Εκλογές 2023: Η «κόκκινη γραμμή» της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο προς τις κάλπες Στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να επενδύσει στη σκανδαλολογία και στην ηθική αποδόμηση της ΝΔ Γιώργος Ευγενίδης 01.11.2022, 06:25 Σαφείς διαχωριστικές γραμμές από τον ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο προς τις εκλογές τραβά η ΝΔ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου χθες να αναλαμβάνει να δώσει το περίγραμμα για την πολιτική αντιπαράθεση των επόμενων μηνών. Δεν είναι μυστικό, άλλωστε, ότι πολλές φορές η πολιτική συζήτηση υποβαθμίζεται δραματικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, την πολιτικοποίηση των υποθέσεων κακοποιήσεων. Στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να επενδύσει στη σκανδαλολογία και στην ηθική αποδόμηση της ΝΔ, σε μια προσπάθεια να κλείσει την ψαλίδα ενόψει των εκλογών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μάλιστα, χθες κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ήλπιζε σε μια εθνική αποτυχία για να έρθει από σπόντα στα πράγματα και σε θέση ισχύος. «Επειδή όμως αυτή η μεγάλη αποτυχία δεν ήλθε και οι εκλογές πλησιάζουν, αποφάσισε ο ίδιος να επανέλθει στη στρατηγική της σκανδαλολογίας και της επίκλησης του «ηθικού πλεονεκτήματος». Με άλλα λόγια, στην τακτική της λάσπης, της κατασυκοφάντησης, του ξεδιάντροπου ψέματος», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου χαρακτηριστικά. Στο κυβερνητικό επιτελείο αντιλαμβάνονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα θα εντείνει τις επιθέσεις κατά πρόσωπο στον κ. Μητσοτάκη, αλλά και σε στελέχη του κόμματος. Δεν είναι τυχαία τα πυρά που εξαπολύονται εσχάτως στον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος είχε μείνει επί μακρόν εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης λόγω του έργου του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ίδιας λογικής, κατά την ανάλυση των κυβερνητικών στελεχών, ήταν και η επίθεση στην άλλοτε διευθύντρια του Μητρώου Στελεχών της ΝΔ Ρεβέκκα Πιτσίκα, η οποία είναι ένα από τα εμπειρότερο στελέχη στον χώρο της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στην ιδιωτική αγορά. Δεν είναι τυχαίο, δε, ότι ο κ. Οικονόμου χθες όρθωσε ασπίδα προστασίας στην κ. Πιτσίκα που βρέθηκε στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ για δημόσιους διαγωνισμούς που έχουν κατακυρωθεί στην εταιρία της. Ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, είχε εξηγήσει στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο ότι η ΝΔ θα αντιδρά ακαριαία, όταν τίθενται ζητήματα ηθικής φύσεως, αλλά από την άλλη δεν θα…αυτομαστιγώνεται μονίμως, με δεδομένο, όπως το έθεσε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εις θέσιν να κουνά το δάχτυλο με δύο υπουργούς κατηγορούμενους στο Ειδικό Δικαστήριο. «Δεν θα γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ», είναι επίσης μια φράση που επαναλαμβάνουν κεντρικά γαλάζια στελέχη και μετέχοντες στον πρωινό καφέ. Από την κυβέρνηση επιδιώκουν να τραβήξουν μια κόκκινη γραμμή με τη σκανδαλολογία, εκτιμώντας, παράλληλα, ότι η επιλογή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να συνταυτίσουν τον κατηγορούμενο στην υπόθεση του Κολωνού Ηλία Μίχο με το Μέγαρο Μαξίμου και τη ΝΔ γύρισε μπούμερανγκ. «Η ΝΔ σε καμία περίπτωση, δεν θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Χυδαία hashtag και άθλια υπονοούμενα, στον δικό μας αξιακό κώδικα, στη δική μας πολιτική φιλοσοφία, δεν υπήρξαν και δεν θα υπάρξουν για κανέναν λόγο», ανέφερε χθες, σε αυτό το μήκος κύματος, ο κ. Οικονόμου. Δεν «τραβάει» δημοσκοπικά Σε κάθε περίπτωση, στο κυβερνητικό επιτελείο είναι της άποψης ότι αυτού του είδους η αντιπολίτευση δεν… κόβει εισιτήρια και άρα δεν δημιουργεί ουσιαστικό πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, καθώς άλλα ιεραρχούνται ως τα μείζονα προβλήματα των πολιτών. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΝΔ σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει λόγο να «κατέβει» στο γήπεδο που επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ να παίξει. Παράλληλα, αρμόδιο στέλεχος με επισκόπηση των δημοσκοπήσεων, εκτιμά ότι η επιλογή θεμάτων ηθικής τάξεως από μέρους ΣΥΡΙΖΑ δεν «σκοράρει» πολιτικούς πόντους για την αξιωματική αντιπολίτευση, τουναντίον αρκετές φορές «χτυπά άσχημα» και στον μεσαίο χώρο που είναι στο στόχαστρο και της Κουμουνδούρου. Αντιθέτως, στη ΝΔ επιλέγουν να συστηματοποιήσουν την επαφή με παραγωγικές τάξεις, πέρα από τις περιοδείες που κάνουν ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και κεντρικά κομματικά στελέχη. Χθες το απόγευμα, για αρκετές ώρες, στα γραφεία της ΝΔ βρέθηκαν εκατοντάδες γιατροί-στελέχη του κόμματος, ώστε να συζητήσουν με τον υπουργό Υγείας Θάνος Πλεύρη και την αναπληρώτρια υπουργό Μίνα Γκάγκα για το νομοσχέδιο που επιμελείται η κ. Γκάγκα για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη. Για το νομοσχέδιο κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει «ζύμωση», καθώς μια διάταξη δίνει τη δυνατότητα να έχουν ιδιωτικό ιατρείο όσοι είναι μόνιμοι, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ιατροί του ΕΣΥ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις. Ειδήσεις σήμερα: GNTM 5: Οι τέσσερις νέες παίκτριες και οι… μεταμορφώσεις του «makeover» – Δείτε βίντεο ΗΠΑ: Ταυτοποιήθηκε από το FBI η «Κυρία των Αμμόλοφων», θύμα άγριας δολοφονίας το 1974 Ισημερινός: Αποκεφαλισμένα πτώματα κρεμασμένα από γέφυρα (βίντεο) Γιώργος Ευγενίδης 01.11.2022, 06:25 BEST OF NETWORK 31.10.2022, 17:26 31.10.2022, 16:54 24.10.2022, 18:15 31.10.2022, 20:07 31.10.2022, 20:09 31.10.2022, 12:14

