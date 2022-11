Ελληνοτουρκικά: Πέντε σενάρια «θερμού επεισοδίου» με την Τουρκία Η Αγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική ένταση – Τι εκτιμούν για την κατάσταση κύκλοι του υπουργείου Αμυνας Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη «Με την ηρεμία πριν την καταιγίδα» προσομοιάζουν την κατάσταση που επικρατεί στη ΝΑ Μεσόγειο κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, αφού, παρά την κλιμάκωση της ρητορικής έντασης από την πλευρά της Αγκυρας, επί του επιχειρησιακού πεδίου η κινητικότητα που επιδεικνύουν οι τουρκικές Ενοπλες Δυνάμεις δεν συνάδει με τη σφοδρότητα και την επιθετικότητα των δηλώσεων τόσο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και άλλων Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων. Πρόκειται για μια ασυμφωνία, η οποία αντί να καθησυχάσει έχει εντείνει την ανησυχία της ελληνικής στρατιωτικής ηγεσίας καθώς, όπως εκτιμάται, η ηρεμία που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στο Αιγαίο ενδεχομένως να αποτελεί μία περίοδο προπαρασκευής για την εκδήλωση μιας τουρκικής επιθετικής ενέργειας στη ΝΑ Μεσόγειο. «Το γεγονός ότι ο τουρκικός στόλος βρίσκεται ελλιμενισμένος σε συγκεκριμένες ναυτικές βάσεις στα μικρασιατικά παράλια, αποφεύγοντας να βγει στην ανοιχτή θάλασσα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Τούρκοι θέλουν να αποφύγουν την ένταση. Το αντίθετο, δείχνει ότι μπορεί να προετοιμάζονται για να προχωρήσουν σε κάτι σημαντικό, πραγματοποιώντας επισκευές στα πλοία τους, εφοδιάζοντας τις δυνάμεις τους και αυξάνοντας την ετοιμότητα των πληρωμάτων τους», αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι, συμπληρώνοντας πως η μόνη παραφωνία είναι η ιδιαιτέρως αυξημένη δραστηριότητα των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία καθημερινά πραγματοποιούν δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου, που ενίοτε καταλήγουν σε υπερπτήσεις πάνω από ελληνικές νησίδες. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες, το Πεντάγωνο έχει εστιάσει την προσοχή του, εκπονεί αντίστοιχα σχέδια και επεξεργάζεται την ελληνική απάντηση σε πέντε βασικά σενάρια μιας ελληνοτουρκικής κρίσης η οποία θα εκφραστεί όχι μόνο επί του διπλωματικού αλλά και επί του επιχειρησιακού πεδίου, μέσω της εμπλοκής και των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τα σενάρια είναι κλιμακούμενης έντασης, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εστιάζεται στο πέμπτο, δεδομένου ότι είναι κι εκείνο που θα μπορούσε να φέρει την Ελλάδα και την Τουρκία στο κατώφλι μιας γενικευμένης όσο και ανεξέλεγκτης σύρραξης. Η εξέταση και επεξεργασία των σχετικών σεναρίων έχει βρεθεί στο επίκεντρο συνεχών συσκέψεων των στρατιωτικών επιτελείων στο ΥΠΕΘΑ. Ενδεικτικό δε της ανησυχίας που υπάρχει είναι ότι η χώρα μας εδώ και περίπου έναν μήνα πραγματοποιεί συνεχώς ασκήσεις των ελληνικών Ε.