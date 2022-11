Όλα όσα έγιναν στο δείπνο προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας στο Προεδρικό – Δείτε φωτογραφίες

Με χαρακτηριστικές ελληνικές γεύσεις υποδέχθηκε τους καλεσμένους της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Βασιλιά Γουλιέλμου Αλέξανδρου και της Βασίλισσας Μάξιμα της Ολλανδίας. Το μενού που επιμελήθηκε ο σεφ Χριστόφορος Πέσκιας περιελάμβανε θαλασσινές γεύσεις. Για κύριο πιάτο φαγκρί συνοδεία λευκού ελληνικού κρασιού και για επιδόρπιο γαλατόπιτα, ένα παραδοσιακό γλυκό της Μάνης. Το παρών έδωσαν ααρκετοί πολιτικοί, από όλα τα κόμματα, αλλά και επιχειρηματίες. «Ο αναθεωρητισμός αποτελεί κίνδυνο και απειλή για την ειρήνη, απ’ όπου και αν προέρχεται», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την προσφώνησή της, στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Βασιλιά και της Βασίλισσας της Ολλανδίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Όπως τόνισε η Πρόεδρος «η χώρα μου βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπη με μια εμπρηστική ρητορική και σειρά ανυπόστατων αμφισβητήσεων της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, εκ μέρους της Τουρκίας, σε μια απόπειρα προβολής των αναθεωρητικών της αξιώσεων». Διευκρίνισε, επίσης, ότι «η Ελλάδα είναι πάντα ανοικτή στον διάλογο, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπό έναν όρο. Τον πλήρη και αδιαπραγμάτευτο σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου» και επανέλαβε ότι «το Κυπριακό αποτελεί διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής εδαφών κυρίαρχου κράτους, και μάλιστα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «σε μια εποχή ανασφάλειας και αβεβαιότητας είναι σημαντικό να παραμείνουμε, ως Ευρωπαίοι, ενωμένοι μπροστά στις πρωτόγνωρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε» και αναφέρθηκε στα ιδανικά και τις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία βασίζονται οι μακροχρόνιες σχέσεις φιλίας και εκτίμησης μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας. Ειδικότερα, ανέφερε ότι «μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη, η οποία αγκαλιάζει την ποικιλομορφία των κρατών μελών της μέσα από κοινό αξιακό σύστημα, που στηρίζεται στην αρμονική συνύπαρξή τους» και πρόσθεσε ότι «ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι ο θεμέλιος λίθος και η πυξίδα της εξωτερικής πολιτικής των χωρών μας. Σεβασμός που δεν αποτελεί επιλογή, αλλά μονόδρομο στον συνεχή αγώνα για ειρήνη, σταθερότητα, πρόοδο και ευημερία των λαών μας». Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «και σήμερα, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μια πράξη βάναυσης επιθετικότητας, που βάλλει ευθέως κατά της παγκόσμιας ειρήνης και ελευθερίας, όπως την χαρακτηρίσατε και εσείς πρόσφατα, βλέπουμε ότι οι αρχές του παραβιάζονται κατάφωρα, απειλώντας το κεκτημένο της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ήπειρό μας. Ο τρόπος ζωής μας, οι αξίες και τα ιδεώδη που μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν δεδομένα, τίθενται σε αμφισβήτηση». Επισήμανε, ακόμη, ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ύψωσε ενωμένα τη φωνή της κατά της παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους. Υποστηρίξαμε την άμεση παύση των εχθροπραξιών, την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και την ειρήνευση στην περιοχή, ενώ καταδικάσαμε την παράνομη προσάρτηση εδαφών από τη Ρωσία». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «προσπαθούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που δημιουργήθηκε, ενώ ταυτόχρονα εργαζόμαστε για να βρεθούν λύσεις στην ενεργειακή και οικονομική κρίση που απειλούν τις κοινωνίες μας και παρεκτρέπουν την πορεία μας από τους κλιματικούς στόχους που είχαμε θέσει. Προσωρινά όμως, αφού η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να συνεχίσει να είναι κορυφαία προτεραιότητα της Ευρώπης, ενώ κάθε αναβλητικότητα κινδυνεύει να αποβεί μοιραία». Αναφορικά με το μεταναστευτικό, τόνισε ότι γνωρίζει την ευαισθησία της ολλανδικής κοινωνίας, καθώς και του βασιλικού ζεύγους, για την ανθρωπιστική