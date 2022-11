Τσιάρας: Στην αίθουσα τελετών του Εφετείου η δίκη για το Μάτι Πρόκειται για την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής και σε αυτήν θα γίνονται 12 συνεδριάσεις τον μήνα Μετά τις αντιδράσεις για την αίθουσα όπου ξεκίνησε η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στο Μάτι, με παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, δόθηκε η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων από τη διοίκηση Εφετείου. «Συγκαλέσαμε σύσκεψη με προϊσταμένους δικαστηρίων Πρωτοδικείου και Εφετείου. Καταληξαμε στη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα» δήλωσε, ειδικότερα, στον Real FM ο υπουργός. Πρόκειται για την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής και σε αυτήν θα γίνονται 12 συνεδριάσεις τον μήνα. Απαντώντας στην ερώτηση γιατί η δίκη γίνεται σε τόσο μικρή αίθουσα, ο υπουργός απάντησε το εξής: «Η ευθύνη για το πού γίνεται μια δίκη είναι ευθυνη που βαρύνει τη διοίκηση των δικαστηρίων. Σε μένα η συγκεκριμένη υπόθεση για την αίθουσα ήρθε στις αρχές Οκτωβρίου, ακριβώς μετά από μια δίκη μας αναζήτηση για το πώς και ποτέ προσδιορίζεται η μεγάλη δίκη στην οποία όντως η προανακριτική διαδικασία διήρκεσε πολύ μεγάλο χρόνο. Η δυνατότητα ήταν να μεταφερθεί η δίκη στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Εφετείου που είναι η γνωστή, μεγάλη, και η μοναδική αίθουσα». «Υπήρχε ακόμη ένα ζήτημα για να ολοκληρωθούν οι κλητεύσεις 200 και ανθρώπων. Το γεγονός που έθετε αμφιβολίες αν αλλάζαμε τον χώρο στον οποίο γινόταν η δίκη σε σχέση με τον χρονο που διαθέταμε για να γίνει σωστά όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό ενείχε πιθανότητα ακύρωσης, θα περιόριζε ακόμη περισσότερο τον χρονο που είχαμε μέχρι να φτάσουμε στην παραγραφή και θα δημιουργούνταν πολλά αλλά ζητήματα» πρόσθεσε. «Η πρώτη επικοινωνία που έγινε την διοίκηση του Εφετείου έδειχνε ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα χρήσης της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και ήδη είχαν προσδιοριστεί οι δικάσιμες που αφορούν στη Χρυσή Αυγή, μια αντίστοιχη πολύκροτη, πολυπροσωπη μεγάλη υπόθεση» τόνισε δε ο υπουργός. «Υπάρχει διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως ζήτημα στο θέμα της παραγραφής» ξεκαθάρισε ενώ η ολοκλήρωση της δίκης για το Μάτι αναμένεται μέχρι τον Ιούλιο του 2026. Σχολιάζοντας το γεγονός των αρχικών αντιδράσεων για τη μικρή αίθουσα, ο κ.Τσιάρας τόνισε τα εξής: «Νιώθω οργή και αγανάκτηση. Βάζω τον εαυτό μου στη θέση των συγγενών των αδικοχαμένων που είδαν να εκτυλίσσονται σκηνές που δεν συνάδουν με την αξιοπρέπεια ή με τη γενικότερη σωστή λειτουργία της δικαιοσύνης και της πολιτείας». Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το Αμφιθέατρο στην Ευελπίδων, ο υπουργός απάντησε ότι χωράει μόλις 100 άτομα. Στην ερώτηση εάν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στη δίκη, δήλωσε: «Η δικαιοσύνη έχει σταθεί στο ύψος περιστάσεων σε πολύ δύσκολες υποθέσεις». BEST OF NETWORK 01.11.2022, 13:00 01.11.2022, 09:59 25.10.2022, 17:27 01.11.2022, 09:08 01.11.2022, 09:09 01.11.2022, 09:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )