσθεσε ότι η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να επιλυθούν με διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Δεύτερον, άλλαξε ριζικά η εικόνα και η αντίληψη της Γερμανίας και όχι μόνο για την πατρίδα μας. Η αντιπροσωπεία μου κι εγώ -ανέφερε ο καγκελάριος- ήρθαμε σε μια νέα Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι όλοι στην Ευρώπη έχουμε πληγεί από τις τρέχουσες κρίσεις είναι σαφές ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα απέδωσαν καρπούς και η δυναμική της χώρας είναι εμφανής. Ο καγκελάριος αναγνώρισε, επίσης, ότι η χώρα μας αποκτά σημαντικό ρόλο για το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης τόσο με την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όσο και με τη δημιουργία νέων υποδομών που την καθιστούν ενεργειακό κόμβο». Επίσης, σημείωσε ως «τρίτον, ότι διευρύνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς: Στις εμπορικές συναλλαγές, στις επενδύσεις, στον τουρισμό αλλά και στην άμυνα». Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέρασε στην ενότητα που αφορά την ενεργειακή κρίση. «Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση -από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση- εργάζεται αλλά και συνεργάζεται με τους εταίρους μας στην προσπάθεια διαμόρφωσης μίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής αντίδρασης στην ενεργειακή ακρίβεια. Ήδη, σημαντικές προτάσεις του πρωθυπουργού -όπως το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου και οι κοινές προμήθειες- βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή είναι το γεγονός ότι οι αγορές διακρίνοντας την προοπτική μίας κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης προχώρησαν ήδη στη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις τόσο για τη στήριξη της κοινωνίας με σειρά μέτρων όσο και για την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου για τη μείωση του βάρους που προκαλεί η εκτίναξη των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο μηχανισμός για την άμεση ανάκτηση “υπερεσόδων” των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και την επιστροφή τους στην κοινωνία έχει αποδώσει μέχρι τώρα πάνω από 2,5 δισ. ευρώ, ενώ ήδη υιοθετήθηκε από την Ευρώπη και εφαρμόζεται σε αρκετά κράτη-μέλη. Στο μεταξύ, έχει καταρτιστεί και θα κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για έναν νέο μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων όταν και αν αυτά δημιουργούνται στον κλάδο της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν να αισχροκερδεί σε βάρος των πολιτών», τόνισε. «Παράλληλα, βασική προτεραιότητα παραμένει και η εξοικονόμηση ενέργειας. Η Ελλάδα έχει στόχο να μειώσει τους επόμενους μήνες την κατανάλωση ενέργειας τις ώρες αιχμής κατά τουλάχιστον 5%. Για τον σκοπό αυτό η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος και τον Νοέμβριο θα είναι κλιμακωτή και θα συνδέεται με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας», πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου. Ακολούθως, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις επιδοτήσεις επισημαίνοντας: « – Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 KWh -δηλαδή για το 90% των νοικοκυριών- η επιδότηση θα είναι 238 ευρώ ανά MWh. – Για τη μηνιαία κατανάλωση από 501-1.000 kWh η επιδότηση είναι 188 ευρώ ανά MWh. Αν, όμως, ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά MWh. – Για τη μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1.001 KWh, -δηλαδή για το 2% των νοικοκυριών- η επιδότηση ανέρχεται στα 98 ευρώ ανά MWh. Και σε αυτήν την κλίμακα ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 50 ευρώ ανά MWh, αν υπάρξει μείωση κατανάλωσης κατά 15%. – Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο η επιδότηση ανέρχεται στα 286 ευρώ ανά MWh με αποτέλεσμα να απορροφάται σχεδόν το 100% της αύξησης. – Σε ό,τι αφορά στην επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας σε επαγγελματικά τιμολόγια – Για τους εμπορικούς καταναλωτές με παροχή ισχύος έως 35 KVa και κατανάλωση έως τις 2.000 KWh, η επιδότηση για τον Νοέμβριο ανέρχεται στα 200 ευρώ ανά ΜWh. – Για τους επαγγελματικούς και εμπορικούς καταναλωτές έως 35 KVa που ξεπερνούν τις 2.000 KWh, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα μη οικιακά τιμολόγια χαμηλής μέσης και υψηλής τάσης, η επιδότηση ανέρχεται σε 50 ευρώ ανά MWh. – Για τους αγρότες, η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 238 ευρώ ανά MWh. — Σε ό,τι αφορά την επιδότηση φυσικού αερίου στα οικιακά τιμολόγια Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους παρόχους, θα δώσει μία οριζόντια επιδότηση που θα ανέλθει σε 25 ευρώ ανά θερμική MWh για όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Το μέτρο αφορά σε 700.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου». Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, όπως είπε, σε ένα ζήτημα βαθύτερα πολιτικό, το οποίο θα μας απασχολεί ολοένα και περισσότερο όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. «Ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού απέτυχε οικτρά στην πολιτική, επιχειρεί να στηριχθεί στην ηθικολογία, τον πιο αγαπημένο μηχανισμό των προπαγανδιστών στην προσπάθειά τους να αποπροσανατολίσουν τον λαό. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνούμε ότι η ηθικολογία και το ήθος είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, τα οποία βρίσκουμε πάντοτε σε διαφορετικούς ανθρώπους και ποτέ στον ίδιο χαρακτήρα», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου. Αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε ότι «η χώρα μας έφθασε εκείνη την περίοδο να είναι χώρα παρίας εντός της ΕΕ και απώλεσε μεγάλο μέρος του εθνικού κεφαλαίου της στο διεθνές στερέωμα. Μετά τις εκλογές του 2019, η πολιτική έκπτωση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίστηκε και εντάθηκε». Όπως τόνισε, η σημερινή κυβέρνηση «κατάφερε μέσα σε συνθήκες πίεσης να ανασυγκροτήσει το ΕΣΥ και να διαχειριστεί την πανδημία που ξέσπασε το 2020, στηρίζοντας τόσο την κοινωνία όσο και τις επιχειρήσεις. Η κυβέρνησή μας κατάφερε να διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία την καθοδηγούμενη εισβολή μεταναστών στον Έβρο και να ρυθμίσει τα ζητήματα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού στη νησιωτική Ελλάδα. Να αντιμετωπίσει την κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα με ένα άρτιο σχέδιο αναβάθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με αμυντικές συμμαχίες με παγκόσμιες δυνάμεις και με μία ενεργητική διπλωματία που αποκατέστησε το διεθνές κύρος και την ισχύ της χώρας παγκοσμίως. Η κυβέρνησή μας, επίσης, αναγέννησε την ελληνική οικονομία, η οποία ακόμη και σήμερα επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης παρά τις τεράστιες διεθνείς κρίσεις που κάνουν ακόμα και παραδοσιακές υπερδυνάμεις να λυγίζουν». Ο κ. Οικονόμου μίλησε για τα επιτεύγματα της ελληνικής κυβέρνησης με αναφορά στο μεγάλο πρόγραμμα στήριξης, στη μείωση των φόρων και της ανεργίας, την αύξηση του κατώτατου μισθού. «Η Ελλάδα αντέχει μέσα σε έναν παγκόσμιο τυφώνα κρίσεων διότι η κυβέρνηση δρα με σχέδιο, με γνώση, με επαγγελματισμό και με πολιτικό ανθρωπισμό», επεσήμανε. Επίσης, αναγνώρισε ότι γίνονται και λάθη και καταγράφονται ορισμένες αστοχίες αλλά «αυτή είναι η αναπόφευκτη μοίρα όσων προσπαθούν, όσων τολμούν, όσων δρουν», πρόσθεσε υπογραμμίζοντας τις διαφορές με τον ΣΥΡΙΖΑ στον τρόπο διαχείρισης τέτοιων ζητημάτων. «Η ΝΔ κινείται στο φως γιατί δεν το φοβάται», είπε χαρακτηριστικά. «Στα ψέματα και στις συκοφαντίες απαντάμε με έργα και πράξεις που ωφελούν την πατρίδα και τον ελληνικό λαό. Για όσους έχουν αδυναμία να παράγουν πολιτική, να απαντήσουν στις ανάγκες της κοινωνίας και τις προσδοκίες των πολιτών, δεν μένει άλλος δρόμος από τη διαρκή ταλάντωση ανάμεσα στην ηθικολογία και τη σκανδαλολογία. Αυτή θα είναι η τακτική τους από σήμερα μέχρι και τις εκλογές. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με αφοσίωση, με σεμνότητα, με σεβασμό στον πολίτη, διορθώνοντας τις αδυναμίες και τα λάθη μας, τα οποία είναι αναπόφευκτα για όποιον δρα και προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα», σημείωσε, ακόμη, ο κ. Οικονόμου. Μείζον θέμα η ουσιαστική ακύρωση της παράνομης τουρκολιβυικής συμφωνίας «Είναι σαφές πως για την ελληνική κυβέρνηση είναι μείζον θέμα η ουσιαστική ακύρωση της παράνομης τουρκολιβυικής συμφωνίας, η οποία είναι de facto άκυρη. Η κυβέρνηση αξιοποιεί το διεθνές δίκαιο και κάνει ό,τι πρέπει σε όλα τα επίπεδα για να περιφρουρεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτηθείς για την υπόθεση Πάτση, ο κ. Οικονόμου αναγνώρισε πως υπήρξαν αστοχίες κατά την επιλογή των «γαλάζιων» υποψηφίων, επανέλαβε πως ορισμένες δραστηριότητες του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή δεν συμβάδιζαν με τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και σημείωσε ότι μόλις ο πρωθυπουργός είχε καθαρή εικόνα για την υπόθεση πάρθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις. «Εμείς δεν διαγράφουμε και ξεδιαγράφουμε, ούτε στηρίζουμε στελέχη που έχουν παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο με βαρύτατες κατηγορίες για θέματα Δημοκρατίας», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε ό,τι αφορά στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τη Ρεβέκα Πίτσικα, ο κ. Οικονόμου παρέπεμψε στην ανακοίνωση της εταιρείας της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως το ελληνικό κράτος δεν έχει προμηθευθεί το predator ούτε κάποιο άλλο κακόβουλο λογισμικό και ότι αυτό έχει αποδειχθεί από όλες τις εν εξελίξει διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά στη φρικώδη υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό, ανέφερε πως είναι σημαντικό να μην αποδίδονται πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μία τέτοια υπόθεση. «Εμείς δεν θα γίνουμε σαν αυτούς, η Νέα Δημοκρατία δεν θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ, δεν πολιτευόμαστε με χυδαία hashtags ούτε αφήνουμε άθλια υπονοούμενα», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου. Ειδήσεις σήμερα: Όσα έγιναν στη συναυλία της Panik: Η συγκίνηση του Αργυρού, η αποθέωση για τον 50 Cent Ινδία: Η στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας – Στους 132 οι νεκροί Ηλίας Ζερβός: Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο ηθοποιός

