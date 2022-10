Οικονόμου: Μηδενίστηκαν οι εκκρεμείς συντάξεις και για το 2020 Στο 95,5% το ποσοστό ολοκλήρωσης για το 2021 Στο κρίσιμο θέμα μηδενισμού των εκκρεμών συντάξεων, που αποτελούσε χρόνια πληγή για την ελληνική δημόσια διοίκηση αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. «Μηδενίστηκαν οι εκκρεμείς συντάξεις και για το 2020, φτάνοντας τις 29.000 απονομές τον Σεπτέμβριο ενώ για το 2021 το ποσοστό ολοκλήρωσης αγγίζει το 95,5%», υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο κ. Οικονόμου. Μηδενίστηκαν οι εκκρεμείς συντάξεις και για το 2020, φτάνοντας τις 29.000 απονομές τον Σεπτέμβριο ενώ για το 2021 το ποσοστό ολοκλήρωσης αγγίζει το 95,5%. #Με_σχεδιο αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μία χρόνια πληγή της δημόσιας διοίκησης. @K_Hatzidakis— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) October 31, 2022 «Με σχέδιο αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μία χρόνια πληγή της δημόσιας διοίκησης», επισημαίνει. Ειδήσεις σήμερα: Κατολίσθηση στην Κρήτη: Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία – Πώς συνέβη η τραγωδία Madonna: Ενα αστέρι πέφτει, πέφτει… Βίντεο: Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο – «Χτύπησαν κρίσιμες υποδομές» λέει ο δήμαρχος BEST OF NETWORK 31.10.2022, 09:04 31.10.2022, 07:16 24.10.2022, 12:24 30.10.2022, 20:28 30.10.2022, 20:27 30.10.2022, 20:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )