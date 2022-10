Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Η OLAF επιβεβαιώνει την Ελλάδα, χωρίς αφήγημα ο ΣΥΡΙΖΑ Πώς σχολιάζει το υπουργείο την απάντηση της OLAF σύμφωνα με την οποία η πρόσφατη έκθεση για τις επαναπροωθήσεις δεν αφορούσε στην Ελλάδα Με επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τη διάψευση από πλευράς της OLAF πως εξέτασε επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, πηγές του Υπουργείου, οι οποίες σχολίασαν τη διάψευση από την εκπρόσωπο Τύπου της OLAF, Τζιάνα Καπέλλο, η οποία τόνιζε απαντώντας στο - πως η έρευνα της OLAF δεν αφορούσε στην Ελλάδα. Όπως σημείωναν οι πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η απάντηση της κυρίας Καπέλλο «αποτελεί άλλη μια απόδειξη πως η αξιωματική αντιπολίτευση ακολουθεί την τακτική του «λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει» στο μεταναστευτικό». Συνεχίζοντας επισημαίνουν: «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά το χάος που παρέλαβε από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την πλήρη δυσφήμιση της χώρας μας με τους 1.500 νεκρούς στις ελληνικές θάλασσες μόνο το 2015 έχει επιτύχει όχι μόνο να ελέγξει το φαινόμενο αλλά και να δημιουργήσει τις υποδομές προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Δίχως αφήγημα λοιπόν η Κουμουνδούρου καταφεύγει σε fake news αδιαφορώντας για το εάν δυσφημίζουν τη χώρα». Κλείνοντας επισημαίνουν: «εμείς καλωσορίζουμε για ακόμη μία φορά την πλήρη επιβεβαίωση της ελληνικής κυβέρνησης η οποία σώζει χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο. Απέναντι σε όσους επιλέγουν, για να μείνουν στην επικαιρότητα έστω για πέντε λεπτά, να αμαυρώνουν την πατρίδα μας, εμείς απαντάμε με έργα και με την αλήθεια». OLAF: Η έκθεση για τις επαναπροωθήσεις δεν αφορά στην Ελλάδα Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σε διάψευση όσων ισχυρίζονται ότι η Έκθεση του Γραφείου της ΕΕ κατά της Διαφθοράς (OLAF) συνιστά απόδειξη επαναπροωθήσεων στην Ελλάδα προχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της OLAF, Τζιάνα Καπέλλο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ – ΜΠΕ. Στη γραπτή της απάντηση, η κα Καπέλλο ευχαριστεί για την ευκαιρία που της δίδεται να ξεκαθαρίσει ορισμένες ερμηνείες που έχουν δοθεί στην Έκθεση του OLAF, υπογραμμίζοντας ότι το Γραφείο διερεύνησε μόνον καταγγελίες αναφορικά με τις εσωτερικές διαδικασίες και τους κανονισμούς του Frontex κατά την εκτέλεση των καθηκόντων στελεχών του. Όπως σημειώνει, ο OLAF ποτέ δεν διερεύνησε ισχυρισμούς περί επαναπροωθήσεων [στην Ελλάδα], καθώς κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στην εντολή του. Ερεύνησε αποκλειστικά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόσθηκαν οι κανόνες διαχείρισης καταγγελιών εντός του Frontex. Στην ερώτησή του, το ΑΠΕ ζητούσε από τον OLAF να απαντήσει εάν όντως διερεύνησε περιστατικά επαναπροωθήσεων και διαπίστωσε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ελληνικές Αρχές, με αφορμή τους ισχυρισμούς του περιοδικού Spiegel, μέσω του οποίου διέρρευσε η Έκθεση, αλλά και ορισμένων μελών της Επιτροπής LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι η Έκθεση περιέχει «λεπτομερείς αποδείξεις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ελλάδα». Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στους κόλπους του OLAF τόσο για τη διαρροή της Έκθεσης, όσο και για την προσπάθεια πολιτικοποίησής της, μέσω διαστρέβλωσης του περιεχομένου και των συμπερασμάτων της. Ειδήσεις σήμερα: 25 χρόνια για μία απόφαση… άντε να βρεις άκρη στα ελληνικά Δικαστήρια Μέρα25 – Στο… κόμμα της Δανάης δεν υπάρχει ρόλος για άλλη γυναίκα Στεγαστικά δάνεια – «Σπίτι μου»: Όλο το νέο πρόγραμμα στέγης για νέους σε 11 ερωτήσεις και απαντήσεις BEST OF NETWORK 31.10.2022, 17:26 31.10.2022, 16:54 24.10.2022, 18:15 31.10.2022, 14:37 31.10.2022, 14:38 31.10.2022, 12:14

