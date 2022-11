Σκηνικό πόλωσης διαμορφώνεται μπροστά στις κάλπες

Your browser does not support the audio element.

ΟΙ εκλογικές μάχες της τελευταίας δεκαετίας χαρακτηρίζονται από το κλίμα πόλωσης- Ανάλογο κλίμα διαμορφώνεται ενόψει των εκλογών της ερχόμενης χρονιάς