Δ., με τη συμμετοχή μάλιστα και δυνάμεων τρίτων χωρών, στέλνοντας συνεχώς μηνύματα ετοιμότητας προς τον «εξ Ανατολών γείτονα». Το ξεσπασμα Ως προς τα σενάρια που εξετάζονται αναφορικά με το ξέσπασμα μιας ελληνοτουρκικής κρίσης, τα βασικά από αυτά είναι πέντε. Πιο συγκεκριμένα: ■ Σενάριο πρώτο: Αποκλεισμός μικρών ελληνικών νησιών τα οποία βρίσκονται εγγύς των τουρκικών παραλίων, από πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού. Με το άλλοθι της αποστρατιωτικοποίησής τους, τουρκικά πολεμικά πλοία πραγματοποιούν ναυτικό αποκλεισμό ενός ή παραπάνω νησιών, εμποδίζοντας κάθε κίνηση από και προς το μέρος τους, ακόμη και την προμήθεια αγαθών από την υπόλοιπη χώρα. ■ Σενάριο δεύτερο: Σκηνοθετημένη επιχείρηση αδειάσματος μεταναστών στη θάλασσα, που εν συνεχεία θα περισυλλέξει η τουρκική ακτοφυλακή και θα τους τοποθετήσει πάνω σε ελληνική βραχονησίδα την οποία ταυτόχρονα θα χαρακτηρίσει ως τουρκικό έδαφος. Στόχος των Τούρκων είναι κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι μόνο να αμφισβητήσουν τη δυνατότητα της χώρας μας στο δικαίωμα έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, αλλά ταυτόχρονα, εργαλειοποιώντας για μία ακόμη φορά το μεταναστευτικό, να στήσουν μία επιχείρηση τύπου Ιμίων, με διαφορετικό όμως πρόσημο. ■ Σενάριο τρίτο: Στέλνουν γεωτρύπανο να τρυπήσει νότια της Κρήτης, σε περιοχή η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου, αλλά που στην πραγματικότητα ανήκει στην ελληνική ΑΟΖ. Στο πλαίσιο αυτό, οι Τούρκοι μεταφέρουν μονάδες του πολεμικού τους ναυτικού στα ανοιχτά του Λιβυκού πελάγους προς υποστήριξη του γεωτρύπανου, ενεργοποιώντας παράλληλα τις δύο βάσεις που διαθέτουν στο έδαφος της Λιβύης, τη ναυτική βάση της Μισράτα και την αεροπορική Αλ Ουτίγια στα δυτικά της χώρας. ■ Σενάριο τέταρτο: Δημιουργία κρίσης τύπου Ιμίων, μέσω της κατάληψης μιας ακατοίκητης, ελληνικής, βραχονησίδας, η οποία βρίσκεται πλησίον των τουρκικών ακτών. ■ Σενάριο πέμπτο: Κατάληψη νησίδας η οποία έχει επάνω της από ελάχιστους έως κανέναν μόνιμο κάτοικο, αλλά που φυλάσσεται από μικρό στρατιωτικό απόσπασμα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολύπλοκα σενάρια που επεξεργάζεται το Πεντάγωνο, αφού σε αυτό το ενδεχόμενο οι Τούρκοι θα έχουν διεξαγάγει ειδική στρατιωτική επιχείρηση επί ελληνικού εδάφους, κρατώντας ως ομήρους ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό. Σύμφωνα με το εν λόγω σενάριο, με αυτόν τον τρόπο θα επιδιώξουν να μη χτυπηθούν από ναυτικές ή αεροπορικές δυνάμεις οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να ισοπεδώσουν το νησί, απευθυνόμενες στα διπλωματικά ανακλαστικά των ΗΠΑ ή της Ε.Ε. και ποντάροντας στην άμεση ανάληψη διαμεσολαβητικού ρόλου από μέρους τους ώστε η κρίση να λυθεί σύντομα και σίγουρα προτού ξεσπάσει ένας γενικευμένος ελληνοτουρκικός πόλεμος. Οπως αναφέρουν από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που η Τουρκία εκδηλώνει την επιθετικότητά της απέναντι στη χώρα μας. «Παλαιότερα οι Τούρκοι πρώτα διεξήγαγαν μία επιχείρηση επί του πεδίου και έπειτα περίμεναν να αναλάβει ρόλο η διπλωματία προκειμένου να κατοχυρώσουν και να τους αναγνωριστούν από τη διεθνή κοινότητα όσο περισσότερα μπορούσαν από τις παράνομες διεκδικήσεις τους. Αυτή τη φορά όμως βλέπουμε ότι η τακτική τους έχει αντιστραφεί. Τους τελευταίους μήνες έχουν προχωρήσει σε ένα μπαράζ διπλωματικών κινήσεων, στέλνοντας έγγραφα τόσο σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών όσο και άλλων διεθνών οργανισμών "επικοινωνώντας" τις παράνομες διεκδικήσεις τους και απαιτώντας την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Οι διπλωματικές αυτές πρωτοβουλίες είναι βάσιμα πιθανόν ότι ενδέχεται να υποστηριχτούν και από την πραγματοποίηση στρατιωτικής φύσεως επιχειρήσεων», τονίζουν αρμόδιοι επιτελείς του ΥΠΕΘΑ.

