Τσελίκ: «Τραβάει το σχοινί» μιλώντας για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από την Ελλάδα και την Frontex O εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας μίλησε για βαρβαρότητα από την πλευρά της χώρας μας καθώς όπως είπε καταστρέφονται οθωμανικά μνημεία στην ελληνική Επικράτεια Πιστός στο δόγμα των προκλήσεων εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο εκπρόσωπος του τουρκικού AKP Ομέρ Τσελίκ. Ο Τσελίκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Ερντογάν, επιτέθηκε κατά της Ελλάδας για το μεταναστευτικό – προσφυγικό, και την κατηγόρησε για εγκλήματα κατά την ανθρωπότητας. Παράλληλα έκανε λόγο και για βαρβαρότητα από την πλευρά της Ελλάδας καθώς όπως είπε καταστρέφονται οθωμανικά μνημεία στην ελληνική Επικράτεια. «Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει η Ελλάδα στο Αιγαίο είναι ατελείωτα. Παρόλες τις προειδοποιήσεις, με αυτές τις επαναπροωθήσεις συνεχίζουν να σπρώχνουν τους ανθρώπους προς το θάνατο, να τους τραυματίζουν και να τους αφανίζουν στα νερά της Μεσογείου. Βλέποντας τα τελευταία στοιχεία, φαίνεται ότι οι δυνάμεις της Ελληνικής Ακτοφυλακής απώθησαν 46.000 μετανάστες σε 1671 περιπτώσεις επαναπροωθήσεων στο Αιγαίο το 2020, το 2021 και το 2022. Φαίνεται δηλαδή ότι έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή 46 χιλιάδων ανθρώπων εν γνώσει τους και εκούσια. Φυσικά, όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια της Ευρώπης. Πραγματοποιούνται εν γνώσει της (ΕΕ). Αυτό είναι πραγματικά ντροπή. Και επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Συνοριακή Ένωση, την οποία ονομάζουμε FRONTEX της Ευρώπης, συμμετέχει κι αυτή σε όλες αυτές τις ενέργειες. Και ταυτόχρονα, παραβλέπει αυτές τις ενέργειες που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια της. Για αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε τον προϋπολογισμό τους. Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από κοινού από τη FRONTEX και την Ελληνική Ακτοφυλακή εμπίπτουν στο πεδίο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας», υποστήριξε ο Ομέρ Τσελίκ. Εν συνεχεία μιλώντας για την μετατροπή του οθωμανικού μνημείου Murat Reis σε πολιτιστικό χώρο, είπε ότι η χώρα μας καταστρέφει ιστορικά μνημεία, όπως και το «Ισλαμικό Κράτος». «Όσον αφορά την Ελλάδα, την έχουμε προειδοποιήσει για αυτά τα ιστορικά μνημεία. Kάναμε δήλωση τελευταία… Αυτό που κάνουν στο συγκρότημα Murat Reis στη Ρόδο είναι ασέβεια. Και το πιο σημαντικό, δυστυχώς, χρησιμοποιούν κάποιες ύπουλες μεθόδους όπως το να πετούν συστηματικά σκυλοτροφές στα νεκροταφεία μας, να συγκεντρώνουν τα σκυλιά εκεί και να καταστρέφουν έτσι τα ηρώα μας. Καλούμε την Ελλάδα να σεβαστεί τα ηρώα μας, τους ιστορικούς τόπους και τα πνευματικά κέντρα, που είναι η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Δηλαδή, σε τι διαφέρουν αυτοί από αυτό που έκανε ο ISIS στη Μέση Ανατολή; Και ο ISIS έτσι καταστρέφει αυτά τα ιστορικά μνημεία. Βλέπετε, οι αρχές σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα δείχνουν την ίδια στάση. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να βάλει τέλος σε αυτά. Μία τέτοια βαρβαρότητα, όπως η καταστροφή ιστορικών μνημείων στη μέση της Ευρώπης, είναι απαράδεκτη», τόνισε ο εκπρόσωπος του AKP. Ειδήσεις σήμερα: Γιάννης Μάρκου: «Θα με φάνε εκεί που πάω» είπε στη μητέρα του ο 26χρονος που μαχαίρωσε τον επιχειρηματία Απόφαση-κόλαφος από ΗΠΑ κατά Τουρκίας: Στο εδώλιο οι μπράβοι του Ερντογάν για τα επεισόδια του 2017 Ρίσι Σούνακ: Ο «Ινδός Τζον-Τζον» θα γίνει ο Ομπάμα της Βρετανίας; BEST OF NETWORK 31.10.2022, 17:26 31.10.2022, 16:54 24.10.2022, 18:15 31.10.2022, 14:37 31.10.2022, 14:38 31.10.2022, 12:14

