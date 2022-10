Τσίπρας: Εθνικό έγκλημα ότι από 14 δισ. εξοπλιστικά σε 2 χρόνια, δεν έχει δοθεί ένα ευρώ στην ελληνική βιομηχανία

Για «εθνικό έγκλημα» μιλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας που επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα την ΕΑΒ. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας είπε ότι αποτελεί εθνικό έγκλημα το γεγονός ότι από 14 δισ. εξοπλιστικά προγράμματα σε δύο χρόνια, δεν έχει δοθεί ένα ευρώ στην ελληνική βιομηχανία και δεσμεύτηκε για επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων, ώστε αυτό να αλλάξει. Μετά τη συνάντηση με τη διοίκηση και τους εργαζομενους της ΕΑΒ έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είχα την ευκαιρία σήμερα να ξεναγηθώ εδώ στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, μιας από τις ελάχιστες βαριές βιομηχανίες της χώρας. Και είχα τη χαρά να αντικρίσω ότι τα δύο εξοπλιστικά προγράμματα, που σε πολύ δύσκολες συνθήκες είχαμε συνάψει ως κυβέρνηση, είναι και τα δύο εδώ. Η αναβάθμιση των 84 αεροσκαφών F 16 σε Viper, καθώς και η αναβάθμιση των 4 αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας των P 3. Έκτοτε, η χώρα έχει προχωρήσει σε εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 14 δισ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά ούτε ένα ευρώ δεν έχει δοθεί στην εθνική πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι ένα εθνικό έγκλημα. Η χώρα δεν είναι μια χώρα που συνορεύει με το Λουξεμβούργο ή το Βέλγιο. Θα έχει πάντοτε ανάγκη να έχει τις ένοπλες δυνάμεις της σε διαρκή αποτρεπτική ικανότητα και ετοιμότητα. Είναι αδιανόητο να μην ενισχύει την αμυντική πολεμική βιομηχανία, πόσο δε μάλλον όταν είναι πολιτική επιλογή η απαξίωση της. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει και είναι δέσμευσή μας ότι θα υπάρξει, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έρθει στην κυβέρνηση, επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων, ούτως ώστε να υπάρξει συμμετοχή της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας στα νέα προγράμματα. Επίσης, θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα δίνει δυνατότητες στην ΕΑΒ και σε όλες τις επιχειρήσεις της πολεμικής αμυντικής βιομηχανίας. Δυνατότητες ευελιξίας με όρους αγοράς, αλλά και στήριξη των εργαζόμενων. Σχεδιάζουμε την ίδρυση ειδικού υφυπουργείου και γενικής γραμματείας που θα εποπτεύει την αμυντική πολεμική βιομηχανία. Και ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι εδώ στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου. Πρέπει να στηρίξουμε την αμυντική βιομηχανία, να στηρίξουμε τη δυνατότητα η χώρα να μπορεί να εξοικονομεί πόρους από εξοπλιστικά προγράμματα – πολλά από αυτά είναι αναγκαία – διότι αλλιώς δεν θα έχει τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστική. Διότι πρέπει να έχουμε ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα στις ένοπλες δυνάμεις, ταυτόχρονα όμως να διατηρούμε την δυνατότητα να μην βγαίνουμε έξω από τον προϋπολογισμό μας, να μην σπαταλάμε πόρους που είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για την εθνική οικονομία». Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, είχε συναντήσεις τόσο με τη διοίκηση όσο και με τους εργαζόμενους της ΕΑΒ. Ο πρόεδρος των εργαζομένων της εταιρείας μετέφερε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τόσο η εταιρεία όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτή εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για πολιτική υποβάθμισης της εταιρείας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων λέγοντας ότι «εμείς ζητήσαμε να στηριχθεί άμεσα η παραγωγή αεροσκαφών, όπως τα C 130, που είναι σημαντικό κομμάτι της παραγωγή της ΕΑΒ και τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε ακόμη και τα Canadair από την ΕΑΒ». Ενώ υπογράμμισε το γεγονός ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ «το εργοστάσιο ανέλαβε τα ελικόπτερα Super Puma». «Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά» είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι σήμερα τα Super Puma δίνονται στην Ισπανία και την Ελβετία με πολλαπλάσιο κόστος παραγωγής από αυτό που θα κόστιζαν αν τα αναλάμβανε η ΕΑΒ. «Πρέπει να στηριχθεί η ΕΑΒ και γιατί εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις με ποιότητα κατασκευής και με ασφάλεια, αλλά και γιατί συμβάλει και στην οικονομία της χώρας» επισήμανε, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Στη συνάντηση με τον κ. Τσίπρα ο πρόεδρος των εργαζομένων προχώρησε και σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με αδιαφάνεια στις εργολαβίες και στη διαχείριση των πόρων, παρουσιάζοντας μάλιστα και έγγραφα που τις τεκμηριώνουν. «Η σημερινή κυβέρνηση, αντί να στηρίξει το εργοστάσιο και οικονομικά και να φύγουν όλες οι αγκυλώσεις, έφερε μια σκανδαλώδη εργολαβία για την συντήρηση των C 130, όπου η εταιρεία που την ανέλαβε παρουσίασε πλαστή πιστοποίηση στην ΕΑΒ. Είναι εγκληματικό αυτό», τόνισε. «Δεν σεβόμαστε τους ανθρώπους που πετάνε με αυτά τα αεροπλάνα» είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, κατήγγειλε ότι, ενώ η κυβέρνηση δεν δίνει κίνητρα στους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να έχουμε την τελευταία τριετία 200 παραιτήσεις, την ίδια ώρα δίνει χιλιάδες ευρώ σε συμβούλους για δημόσιες σχέσεις κ.ά. «Για 9 μήνες 20 χιλ. ευρώ, 15 χιλ. ευρώ, 30 χιλ. ευρώ και πάει λέγοντας… Εκεί έχουν λεφτά να δίνουν» ήταν η χαρακτηριστική αναφορά. Ενώ κατήγγειλε ακόμη και προσλήψεις προσωπικού με φωτογραφικά κριτήρια και προσόντα που δεν έχουν καμία σχέση με τις απαιτήσεις της ΕΑΒ. “Μέσα στην ΕΑΒ έχουμε δει πώς δουλεύει αυτή η κυβέρνηση» ανέφερε. Τέλος, σχετικά με την κατάσταση των εργαζομένων, ανέφερε ότι είχαν να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην ΕΑΒ από το 2008 – 2009 και με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 υπήρξε απεμπλοκή από μια μεγάλη εργολαβία, που ήταν αγκάθι για το εργοστάσιο και έγιναν προσλήψεις εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, τόνισε ότι το ενιαίο μισθολόγιο δεν δίνει κίνητρα στους εργαζόμενους για να δουλέψουν στην ΕΑΒ και παρότι είχαν γίνει οι πρώτες κινήσεις από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν το 2019, αυτό στη συνέχεια δεν προχώρησε. «Κάνουμε προκηρύξεις για 150 τεχνικούς και δηλώνουν ενδιαφέρον 100» είπε συγκεκριμένα ο πρόεδρος των εργαζομένων, ενώ οι μισθοί όσων προσλαμβάνονται είναι της τάξης των 650 – 700 ευρώ. Τρόμος για οδηγό λεωφορείου στον Ασπρόπυργο: Τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε – Τρεις συλλήψεις Ιστορικό ρεκόρ για τη Ρεβυθούσα – Εκφορτώθηκαν 60 φορτία LNG το α' εξάμηνο Όσα έγιναν στη συναυλία της Panik: Η συγκίνηση του Αργυρού, η αποθέωση για τον 50 Cent

