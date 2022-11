Τουρκία: Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας και «ξάφνιασμα» για την απόφαση της Αιγύπτου να διακόψει τις διμερείς συνομιλίες Ο στόχος της Άγκυρας να αφήσει μόνο την Αθήνα στο «κάδρο» της αντιπαράθεσης δεν φαίνεται να προχωράει μετά την «εκκωφαντική» ανακοίνωση του Καΐρου – Βαριές κατηγορίες κατά της Ελλάδας από τον εκπρόσωπο του τουρκικού κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Παναγιώτης Σαββίδης 01.11.2022, 07:36 Την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι επιθέσεις Τούρκων αξιωματούχων κατά της Αθήνας, «μουδιασμένη» εμφανίζεται η Άγκυρα, από την «βροντερή» απόφαση του Καΐρου να διακόψει κάθε συνομιλία προς εξομάλυνση των διμερών σχέσεων. Το τελευταίο διάστημα η τουρκική ηγεσία είχε επενδύσει πολλά στην επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο, η οποία κατέχει βασικό ρόλο στα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια προσπάθεια να κλείσει μέτωπα στην περιοχή, αφήνοντας στο «κάδρο» μόνο την Ελλάδα. Τουρκικά ΜΜΕ αφήνουν να εννοηθούν πως πίσω από την απόφαση αυτή κρύβεται -πάλι- η Αθήνα κάνοντας αναφορά στις επαφές του υπ. Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, καθώς και στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. «Η Ελλάδα παραπονέθηκε για την Τουρκία στις ΗΠβ» έγραψε ο φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak, σχολιάζοντας πως : «ενώ η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας συνεχίζεται εδώ και καιρό, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, όπου διαμαρτυρήθηκε για τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης». Από την πλευρά της, δημοσίευμα της εφημερίδας Ηurriyet, αναφέρει πως στόχος της Ελλάδας είναι να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την Λιβύη -για τον καθορισμό ΑΟΖ- που : «είχαν διακοπεί πριν από 12 χρόνια εξαιτίας της μαξιμαλιστικής επιμονής της Αθήνας, η οποία υποστήριζε ότι τα νησιά είχαν πλήρη υφαλοκρηπίδα» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας Με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Τουρκία να δείχνουν πως ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν «τσιμπάει» ψήφους στο εθνικιστικό και ισλαμικό ακροατήριο, με την ακραία ρητορική του κατά Ελλάδας και Δύσης γενικότερα, οι Τούρκοι αξιωματούχοι εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά της χώρας μας. Για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» κατηγόρησε την Ελλάδα ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Ομέρ Τσελίκ, επαναλαμβάνοντας αβάσιμους ισχυρισμούς -κατά της χώρας μας- για τους τρόπους που αντιμετωπίζει την παράνομη μετανάστευση. Τα γνώριμα «πυρά» του Τσελίκ στράφηκαν και κατά της FRONTEX, την οποία κατηγόρησε πως διαπράττει «εγκλήματα» στο Αιγαίο Πέλαγος, σε συνεργασία με την ελληνική Ακτοφυλακή. «Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει η Ελλάδα μέσω απωθήσεων είναι ατελείωτα. Φάνηκε ότι οι δυνάμεις της Ελληνικής Ακτοφυλακής έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή 46 χιλιάδων ανθρώπων. Όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή συνοριακή ένωση συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις. Τα εγκλήματα που διέπραξε η Ελληνική Ακτοφυλακή και η Frontex διαπράχθηκαν κατά της ανθρωπότητας» δήλωσε -μεταξύ άλλων- ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ, στο γνώριμο πάντα ύφος Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Βοριάδες έως 6 μποφόρ και ο υδράργυρος στους 26 βαθμούςΤο 24ώρο μετά την εκλογική νίκη του Λούλα στη Βραζιλία – Πώς αντέδρασαν οι οπαδοί του Μπολσονάρου Βαρόνος της μαφίας της Ιταλίας συλλαμβάνεται στην Αργεντινή Παναγιώτης Σαββίδης 01.11.2022, 07:36 BEST OF NETWORK 31.10.2022, 17:26 01.11.2022, 07:23 24.10.2022, 18:15 31.10.2022, 20:07 31.10.2022, 20:09 31.10.2022, 12:14

