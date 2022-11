Σουηδία – Φινλανδία: Θα εξετάσουμε την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων

Η Σουηδία είναι έτοιμη να εξετάσει την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στο έδαφός της μόλις γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, έχοντας δίπλα του τη Φινλανδή ομόλογό του Σάνα Μάριν.

“Δεν πρέπει να θέσουμε κανέναν όρο”, δήλωσε αρχικά η Σάνα Μάριν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Ελσίνκι. “Αποφασίσαμε ότι δεν θέλαμε να κλείσουμε καμιά πόρτα”.

“Θα λάβετε από την πλευρά μου ακριβώς την ίδια απάντηση με την πρωθυπουργό της Φινλανδίας”, πρόσθεσε ο Κρίστερσον.

“Είναι φυσικό η Σουηδία και η Φινλανδία να δρουν από κοινού στο θέμα αυτό και πρέπει να ακολουθήσουμε τις ίδιες διατυπώσεις”, δήλωσε ο επικεφαλής της σουηδικής κυβέρνησης. “Έχω λοιπόν την πρόθεση να προχωρήσω χέρι-χέρι με την Φινλανδία”.

Leaders of #Finland & #Sweden expressed their hopes that Turkey & Hungary ratify their membership applications to #NATO “sooner rather than later.” Finnish PM Sanna Marin said it would be very important that this would happen preferably sooner than later” https://t.co/AbNU76lJ3A pic.twitter.com/nwYeacxJbk