διάσταση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Όπως εξήγησε «Στο ζήτημα αυτό, το οποίο αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού αφορά τα εξωτερικά της σύνορα, η ελληνική πολιτεία ανταποκρίθηκε με πνεύμα αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, επωμιζόμενη δυσανάλογο βάρος. Η υλικοτεχνική συνεισφορά της Ολλανδίας στην αντιμετώπισή του συνιστά έμπρακτη απόδειξη στήριξης στον αγώνα αυτό». Σημείωσε ακόμη, ότι αύριο το πρωί, στη στρογγυλή τράπεζα που διοργανώνεται, «θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα της βίας κατά των γυναικών, αυτήν τη θλιβερή πραγματικότητα, που δυστυχώς εξακολουθεί να διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό». Στο σημείο αυτό, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στις ηρωικές γυναίκες που στο Ιράν, το Αφγανιστάν και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπου το φαινόμενο αυτό έχει θεσμικό χαρακτήρα, παλεύουν με τη ζωή τους στους δρόμους και τις πλατείες, διεκδικώντας δικαιώματα που σε μας θεωρούνται εδώ και αιώνες αυτονόητα. Η κυρία Σακελλαροπούλου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ιδιαίτερη αγάπη του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας για την Ελλάδα και υποστήριξε ότι η σημερινή τους παρουσία στην Αθήνα, επιβεβαιώνει τις άριστες σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, καθώς και τη βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. «Ο δεσμός μας με τη θάλασσα, η ενασχόληση με το εμπόριο και το ανήσυχο πνεύμα των λαών μας χαρακτηρίζουν την ιστορία των εθνών μας, που διέπρεψαν, στο διάβα των αιώνων, ως ισχυρές ναυτικές και εμπορικές δυνάμεις» πρόσθεσε η Πρόεδρος. Ειδική μνεία έκανε και στη μεγάλη πολιτιστική παράδοση της Ολλανδίας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το ταλέντο των Ολλανδών ζωγράφων μάγεψε τις ψυχές μας και μας έκανε να ταξιδέψουμε μαζί με τον Ρέμπραντ, τον Βερμέερ, τον Βαν Γκονγκ, τον Ιερώνυμο Μπος, τον Μοντριάν και τόσους άλλους, ενώ στην κλασική φιλοσοφία, με το έντονο ελληνικό αποτύπωμα, η σκέψη μας συνέχισε στο μονοπάτι της «Ηθικής» του Αριστοτέλη, εμπλουτισμένη με τις αναλύσεις και τους προβληματισμούς του φιλοσόφου Σπινόζα. Θα ήμουν ιδιαιτέρως χαρούμενη, αν οι περιστάσεις μου επέτρεπαν να σταθώ περισσότερο στην οικουμενική κληρονομιά των σπουδαίων αυτών Ολλανδών, αλλά σήμερα θεωρώ ότι ειδική μνεία οφείλω να κάνω στον Ούγκο Γκρότιους, που βαθύτατα επηρεασμένος από τους αρχαίους συγγραφείς έθεσε τις βάσεις του δημοσίου διεθνούς δικαίου, με το έργο του «Περί του Δικαίου του Πολέμου και της Ειρήνης». Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος της Ολλανδίας κατά την αντιφώνησή του στο δείπνο, εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά, που μαζί με την σύζυγό του Μάξιμα, επισκέπτονται επιτέλους την Ελληνική Δημοκρατία, μετά από δυο αναβολές, και πρόσθεσε ότι «θέλαμε να σας επισκεφθούμε στα τέλη του προηγούμενου έτους, τιμητικά, διακόσια χρόνια μετά από την έναρξη της επανάστασης, η οποία σήμανε την ανεξαρτησία σας». Όπως είπε «στις Σπέτσες, όπου ερχόμαστε συχνά, στέκεται περήφανο το άγαλμα της Μπουμπουλίνας στην κεντρική πλατεία. Αντιπροσωπεύει τη συμβολή των γυναικών σε μια ελεύθερη και δυνατή Ελλάδα. Πρόκειται για μια μακρά παράδοση, μέρος της οποίας είστε κι εσείς, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας». Παρομοίασε, επίσης, την Ελλάδα με το ελαιόδεντρο, που αναφέρεται στον αρχαίο μύθο της διαμάχης μεταξύ Αθηνάς και Ποσειδώνα για τον έλεγχο της Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι όπως εκείνο αναγεννήθηκε ξανά και ξανά, έτσι και η Ελλάδα, μετά τα υπερβολικά δύσκολα χρόνια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, βρήκε το κουράγιο και τη δύναμη να ξαναδημιουργηθεί, επιτυγχάνοντας σημαντικές διοικητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. «Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά πόσες θυσίες ζητήθηκαν από τους ανθρώπους αυτής της χώρας. Αλλά τα αποτελέσματα προσφέρουν εκ νέου αισιοδοξία για το μέλλον. Το ελαιόδεντρο ανθίζει ξανά!» σημείωσε ο Βασιλιάς της Ολλανδίας και υποστήριξε ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστούν και εκτός των συνόρων οι εξαιρετικές προσπάθειες που έκανε ο λαός της Ελλάδας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα, η επίσκεψή τους να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, τόνισε, ότι «θα δώσουμε προσοχή σε θέματα με τα οποία παλεύουμε εντός της Ένωσης, όπως η υποδοχή των μεταναστών» και παρατήρησε ότι «λόγω της γεωγραφικής τοποθεσίας της, έχει αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα». Ειδικότερα, σημείωσε ότι «Έχει εναποθέσει βαρύ φορτίο στις τοπικές κοινωνίες των νησιών και στη χερσαία χώρα. