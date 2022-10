Υπουργείο Οικονομικών για την επίσκεψη Τσίπρα στην ΕΑΒ – «Νομίζει ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους»

Η κατάσταση στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία έχει αλλάξει από το 2019, τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, σχολιάζοντας την επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ. Προσθέτει ότι η κατάσταση που κληρονόμησε αυτή η κυβέρνηση, αντιστράφηκε, «χάρη στην εντατική, συντονισμένη και μεθοδική δουλειά της σημερινής Κυβέρνησης». Το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι κατά την επίσκεψή του στην ΕΑΒ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «επιχείρησε να εμφανιστεί ως υπέρμαχος της ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, κατηγορώντας, μάλιστα, την κυβέρνηση για “απαξίωση” αυτού του, πολλαπλά κρίσιμου για την πατρίδα μας, τομέα». Και προσθέτει ότι «προφανώς ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους. Διότι ο ορισμός της απαξίωσης είναι η κατάσταση στην οποία οδήγησε την αμυντική βιομηχανία η δική του κυβέρνηση. Κατάσταση η οποία αντιστράφηκε, χάρη στην εντατική, συντονισμένη και μεθοδική δουλειά της σημερινής Κυβέρνησης». Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι «τον Ιούλιο του 2019, η κυβέρνηση παρέλαβε την ΕΑΒ με ταμειακά ελλείμματα, σχεδόν μηδενική ρευστότητα, οργανωτικές δυσλειτουργίες, επιχειρησιακές αγκυλώσεις και αδιαφανή, τουλάχιστον, πεδία. » Ενδεικτικά: » Η ΕΑΒ παρουσίασε κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2019 απόκλιση άνω του 10% (19% και 49,2% αντίστοιχα) στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της. » Από τις εκθέσεις ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών για τα οικονομικά έτη 2015-2018 προέκυπτε ότι: – το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καθίστατο αρνητικό, ενώ – υπήρχε η πιθανότητα η εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών της. » Στα παραπάνω, να προστεθεί ότι η εταιρεία κατέβαλλε παροχές στους εργαζόμενους, οι οποίες δεν εντάσσονταν στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. » Tο Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση συνολικά, εξαιτίας αυτής της κατάστασης, αλλά και των ευρύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, προχώρησαν και συνεχίζουν να προχωρούν, με μεγαλύτερη ένταση, σε αποφασιστικές λύσεις για την εταιρεία σε τρία επίπεδα. » 1ον. Στο επίπεδο της λειτουργικής αναβάθμισής της: – επιλύθηκαν χρονίζουσες αγκυλώσεις, – αντιμετωπίστηκαν φορολογικές και τελωνειακές εκκρεμότητες, – ενισχύθηκε και ενισχύεται κεφαλαιακά η εταιρεία. » 2ον. Στο επίπεδο της ενδυνάμωσής της με εξειδικευμένο προσωπικό: – θεσπίστηκε μια κατ’ εξαίρεση, αντικειμενική και ταχεία διαδικασία προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, – παρασχέθηκε η δυνατότητα χρονικής παράτασης των ορίων των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (τόσο των υφισταμένων όσο και των μελλοντικών) μέχρι τη λήξη του εκάστοτε προγράμματος, – απαγορεύτηκε η «αιμορραγία» του προσωπικού μέσω της κινητικότητας, και – πλέον δρομολογείται – σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών – η σταδιακή μονιμοποίηση των ικανών πενταετούς θητείας στελεχών, μετά από αξιολόγηση, προκειμένου να παγιωθεί η θέση τους στην εταιρεία και να αξιοποιηθεί πλήρως η επένδυση της ΕΑΒ στην εκπαίδευση και εξέλιξή τους. » 3ον. Στο επίπεδο της αποκατάστασης του αισθήματος δικαίου και της διασφάλισης της εργασιακής ειρήνης, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της εργασιακής πραγματικότητας στην εταιρεία: – θεσπίστηκε επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, – παρασχέθηκε η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση αμειβόμενης υπερωριακής εργασίας, – επιφυλάχθηκε στους εργαζομένους ειδική μεταχείριση ως προς παροχές ιδιωτικής ασφάλισης, – εγκρίθηκαν δύο γενναιόδωρες – σε μη μισθολογικές παροχές – συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και – νομοθετήθηκε η χορήγηση χρηματικού κινήτρου παραγωγικότητας (bonus) στους εργαζομένους, υπό όρους και προϋποθέσεις. » Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση συνολικά επιβεβαίωσαν και επιβεβαιώνουν – έμπρακτα – τη στήριξή τους στο σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο της ΕΑΒ. » Παράλληλα, διευρύνονται οι δραστηριότητες της εταιρείας με την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας στην ΕΑΒ. » Με ομάδα εργασίας, που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, ελληνικά πανεπιστήμια και την ΕΑΒ, προχωρά ο σχεδιασμός και η βιομηχανική παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για πολιτικές ή/και στρατιωτικές εφαρμογές. » Η υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο φέρει την ονομασία «Αρχύτας», συμπλήρωσε ήδη 1 χρόνο. » Βάσει της έκθεσης αξιολόγησης των αρμοδίων, το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα και συνεχίζεται η προμήθεια και ο έλεγχος των εξαρτημάτων, παρά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω των διαταραχών οι