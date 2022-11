Τουρκία – Πυρά Κιλιτσντάρογλου κατά Ερντογάν: Με τα χρήματα από τα ναρκωτικά καλύψατε τα ελλείμματα «Όλοι οι βαρόνοι ναρκωτικών ήρθαν με τα χρήματά τους και εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη» – Οι ισχυρισμοί κατά του Σοϊλού «Καίει» την κυβέρνηση Ερντογάν μια καταγγελία από την τουρκική αντιπολίτευση. Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μέσω των κοινωνικών δικτύων, κατηγόρησε τους κυβερνώντες ότι «κάνουν τα στραβά μάτια» σε διακίνηση ναρκωτικών, δείχνοντας ειδικοτερα τον υπουργό Εσωτερικών και χαρακτηρίζοντας τον… Breaking Bad Σουλεϊμάν. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, ο πρόεδρος του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα), «το παλάτι μπήκε σε ένα βρόμικο παιχνίδι, καθώς εξαντλήθηκαν οι πόροι της χώρας. Αυτό το παιχνίδι είναι το εξής.Έκλεισαν τα μάτια τους για να μπει οποιοδήποτε μαύρο χρήμα στη χώρα. Είπαν ‘’φέρτε χρήματα από οπουδήποτε και δεν θα ρωτήσουμε την πηγή τους’’… Κι αυτό το βρόμικο μαύρο χρήμα, δηλαδή το χρήμα των ναρκωτικών το χρησιμοποίησαν να καλύψουν τα εμπορικά ελλείμματα της Τουρκίας». Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın “okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız” palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu. pic.twitter.com/llUggksdDJ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 31, 2022 «Από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου όλοι οι βαρόνοι ναρκωτικών και όλες οι συμμορίες ναρκωτικών ήρθαν με τα χρήματα τους και εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, και αργότερα άρχισαν να συγκρούονται μεταξύ τους στα καφέ και στα εμπορικά κέντρα. H Κωνσταντινούπολη μετατράπηκε σε κέντρο σύγκρουσης βαρόνων ναρκωτικών, συμμοριών ναρκωτικών και διεθνών εγκληματικών οργανώσεων» υποστήριξε ο Κιλιτσντάρογλου. «Το παλάτι γνωρίζει πώς οι ίδιοι κάλεσαν τα ναρκωτικά στη χώρα… Φωτογραφήθηκαν με όλους αυτούς. Να το πω με την γλώσσα των νέων: ο Breaking Bad Σουλεϊμάν (σ.σ υπουργός Εσωτερικών Τουρκίας) έκλεισε τα μάτια του στη δηλητηρίαση των νέων με τα ναρκωτικά μην κοιτάτε τις βλακείες ότι ‘θα σπάσουμε τα πόδια του εμπόρου ναρκωτικών μπροστά στο σχολείο’». Η απάντηση τουΣοϊλού «Αν δεν αποδείξεις έστω ένα μέρος αυτής της λάσπης, τότε είσαι ανέντιμος. Αν φυσικά υπάρχει κάποια αξία ή εντιμότητα για τον ίδιο» απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, αναφέροντας ότι θα οδηγήσει τον Κιλιτσντάρογλου στα δικαστήρια. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 31, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Πρεμιέρα αύριο για το καλάθι του νοικοκυριού – Προσφορές και σε επώνυμα προϊόντα Φόβος των επιστημόνων για την «τρι-δημία» γρίπης, RSV και κορωνοϊού Συμμορία κοριτσιών έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονη και τον αδερφό της στον Άγιο Δημήτριο BEST OF NETWORK 01.11.2022, 13:00 01.11.2022, 09:59 25.10.2022, 17:27 01.11.2022, 09:08 01.11.2022, 09:09 01.11.2022, 11:00

