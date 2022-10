Κρις Πάπας: Να διατηρηθεί η τροπολογία για τα τουρκικά F-16 στον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ Οι προϋποθέσεις είναι λογικές και λειτουργούν τόσο προς συμφέρον των ΗΠΑ όσο και του ΝΑΤΟ, αναφέρει σε επιστολή του Με επιστολή στις Επιτροπές Αμυντικών Υποθέσεων της Βουλής και της Γερουσίας, ο ομοσπονδιακός βουλευτής Κρις Πάπας ζητά να διατηρηθεί η τροπολογία για τα F-16 στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA). Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη τροπολογία βάζει περιορισμούς στην Τουρκία για την απόκτηση των F-16 με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα αμερικανικά μαχητικά δεν θα χρησιμοποιηθούν για υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά του Αιγαίου. Στην επιστολή του, ο Κρις Πάπας υποστηρίζει ότι οι προϋποθέσεις είναι λογικές και λειτουργούν τόσο προς συμφέρον των ΗΠΑ όσο και του ΝΑΤΟ. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «εναπόκειται στην κυβέρνηση [Μπάιντεν] να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα F-16 που δίνονται από τις ΗΠΑ δεν θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο από έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ για την παραβίαση της κυριαρχίας ενός άλλου, ιδιαίτερα με δεδομένο τον πολύ πραγματικό κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των δύο». «Εάν η Τουρκία σταματήσει τις εδαφικές υπερπτήσεις, η επιστροφή της στις αξίες και το σεβασμό του κράτους δικαίου στον οποίο βασίζεται η συμμαχία (του ΝΑΤΟ) θα είναι ευπρόσδεκτη. Επιπλέον, οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο θα μειωθούν σημαντικά, επιτρέποντας στις ΗΠΑ και στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην υπαρξιακή απειλή της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία», προσθέτει. Ειδήσεις σήμερα: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου στον Ασπρόπυργο: Τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε – Τρεις συλλήψεις Ιστορικό ρεκόρ για τη Ρεβυθούσα – Εκφορτώθηκαν 60 φορτία LNG το α’ εξάμηνο Όσα έγιναν στη συναυλία της Panik: Η συγκίνηση του Αργυρού, η αποθέωση για τον 50 Cent BEST OF NETWORK 31.10.2022, 17:26 31.10.2022, 16:54 24.10.2022, 18:15 31.10.2022, 20:07 31.10.2022, 20:09 31.10.2022, 12:14

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )