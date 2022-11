Σταϊκούρας: Μέσα στη βδομάδα η ΚΥΑ για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης Η πρώτη καταβολή στους δικαιούχους θα γίνει μέχρι τέλος του έτους, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε θα εκδοθεί η ΚΥΑ που αφορά στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφερε στο OPEN ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Συγκεκριμένα ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι «ήδη πραγματοποιούμε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ξεκινήσαμε από το επίδομα θέρμανσης, έρχεται η ΚΥΑ για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης -εκτιμώ ότι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα- και στη συνέχεια θα έρθει η υλοποίηση του μέτρου». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co0s9l7gzfld) «Για να έχουμε μια αίσθηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση και το επίδομα αθροίζουν στα 500 εκατομμύρια ευρώ», σημείωσε ο υπουργός και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο άνοιγμα της πλατφόρμας: «Θα ανοίξει το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στον Νοέμβριο και θα τρέξει μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Η πρώτη καταβολή στους δικαιούχους θα γίνει μέχρι τέλος του έτους». Ο κ. Σταϊκούρας πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για αυτούς που πήραν πέρυσι επίδομα θέρμανσης και υποβάλλουν και φέτος να πάρουν την περσινή βοήθεια μέχρι 10 Δεκεμβρίου. Ο Χρήστος Σταϊκούρας άφησε ακόμη «παράθυρο» για νέες παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών από την επόμενη βδομάδα, ενώ δεν απέκλεισε επιστροφής επιδότησης στο diesel. «Θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις σε όσους έχουν ανάγκη. Παρακολουθούμε πως εξελίσσονται τα πράγματα και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε, υλοποιούμε τα μέτρα της ΔΕΘ. Ταμειακά είμαστε πολύ καλά σαν χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ειδήσεις σήμερα: Πρεμιέρα αύριο για το καλάθι του νοικοκυριού – Προσφορές και σε επώνυμα προϊόντα Φόβος των επιστημόνων για την «τρι-δημία» γρίπης, RSV και κορωνοϊού Συμμορία κοριτσιών έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονη και τον αδερφό της στον Άγιο Δημήτριο BEST OF NETWORK 31.10.2022, 17:26 01.11.2022, 07:23 24.10.2022, 18:15 01.11.2022, 09:08 01.11.2022, 09:09 31.10.2022, 22:00

