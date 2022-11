«Παράπονα» Ερντογάν σε Σολτς- «Η Γερμανία να επιστρέψει στην ουδετερότητα για τα ελληνοτουρκικά» Ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γερμανό καγκελάριο Την ενόχλησή του στον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφορικά με τις τοποθετήσεις του για τα ελληνοτουρκικά μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα. Συγκεκριμένα όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γερμανό καγκελάριο στην οποία του εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του καλώντας τη Γερμανία να επιστρέψει στην «ουδετερότητα» όσον αφορά στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Σύμφωνα με το Anadolu, ο Ερντογάν είπε πως αποδίδει «ιδιαίτερη σημασία» στον στενό διάλογο που αναπτύχθηκε με τον Γερμανό καγκελάριο για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε κάθε τομέα, ενώ φαίνεται να του σημείωσε πως ο διάλογος Τουρκίας-ΕΕ και οι διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης καθώς και οι συνομιλίες για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ πρέπει να αναβιώσουν. Τι αποφάσισαν Μητσοτάκης-Σολτς για τα ελληνοτουρκικά Μπορεί ο Όλαφ Σολτς να μην είναι ο πιο επικοινωνιακός καγκελάριος που έχει περάσει από το τιμόνι της Γερμανίας, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο λόγος του δεν μετράει στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Και μπορεί η Άνγκελα Μέρκελ να «σημάδεψε» τη γερμανική πολιτική, ούσα στο αξίωμα για 16 χρόνια, τώρα, όμως, είναι η σειρά του κ. Σολτς. Και σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αυτό που κρατούν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου είναι η καθαρή τοποθέτηση ότι δεν μπορεί ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να αμφισβητεί την εδαφική κυριαρχία ενός άλλου. «Οι εταίροι στο ΝΑΤΟ δεν πρέπει να αμφισβητούν ο ένας την κυριαρχία του άλλου και όλα τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται με διάλογο και στη βάση του Διεθνούς Δικαίου», υπογράμμισε ο κ. Σολτς, απαντώντας έτσι με σαφή τρόπο στην επιθετική ρητορική της Άγκυρας και στα σενάρια για κυριαρχία των νησιών. Αρμόδια πηγή θυμόταν, άλλωστε, σε συζήτηση με το thetimes|-.gr στο περιθώριο της συνάντησης, ότι οι κ. Μητσοτάκης και Σολτς είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά στο τέλος Μαΐου στις Βρυξέλλες και τότε ο κ. Μητσοτάκης του είχε δείξει χάρτες που αποτύπωναν τις τουρκικές επεκτατικές βλέψεις. Μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, ο κ. Σολτς έδωσε εντολή στον εκπρόσωπό του, ο οποίος έκανε μια καθαρή δήλωση ότι δεν νοείται αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Ως προς την Τουρκία, ανώτερη κυβερνητική πηγή διαβεβαίωνε ότι το πνεύμα των δηλώσεων απηχούσε και το πνεύμα της κατ’ ιδίαν συνάντησης των δύο ηγετών για πάνω από μια ώρα στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τις ελληνικές θέσεις, τις οποίες ο καγκελάριος άκουσε προσεκτικά. Είχε σπεύσει, άλλωστε, με συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» πριν την επίσημη συνάντηση να δώσει τον τόνο της παρουσίας του ως προς τα ελληνοτουρκικά, χωρίς περιστροφές. Και μπορεί ο κ. Σολτς μπροστά στις κάμερες να τα είπε κάπως πιο…στρογγυλά σε σχέση με τη γραπτή του συνέντευξη, το σημαντικό, όμως, είναι ότι η θέση του καταγράφηκε. Υπάρχει, δε, και το προηγούμενο της υπουργού Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ, η οποία το καλοκαίρι είχε έρθει στην Αθήνα και αμέσως μετά, στην Άγκυρα, κόντεψε να…σφαχτεί με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος την εγκάλεσε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι αναμασά τα ελληνικά επιχειρήματα. Και μπορεί το Βερολίνο να μην αλλάζει έτσι εύκολα τις πάγιες πολιτικές του θέσεις απέναντι στην Τουρκία, με την οποία διατηρεί πλειάδα οικονομικών, εμπορικών και πληθυσμιακών σχέσεων, ο τόνος, όμως, απέναντι στην Άγκυρα αλλάζει και αυτό είναι σαφές. Ως θρυαλλίδα γι’ αυτό έχουν επενεργήσει, βεβαίως, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά, όπως το θέτει αρμόδια ελληνική πηγή, και η αναβάθμιση της εξοπλιστικής και αμυντικής ικανότητας της χώρας μας, η οποία δεν πορεύεται…παρακαλώντας στο διεθνές στερέωμα. Ειδήσεις σήμερα: Πρεμιέρα αύριο για το καλάθι του νοικοκυριού – Προσφορές και σε επώνυμα προϊόντα Φόβος των επιστημόνων για την «τρι-δημία» γρίπης, RSV και κορωνοϊού Συμμορία κοριτσιών έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονη και τον αδερφό της στον Άγιο Δημήτριο BEST OF NETWORK 01.11.2022, 13:00 01.11.2022, 09:59 25.10.2022, 17:27 01.11.2022, 09:08 01.11.2022, 09:09 01.11.2022, 11:00

