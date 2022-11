Βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ: «Τίποτα δεν έχει κριθεί», λέει ο Γιαΐρ Λαπίντ «Πρέπει να περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα», δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός απερχόμενος πρωθυπουργός «Πρέπει να περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα», καθώς «τίποτα δεν έχει κριθεί» ακόμη στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τρίτη στο Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός απερχόμενος πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ, η παράταξη του οποίου φέρεται να οδεύει να μετατραπεί στο δεύτερο κόμμα στην Κνέσετ. «Όσο ακόμη δεν έχει καταμετρηθεί το τελευταίο ψηφοδέλτιο, τίποτα δεν έχει κριθεί. Θα περιμένουμε υπομονετικά, όσο κι αν αδημονούμε, τα οριστικά αποτελέσματα», είπε ο κ. Λαπίντ απευθυνόμενος σε συγκεντρωμένους υποστηρικτές του κόμματός του, του Γες Ατίντ («Υπάρχει μέλλον»), στο Τελ Αβίβ. Κατά προβλέψεις ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων, το Λικούντ, το δεξιό κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα καταλάβει την πρώτη θέση εξασφαλίζοντας περίπου τριάντα έδρες στην ισραηλινή εθνική αντιπροσωπεία, μπροστά από το Γες Ατίντ του κ. Λαπίντ, που αναμένεται να αναδείξει 24 μέλη στην Κνέσετ. Η παράταξη «Θρησκευτικός Σιωνισμός» οδεύει να διπλασιάσει την ισχύ της, αναδεικνύοντας 14 βουλευτές, κατά δημοσκοπήσεις εξόδου από την κάλπη, που προοιωνίζονται επίσης καλές επιδόσεις για τα κόμματα των λεγόμενων υπερορθόδοξων Εβραίων. Πάντα κατά τα στοιχεία των έξιτ πολ, ο κ. Νετανιάχου οδεύει να εξασφαλίσει πλειοψηφία των εδρών στην Κνέσετ αν συνυπολογιστούν οι έδρες των θρησκευτικών κομμάτων και της άκρας δεξιάς. Η εθνική εκλογική επιτροπή δεν έχει δημοσιοποιήσει ως τώρα παρά μόνο μερικά αποτελέσματα, που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων. Μετά τις βουλευτικές εκλογές της άνοιξης του 2021, οι Γιαΐρ Λαπίντ και Ναφτάλι Μπένετ σχημάτισαν ετερόκλιτη συμμαχία με βασικό, αν όχι μοναδικό, κοινό παρονομαστή την εκδίωξη του κ. Νετανιάχου από την εξουσία. Όμως η συμμαχία αυτή απώλεσε την πλειοψηφία της τους τελευταίους μήνες, γεγονός που οδήγησε στη χθεσινή ψηφοφορία, την πέμπτη κατά σειρά μέσα σε λιγότερα από τέσσερα χρόνια στο Ισραήλ. «Δεν έχουμε καμιά πρόθεση να σταματήσουμε. Κάθε ισραηλινός πολίτης, θρησκευόμενος ή μη, αριστερός ή δεξιός, εβραίος ή άραβας, ετεροφυλόφιλος ή ΛΟΑΤ, πρέπει να ξέρει πως θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε ώστε το Ισραήλ να είναι κράτος εβραϊκό και δημοκρατικό, φιλελεύθερο και προοδευτικό», είπε ο κ. Λαπίντ στη συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, προπύργιό του. -- Ειδήσεις σήμερα: Πετράλωνα: Φρίκη με την υπόθεση βιασμών – Καταγγελίες ότι κακοποιούνταν κι άλλα παιδιά Κορωνοϊός: Αυξήθηκαν τα κρούσματα στα παιδιά, σύσταση για εμβολιασμό και φόβος για «τριδημία» GNTM 5: Η αποχώρηση της Ντορέλας και το ηχηρό μήνυμα κατά του body shaming – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 01.11.2022, 17:58 01.11.2022, 16:58 25.10.2022, 17:27 01.11.2022, 20:59 01.11.2022, 21:00 1 01.11.2022, 09:30

