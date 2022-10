ΥΕΘΑ κατά Τσίπρα για την ΕΑΒ: Ψευδείς και εξωφρενικοί οι ισχυρισμοί του για την αμυντική βιομηχανία Από το 2015 ως το 2019 είχαν μετατρέψει την ΕΑΒ σε χώρο στάθμευσης χαλασμένων αεροσκαφών αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας Απάντηση στους ισχυρισμούς του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τη Συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στο Εξοπλιστικό Πρόγραμμα έδωσε το υπουργείο Εθνικής Αμυνας χαρακτηριζοντας ψευδείς και εξωφρενικούς τους ισχυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ότι από «εξοπλιστικά ύψους €14 δισ. δεν θα επωφεληθεί η ΕΑΒ». Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Αμυνας αναφέρει τα ακόλουθα: – Ενώ η ΕΑΒ είχε απαξιωθεί και μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης χαλασμένων αεροσκαφών από το 2015 ως το 2019, με άμεσες αποφάσεις και σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας η Κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει την εταιρεία σε πλήρη λειτουργία, με προσλήψεις επιπλέον προσωπικού, ώστε να μπορεί σήμερα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις για την υλοποίηση της αναβάθμισης 83 μαχητικών αεροσκαφών F16 στην εκδοχή Viper, εντός των χρονοδιαγραμμάτων και των ποιοτικών απαιτήσεων της κατασκευάστριας εταιρείας, την απεμπλοκή του προγράμματος αναβάθμισης των P-3 “Orion” του ΠΝ και τη συντήρηση των αεροσκαφών C-130, για τα οποία δεν υπήρχε έως πρότινος ούτε καν Σύμβαση Εν Συνεχεία Υποστήριξης (FOS), με αποτέλεσμα αυτά να παραμένουν καθηλωμένα χωρίς καμμία προοπτική. – Στις 19 Οκτωβρίου 2022 ανακοινώθηκε επισήμως από το ΥΠΕΘΑ η υπογραφή δώδεκα συνολικά συμβάσεων μεταξύ ελληνικών εταιρειών αμυντικού υλικού με τους γαλλικούς Ομίλους “NAVAL GROUP”, “THALES” και “MBDA” για το πρόγραμμα των φρεγατών FDI Belh@rra HN. Ήδη στη ΔΕΘ ανακοινώθηκε πως η συμμετοχή επιχειρήσεων της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο πρόγραμμα ναυπήγησης των νέων φρεγατών του ΠΝ θα ανέλθει στο 15-18%. Όπως έχει ανακοινώσει ο Όμιλος “NAVAL GROUP”, έχουν αξιολογηθεί πενήντα ελληνικές επιχειρήσεις, με κάποιες από τις οποίες έχουν υπογραφεί συμβάσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) συστημάτων. – Τα δύο ελληνικά ναυπηγεία, μετά από χρόνια απαξίωσης, έχουν ήδη εισέλθει στο δρόμο της εξυγίανσης με ορατή την προοπτική να αναλάβουν ναυπηγικό έργο τόσο από το πρόγραμμα πρόσκτησης κορβετών (που είναι σε τελική φάση διαπραγματεύσεων), όσο και από το πρόγραμμα ΕΜΖ των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ. – Η συμμετοχή της Ελλάδας στα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στον αμυντικό τομέα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας EDF (European Defence Fund) βρίσκεται μέσα στις πέντε υψηλότερες θέσεις επί του συνόλου των χωρών που συμμετέχουν. Μόνο από το τελευταίο πρόγραμμα του 2022, οι ελληνικές εταιρείες θα ενισχυθούν με 45 εκατ. ευρώ μέσω χρηματοδοτήσεων από τα προγράμματα του EDF. Και έπεται συνέχεια. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ισχυρισμός πως «από εξοπλιστικά ύψους 14 δισ. δεν θα επωφεληθεί η εγχώρια αμυντική βιομηχανία ούτε κατά ένα ευρώ» είναι όχι μόνο ψευδής αλλά και εξωφρενικός. Με δεδομένη την απόλυτη αδράνεια της κυβερνητικής του θητείας, το ενδιαφέρον του κ. Τσίπρα για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι όψιμο και υποκριτικό. Όσο για την αναγγελία περί «επαναδιαπραγμάτευσης» των συμβάσεων, η προηγούμενη οδυνηρή εμπειρία της χώρας από το αποτέλεσμα της τελευταίας μείζονος επαναδιαπραγμάτευσης που είχε κάνει αυτός και η Κυβέρνησή του, μόνο μεγάλη ανησυχία μπορεί να προκαλέσει. Ειδήσεις σήμερα: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου στον Ασπρόπυργο: Τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε – Τρεις συλλήψεις Ιστορικό ρεκόρ για τη Ρεβυθούσα – Εκφορτώθηκαν 60 φορτία LNG το α’ εξάμηνο Όσα έγιναν στη συναυλία της Panik: Η συγκίνηση του Αργυρού, η αποθέωση για τον 50 Cent BEST OF NETWORK 31.10.2022, 17:26 31.10.2022, 16:54 24.10.2022, 18:15 31.10.2022, 14:37 31.10.2022, 14:38 31.10.2022, 12:14

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )