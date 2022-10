Συρίγος: Θα ενταθεί η επιθετική ρητορική Ερντογάν – Ισχυρές συμμαχίες και στρατός η απάντηση Η ρητορική του θα είναι προσανατολισμένη στο εσωτερικό ακροατήριο, το οποίο απαρτίζουν ισλαμιστές από τους γκρίζους Λύκους ανέφερε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Παιδείας Ο υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, κ. Άγγελος Συρίγος βρέθηκε καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, με τον Γιώργο Κουβαρά. Ο υφυπουργός αναφέρθηκε σε πολλά επίκαιρα θέματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο διπλός ρόλος της Τουρκίας και η επιθετική ρητορική του Ερντογάν. «Η γεωγραφική θέση της Τουρκίας της δίνει τη δυνατότητα να έχει διπλό ρόλο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Τουρκία λειτουργούσε ως παράγων ανάσχεσης της Σοβιετικής Ένωσης προς τον Νότο και τώρα ξανά προβάλλει αυτός ο ρόλος και ακόμη, στα μάτια των ΝΑΤΟϊκών δεν είναι δυνατόν να μιλάνε για άμυνα της Δυτικής Συμμαχίας χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας», δήλωσε ο κ. Συρίγος. «Μέχρι τώρα η Δύση είναι διατεθειμένη να δώσει πίστωση χρόνου στην Τουρκία μέχρι να δει τι θα γίνει με το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν πρόκειται να πιέσει την κατάσταση. Επομένως, θα είμαστε σε μια αμφιταλάντευση, θα περιμένουν μέχρι να δουν τι θα βγει από τις εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως, δεν θέλουν με τίποτα να χάσουν την Τουρκία από τη Δυτική Συμμαχία», πρόσθεσε ο υφυπουργός Παιδείας. Απειλή Ερντογάν για πολλά παραπάνω από εκτόξευση πυραύλου: Πως πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα; «Η ρητορική του Ερντογάν, όσο περνάει ο καιρός, θα είναι προσανατολισμένη στο εσωτερικό ακροατήριο, το οποίο απαρτίζουν ισλαμιστές από τους γκρίζους Λύκους, οι οποίοι τον υποστηρίζουν και από την αντιπολίτευση, στην οποία συμμετέχει η Ακσενέρ. Η τουρκάλα πολιτικός υποστηρίζεται από ένα 15-16% των ψηφοφόρων της χώρας. Ο στόχος του Ερντογάν μέσα από αυτή τη ρητορική είναι αυτό το 15-16% να το προσεκλύσει. Επομένως, θα ανεβάζει τους τόνους έναντι Ελλάδος και Συρίας, πιστεύοντας ότι θα μπορέσει να κερδίσει ψηφοφόρους από αυτό το ρεύμα», διευκρίνισε ο κ. Συρίγος. «Ισχυρές συμμαχίες και στρατός ως απάντηση στην επιθετική ρητορική Ερντογάν», συμπλήρωσε. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-co0dawffoqrd) - ΕΡΤ Ειδήσεις σήμερα: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου στον Ασπρόπυργο: Τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε – Τρεις συλλήψεις Ιστορικό ρεκόρ για τη Ρεβυθούσα – Εκφορτώθηκαν 60 φορτία LNG το α’ εξάμηνο Όσα έγιναν στη συναυλία της Panik: Η συγκίνηση του Αργυρού, η αποθέωση για τον 50 Cent BEST OF NETWORK 31.10.2022, 17:26 31.10.2022, 16:54 24.10.2022, 18:15 31.10.2022, 20:07 31.10.2022, 20:09 31.10.2022, 12:14