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους και για το οποίο όλοι στην Ευρώπη φέρουμε κοινή ευθύνη. Στην Ευρώπη χωρίς σύνορα, το μεταναστευτικό ζήτημα μπορεί να λυθεί μόνο σε επίπεδο ΕΕ. Η Ελλάδα αποτελεί και τα δικά μας νοτιοανατολικά σύνορα. Γι΄ αυτό και μας απασχολεί ιδιαίτερα το τι συμβαίνει εδώ». Επισήμανε, επίσης, ότι η Ελλάδα είναι μια περήφανη χώρα με αυτοπεποίθηση και τόνισε ότι η «Ευρώπη» σαν ιδέα δεν θα υπήρχε εάν δεν ανακαλύπταμε εκ νέου τον ελληνικό πολιτισμό. «Ευτυχώς, η χώρα σας δεν είναι «υπαίθριο μουσείο». Η περηφάνια για το παρελθόν της, συμβαδίζει με την πεποίθηση ότι χρειάζεται συνεχής ανανέωση στη διοίκηση, στην οικονομία και στην κοινωνία» παρατήρησε. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι «για την Ολλανδία αποτελεί πηγή έμπνευσης η συνεργασία μαζί σας στον τομέα της καινοτομίας» και επικαλέστηκε το Orange Grove, μια θερμοκοιτίδα νέων επιχειρηματιών. Όπως ανέφερε «θυμάμαι την προηγούμενή μας επίσκεψη, λίγο μετά την ίδρυσή του το 2013. Τότε ήταν ακόμα μια μικρή πρωτοβουλία της ολλανδικής πρεσβείας εδώ στην Αθήνα. Τώρα είναι μια σφύζουσα κοινότητα νεοφυών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, κυβερνήσεων, επενδυτών και φορέων εκπαίδευσης. Αύριο, η σύζυγός μου κι εγώ θα κάνουμε άλλη μια επίσκεψη στο Orange Grove για την οποία ανυπομονούμε». Ακολούθως ανέφερε ότι «βλέπουμε πολλές άλλες ευκαιρίες εμβάθυνσης της συνεργασίας μας, για παράδειγμα στον τομέα της άμυνας. Είμαστε ενωμένοι στη στήριξή μας προς τον βαριά δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Και στην ανάγκη συνεισφέρουμε στην αποκατάσταση της ασφάλειας και σταθερότητας στην Ευρώπη». Πρόσθεσε επίσης, ότι «μια κοινή προτεραιότητά μας είναι η μετάβαση σε μια πιο καθαρή και ουδέτερη για το περιβάλλον οικονομία. Ξέρω ότι και εσείς – όπως και εμείς – δίνετε μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Είναι απολύτως απαραίτητο να βάλουμε τη βιωσιμότητα στο κέντρο των ενεργειών μας αλλά και του ενεργειακού μας ανεφοδιασμού, για παράδειγμα με καθαρό υδρογόνο. Η Ολλανδία θα συνεργαστεί ευχαρίστως μαζί σας!». Απευθυνόμενος προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι «εδώ και τέσσερις δεκαετίες είμαστε εταίροι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί είδαμε το Τείχος του Βερολίνου να πέφτει. Έχουμε καλωσορίσει δεκαοχτώ νέα Κράτη Μέλη και αποχαιρετίσαμε ένα. Έχουμε περάσει από έντονες χρηματοπιστωτικές οικονομικές κρίσεις. Αντιμετωπίσαμε μια πανδημία. Και τώρα ορθώνουμε μαζί το ανάστημά μας υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας, με φόντο τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Έχουμε έρθει πιο κοντά και μάθαμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα και να εκτιμούμε ο ένας τον άλλο όλο και περισσότερο». Καταλήγοντας ανέφερε ότι «δύο αιώνες μετά από την έναρξη του αγώνα σας για την ανεξαρτησία και μετά από δέκα δύσκολα χρόνια, η Ελλάδα μπορεί να προσβλέπει ξανά σε ένα υγιές μέλλον». Όπως είπε «Αυτό είναι απόδειξη της αξιοσημείωτης ανθεκτικότητάς σας! Σας ευχαριστούμε που μπορούμε να είμαστε φιλοξενούμενοί σας σε αυτό το κομβικό σημείο για την αυτοπεποίθηση και την περηφάνια των Ελλήνων. Η Ελλάδα θερμαίνει την ψυχή. Η φιλία μας με αυτή τη χώρα είναι πολύτιμη για μας. Μια χώρα όπου υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα βγάζουν πάντα φρέσκους, πράσινους βλαστούς». Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Βοριάδες έως 6 μποφόρ και ο υδράργυρος στους 26 βαθμούςΤο 24ώρο μετά την εκλογική νίκη του Λούλα στη Βραζιλία – Πώς αντέδρασαν οι οπαδοί του Μπολσονάρου Βαρόνος της μαφίας της Ιταλίας συλλαμβάνεται στην Αργεντινή

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )