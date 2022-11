Κυριάκος Μητσοτάκης: Μόνο μέσα από το Διεθνές Δίκαιο θα επιλύσουμε τις διαφορές με την Τουρκία Η Κάγια Κάλλας ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξή της στην Ουκρανία 01.11.2022, 12:19 UPD: 01.11.2022, 12:30 2 ΣΧΟΛΙΑ Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κάγια Κάλλας, στο πλαίσιο των ταξιδιών του Έλληνα πρωθυπουργού σε χώρες της Βαλτικής καθώς χθες, Δευτέρα, βρέθηκε στην Λιθουανία. Ο Έλληνας πρωθυπουργούς έστειλε εκ νέου μηνύματα στην Τουρκία καταδικάζοντας την προκλητική ρητορική της Άγκυρας ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει δεσμευμένη στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Εσθονή πρωθυπουργός, η οποία τοποθετήθηκε πρώτη στη συνέντευξη τύπου, ευχαρίστησε την Ελλάδα και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στήριξη που έχει παρέχει η χώρα μας στην Ουκρανία ώστε η Ρωσιά να μην κερδίσει τον πόλεμο αυτό Η κυρία Κάλας, στη σκιά των τελευταίων πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στην Ουκρανία, ζήτησε να υπάρξει βοήθεια στην αεροπορική άμυνα του Κιέβου καθώς και να συνεχιστεί η οικονομική στήριξη στην κυβέρνηση Ζελένσκι. Η δύναμή μας βασίζεται στην ενότητά μας κατέληξε η Εσθονή πρωθυπουργός αναφερόμενη εκ νέου στη στήριξη της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Μητσοτάκης: Όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να εφαρμόζουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Εσθονίας τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν στο πεδίο της ψηφιακής μεταρρύθμισης. «Εντυπωσιάστηκα από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής της Εσθονίας όταν σχεδιάζαμε το δικό μας» είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός Στο πλαίσιο αυτό απηύθυνε πρόσκληση σε εταιρείες τεχνολογίας που θέλουν να επενδύσουν ότι η Ελλάδα είναι ο κατάλληλος τόπος για να το κάνουν αυτό. «Μακάρι να συζητούσαμε μόνο αυτά αλλά υπάρχει και ένας πόλεμος στην Γηραία Ήπειρο. Ελλάδα και Εσθονία είναι μαζί με τους εταίρους μας στην ΕΕ και τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την επιθυμία όποιου θέλει να αλλάξει τα σύνορα. Παραμένουμε δεσμευμένοι για στρατιωτική στήριξη και καταδικάζουμε και εμείς τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στην Ουκρανία» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει να πείσουμε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να εφαρμόζουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας οι οποίες είναι αποτελεσματικές, είπε ακόμα ο Έλληνας πρωθυπουργός «καρφώνοντας» την Τουρκία. «Απαράδεκτη η αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας» Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε, όπως είπε, την Εσθονή πρωθυπουργό για τις εντάσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, τις πράξεις και τη ρητορική που υπονομεύουν τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο. «Θα συνεχίζω να λέω ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος επίλυσης των διαφορών με την Τουρκία: το Διεθνές Δίκαιο». Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης όπτι είναι «απαράδεκτη η αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας και η επιθετική ρητορική εκ μέρους της Τουρκίας» Αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και για το μεταναστευτικό υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να καταδικάζονται χώρες που εργαλειοποιούν τους μετανάστες, δείχνοντας εκ νέου προς την Τουρκία. Όπως σημείωσε μετά από σχετική ερώτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν στηρίξαμε από την αρχή ένα πλήρες εμπάργκο για την μετακίνηση Ρώσων τουριστών. Υποστήκαμε όμως τις συνέπειες για το γεγονός ότι στηρίζουμε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας καθώς οι Ρώσοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Τουρκία και είμαι σίγουρος ότι κάναμε το σωστό. Είμαστε, επίσης, ανοιχτοί σε όλες τις επιλογές για να κριθούν οι υπόλογοι για τα εγκλήματα που διεξάγονται στον πόλεμο στην Ουκρανία». Από την πλευρά της η πρωθυπουργός της Εσθονίας ευχαρίστησε εκ νέου την Ελλάδα για το γεγονός ότι ήταν συνταγμένη με την ΕΕ στο επίπεδο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσθέτει «είμαστε φίλοι με τον ρωσικό λαό και όχι με την κυβέρνηση, θα στηρίζουμε πάντα τις κινήσεις της ΕΕ για να ασκεί πίεση στην Ρωσία προκειμένου να λήξει ο πόλεμος όσο το δυνατόν συντομότερα». Ήρθε η ώρα της δράσης για την ενεργειακή κρίση Οι δύο πρωθυπουργοί ερωτήθηκαν και για την ενεργειακή κρίση με την κυρία Κάλας να κάνει λόγο για καλές αποφάσεις στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής των ηγετών των 27 τυης Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Θα πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμες λύσεις για να επιβιώσουμε και τον φετινό και τον επόμενο χειμώνα» «Οι αγορές αντιλήφθηκαν ότι σοβαρολογούμε όσον αφορά το θέμα αυτό. Τώρα είναι η ώρα της δράσης, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα κινηθούν βραχυπρόθεσμα οι τιμές του φυσικού αερίου. Όλες οι χώρες έχουν συμβάλει στην λήψη μέτρων για μείωση της κατανάλωσης» είπε από την πλευρά του για το ζήτημα αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στην Ελλάδα φορολογήσαμε τα υπερκέρδη και τα χρήματα αυτά τα δώσαμε για την στήριξη των νοικοκυριών ώστε να αποφύγουμε σε μεγάλο βαθμό τις αυξήσεις. Αυτό το σχήμα βασίζεται και στον προϋπολογισμό και υπάρχουν όρια στο πόσο μπορούν να βοηθήσουν οι κυβερνήσεις τους πολίτες τους» συμπλήρωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε, απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ότι αν υπάρξει απαγόρευση μεταφοράς του ρωσικού πετρελαίου τότε η ελληνική πλευρά θα συμμορφωθεί με αυτό. Ωστόσο σημείωσε ότι «δεν θα πρέπει να “πυροβολήσουμε στα πόδια” την ευρωπαϊκή ναυτιλία προς όφελος άλλων χωρών, εκτός ΕΕ, που θα πάρουν τη δουλειά αν υπάρξουν τέτοιες κυρώσεις. Πρέπει να φροντίσουμε μέτρα που θα πονέσουν τη Ρωσία αλλά πρέπει να τηρήσουμε την ισορροπία». Η τελευταία ερώτηση προς τους πρωθυπουργούς Ελλάδας και Εσθονίας αφορούσε τα περιθώρια συνεργασίας των δύο χωρών σε επίπεδο ψηφιακής διακυβέρνησης με την Κάγια Κάλας να αναφέρεται στο ζήτημα της «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης», του συστήματος που χρησιμοποιεί η Εσθονία για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης χωρίς γραφειοκρατία και με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι ηλεκτρονικές λύσεις για την διακυβέρνηση είναί εντυπωσιακές, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι η δικαιοσύνη είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε ψηφιακές πολιτικές. «Ο αγώνας κατά της παραπληροφόρισης θα είναι διαρκής ειδικά σε χώρες που θα έχουν εκλογές το 2023 για να εμποδίσουμε παράγοντες που θα επιχειρήσουν να παρέμβουν υπογείως» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