οποίες έχουν προκληθεί στις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως. » Προβλέπεται προς τα τέλη του τρέχοντος έτους να ξεκινήσει η κατασκευή του πραγματικού πρωτοτύπου. » Η ΕΑΒ δομεί τη γραμμή παραγωγής και συγκροτεί τον τομέα προώθησης των πωλήσεων. » Το Υπουργείο Οικονομικών, ως κύριος μέτοχος της ΕΑΒ, χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στους εμπλεκόμενους φορείς, στην ελληνική οικονομία και συνολικά στη χώρα. » Η ΕΑΒ, με την αρωγή των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας, συνεχίζει τις ενέργειες λειτουργικής και επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης, βελτιώνει σταδιακά τα οικονομικά μεγέθη της και θέτει τις βάσεις επαναφοράς της σε κερδοφορία, μετά από 6 χρόνια ζημιογόνων χρήσεων. » Χρέος όλων των πλευρών είναι να συμβάλουν – μακριά από λαϊκισμούς – στη σύγχρονη, δομική και λειτουργική ανασυγκρότηση της ΕΑΒ, στη διεύρυνση των στόχων της, στην υγιή ανάπτυξή της με νομιμότητα, συνεχές νοικοκύρεμα και πλήρη διαφάνεια, στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, καθώς και στην παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία της. » Η ΕΑΒ δύναται, αλλά και υποχρεούται, να ανταποκριθεί με επάρκεια στην υψηλή αποστολή της, ως ισχυρού παράγοντα προώθησης της αμυντικής βιομηχανίας και, ευρύτερα, της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας». Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατά Τσίπρα: Ψευδείς και εξωφρενικοί οι ισχυρισμοί του για την ΕΑΒ Από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης επισημαίνεται, με αφορμή όσα ισχυρίστηκε σήμερα ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως κ. Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στην ΕΑΒ, σχετικώς με τη μη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα εξελισσόμενα εξοπλιστικά προγράμματα, επισημαίνονται τα ακόλουθα: – Ενώ η ΕΑΒ είχε απαξιωθεί και μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης χαλασμένων αεροσκαφών από το 2015 ως το 2019, με άμεσες αποφάσεις και σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας η Κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει την εταιρεία σε πλήρη λειτουργία, με προσλήψεις επιπλέον προσωπικού, ώστε να μπορεί σήμερα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις για την υλοποίηση της αναβάθμισης 83 μαχητικών αεροσκαφών F16 στην εκδοχή Viper, εντός των χρονοδιαγραμμάτων και των ποιοτικών απαιτήσεων της κατασκευάστριας εταιρείας, την απεμπλοκή του προγράμματος αναβάθμισης των P-3 “Orion” του ΠΝ και τη συντήρηση των αεροσκαφών C-130, για τα οποία δεν υπήρχε έως πρότινος ούτε καν Σύμβαση Εν Συνεχεία Υποστήριξης (FOS), με αποτέλεσμα αυτά να παραμένουν καθηλωμένα χωρίς καμμία προοπτική. – Στις 19 Οκτωβρίου 2022 ανακοινώθηκε επισήμως από το ΥΠΕΘΑ η υπογραφή δώδεκα συνολικά συμβάσεων μεταξύ ελληνικών εταιρειών αμυντικού υλικού με τους γαλλικούς Ομίλους “NAVAL GROUP”, “THALES” και “MBDA” για το πρόγραμμα των φρεγατών FDI Belh@rra HN. Ήδη στη ΔΕΘ ανακοινώθηκε πως η συμμετοχή επιχειρήσεων της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο πρόγραμμα ναυπήγησης των νέων φρεγατών του ΠΝ θα ανέλθει στο 15-18%. Όπως έχει ανακοινώσει ο Όμιλος “NAVAL GROUP”, έχουν αξιολογηθεί πενήντα ελληνικές επιχειρήσεις, με κάποιες από τις οποίες έχουν υπογραφεί συμβάσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) συστημάτων. – Τα δύο ελληνικά ναυπηγεία, μετά από χρόνια απαξίωσης, έχουν ήδη εισέλθει στο δρόμο της εξυγίανσης με ορατή την προοπτική να αναλάβουν ναυπηγικό έργο τόσο από το πρόγραμμα πρόσκτησης κορβετών (που είναι σε τελική φάση διαπραγματεύσεων), όσο και από το πρόγραμμα ΕΜΖ των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ. – Η συμμετοχή της Ελλάδας στα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στον αμυντικό τομέα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας EDF (European Defence Fund) βρίσκεται μέσα στις πέντε υψηλότερες θέσεις επί του συνόλου των χωρών που συμμετέχουν. Μόνο από το τελευταίο πρόγραμμα του 2022, οι ελληνικές εταιρείες θα ενισχυθούν με 45 εκατ. ευρώ μέσω χρηματοδοτήσεων από τα προγράμματα του EDF. Και έπεται συνέχεια. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ισχυρισμός πως «από εξοπλιστικά ύψους 14 δισ. δεν θα επωφεληθεί η εγχώρια αμυντική βιομηχανία ούτε κατά ένα ευρώ» είναι όχι μόνο ψευδής αλλά και εξωφρενικός. Με δεδομένη την απόλυτη αδράνεια της κυβερνητικής του θητείας, το ενδιαφέρον του κ. Τσίπρα για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι όψιμο και υποκριτικό. Όσο για την αναγγελία περί «επαναδιαπραγμάτευσης» των συμβάσεων, η προηγούμενη οδυνηρή εμπειρία της χώρας από το αποτέλεσμα της τελευταίας μείζονος επαναδιαπραγμάτευσης που είχε κάνει αυτός και η Κυβέρνησή του, μόνο μεγάλη ανησυχία μπορεί να προκαλέσει. Ειδήσεις σήμερα: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου στον Ασπρόπυργο: Τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε – Τρεις συλλήψεις Ιστορικό ρεκόρ για τη Ρεβυθούσα – Εκφορτώθηκαν 60 φορτία LNG το α’ εξάμηνο Όσα έγιναν στη συναυλία της Panik: Η συγκίνηση του Αργυρού, η αποθέωση για τον 50 Cent

