EGR Awards: H Kaizen Gaming κορυφαία εταιρία παγκοσμίως για το 2022

Την υψηλότερη παγκόσμια διάκριση για την αγορά του online gaming ανακοίνωσε ότι απέσπασε η Kaizen Gaming, στα EGR Awards, τα οποία θεωρούνται τα «Όσκαρ» του κλάδου, με την ανάδειξή της ως κορυφαία εταιρία διεθνώς για το 2022, διαγωνιζόμενη ανάμεσα στις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εταιρίες του χώρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Kaizen Gaming, η οποία συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της, βρέθηκε, την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου στην τελετή βράβευσης στο Λονδίνο, να διακρίνεται σε 2 από τις πιο σημαντικές κατηγορίες του θεσμού κατακτώντας, πέρα από τον τίτλο του Operator of the Year, κι αυτόν του Sports Betting Operator για το 2022. Έτσι, επιβεβαιώνει ότι συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες εταιρίες Gametech παγκοσμίως, αλλά και ότι μέσα από τα brands Betano και Stoiximan, προσφέρει το καλύτερο προϊόν αθλητικού στοιχηματισμού.

Τα EGR Awards αποτελούν τον πλέον αναγνωρισμένο θεσμό στην αγορά του online gaming, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 250 υποψηφιότητες από 100 και πλέον εταιρίες διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα EGR Awards αξιολογούν μεταξύ άλλων την λειτουργία των εταιριών, το προσφερόμενο προϊόν, την εξυπηρέτηση πελατών, την καινοτομία και το ασφαλές παιχνίδι.

«Η ανάδειξή μας σε κορυφαία εταιρία στον κόσμο για το 2022, είναι μια στιγμή – σταθμός για τη μέχρι σήμερα πορεία της Kaizen Gaming. Αποτελεί την επιβράβευση αλλά και την απτή απόδειξη ότι η προσήλωσή μας στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη καθώς και η συστηματική μας επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην τεχνολογία, μας επιτρέπει να βρισκόμαστε πλέον ανάμεσα στις σημαντικότερες εταιρίες του online gaming. Αποτελεί την επιβεβαίωση ότι μια ελληνική εταιρία, που σήμερα έχει μια μεγάλη, πολυεθνική ομάδα, 1.500 και πλέον ανθρώπων, μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τις μεγαλύτερες στον κόσμο, στον τομέα της», σημείωσε ο Γιώργος Δασκαλάκης, CEO της Kaizen Gaming.

H Kaizen Gaming, εκτός από τη βράβευσή της ως Operator of the Year και Sports Betting operator, βρέθηκε στην τελική επιλογή σε 9 ακόμη κατηγορίες (Casino operator, Affiliate programme, Customer services operator, Football betting operator, In-house product, In-play sports operator, Marketing campaign, Mobile casino product, Mobile sports product) ενώ το 2021, στο πλαίσιο των EGR Awards, είχε αναδειχθεί η καλύτερη εταιρία στο ποδοσφαιρικό στοίχημα (Football Betting Operator) και η εταιρία με την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών (Customer Services Operator).