Προκαλεί ξανά η Τουρκία: «Το Αιγαίο είναι δικό μας» – Δείτε βίντεο Με αφορμή την Ημέρα της Δημοκρατίας της 29ης Οκτωβρίου, η τουρκική προεδρία ετοίμασε βίντεο για την πορεία της χώρας, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η φράση «Το Αιγαίο είναι δικό μας» Με αφορμή την Ημέρα της Δημοκρατίας της 29ης Οκτωβρίου, η Διεύθυνση Επικοινωνιών της τουρκικής Προεδρίας πραγματοποίησε εκδηλώσεις με 3D απεικονήσεις και βίντεο σε ιστορικούς χώρους στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα με θέμα «Μεγαλώνουμε με τη Δημοκρατία, Μπαίνουμε στον αιώνα της Τουρκίας». Τρισδιάστατα γραφικά αντικατοπτρίζονταν στους τοίχους του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού Haydarpasa, στον Πύργο του Γαλατά, στο κτίριο της Προεδρικής Συμφωνικής Ορχήστρας (CSO) στην Άγκυρα και στο Μουσείο Δημοκρατίας. Στο βίντεο, μεταξύ άλλων ακούγονται οι φράσεις «Το Αιγαίο είναι δικό μας» και «Στις θάλασσές μας χαράξαμε τη Γαλάζια Πατρίδα». «Είμαστε δικέφαλος αετός, ανοίξαμε φτερά στην ιστορία. Ριζώσαμε, γίναμε πλάτανος, 3 ήπειροι και 7 κλίματα. Η ημισέληνος μας πρωταγωνιστούσε, βαμμένη με κόκκινο αίμα, έγινε σημαία της Δημοκρατίας… Στη Μεσόγειο υπάρχουμε εμείς. Στη Μαύρη θάλασσα κυματίζει η περήφανη σημαία μας» ακούγεται μεταξύ άλλων στο βίντεο. Τα τουρκικά ΜΜΕ έσπευσαν λίγες ώρες αργότερα να τονίσουν ότι ο ελληνικός Τύπος χαρακτήρισε αυτές τις εικόνες ως νέα πρόκληση. “Το βίντεο της 29ης Οκτωβρίου προκάλεσε πανικό στην Ελλάδα”, γράφει η Sabah, κάνοντας αναφορά στα ελληνικά δημοσιεύματα για το θέμα. - ΕΡΤ Ειδήσεις σήμερα: Όσα έγιναν στη συναυλία της Panik: Η συγκίνηση του Αργυρού, η αποθέωση για τον 50 Cent Ινδία: Η στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας – Στους 132 οι νεκροί Ηλίας Ζερβός: Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο ηθοποιός BEST OF NETWORK 31.10.2022, 09:04 31.10.2022, 07:16 31.10.2022, 09:58 31.10.2022, 10:16 31.10.2022, 09:58 30.10.2022, 20:30

