Μητσοτάκης: Αδιαπραγμάτευτες η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών λύσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης και της υπερβολικής μεταβλητότητας των τιμών που επέφερε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στην Εσθονία, με την οποία συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών. Κατά τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Εσθονίας Alar Karis, την Εσθονή ομόλογό του Kaja Kallas και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Jüri Ratas, επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό επίπεδο των διμερών σχέσεων. Συμφωνήθηκε ακόμη ότι υπάρχει δυναμική περαιτέρω εμβάθυνσής τους, ιδιαίτερα, όπως συζητήθηκε στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Kaja Kallas, στους τομείς της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού – στον οποίο υπάρχει ήδη συνεργασία των δύο χωρών – και της κυβερνοασφάλειας. Ο ψηφιακός τομέας, στον οποίο η Εσθονία πρωτοπορεί, είχε, εξάλλου, κεντρικό ρόλο στο σύνολο των επαφών του Πρωθυπουργού. Ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια των συναντήσεων δόθηκε στο ζήτημα ενέργειας και της ενεργειακής κρίσης, καθώς και στην πράσινη μετάβαση. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών λύσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης και της υπερβολικής μεταβλητότητας των τιμών που επέφερε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τόνισε, επίσης, ότι η βοήθεια της ΕΕ και των κρατών μελών της προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, μέχρι να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Επεσήμανε δε την κρισιμότητα της ύπαρξης σταθερού μετώπου απέναντι στον αναθεωρητισμό και υπέρ της δέσμευσης στο Διεθνές Δίκαιο και στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών, που είναι αδιαπραγμάτευτες. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τους συνομιλητές του για τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την επιθετική συμπεριφορά και ρητορική της τουρκικής ηγεσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που υπονομεύουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή και επανέλαβε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της συνεννόησης και του διαλόγου, δεν θα δεχτεί, όμως, αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Συζητήθηκε, ακόμη, η ανάγκη συντονισμένης αντιμετώπισης των μεταναστευτικών προκλήσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και ιδίως της απειλής εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Ειδήσεις σήμερα: Πρεμιέρα αύριο για το καλάθι του νοικοκυριού – Προσφορές και σε επώνυμα προϊόντα Φόβος των επιστημόνων για την «τρι-δημία» γρίπης, RSV και κορωνοϊού Συμμορία κοριτσιών έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονη και τον αδερφό της στον Άγιο Δημήτριο BEST OF NETWORK 01.11.2022, 13:00 01.11.2022, 16:58 25.10.2022, 17:27 01.11.2022, 09:08 01.11.2022, 09:09 01.11.2022, 09:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )