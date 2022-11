Γιώργος Καραγιάννης: Έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε ενεργά τα εργοτάξια σε όλη τη χώρα «Καταφέραμε να τονώσουμε την κατασκευαστική δραστηριότητα που σημαίνει περισσότερες δουλειές», επισημαίνει ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Για τέσσερα σημαντικά έργα στη χώρα, δύο σιδηροδρομικά έργα στην Πελοπόννησο, ένα οδικό έργο στην Δυτική Μακεδονία και ένα αντιπλημμυρικό έργο στην Αττική ενημέρωσε τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στο πλαίσιο της προσυμβατικής διαδικασίας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάννης. Ο υφυπουργός Υποδομών ανέφερε ότι τα τέσσερα αυτά έργα αθροίζουν περίπου 300 εκ. ευρώ και προστίθενται «στα πολλά σημαντικά έργα που εκτελούμε σε όλη τη χώρα και απαρτίζουν το μεγάλο πρόγραμμα των 13 δισ. ευρώ σε όλη τη χώρα», ενώ έστειλε μήνυμα ότι αποτελεί «ευθύνη όλων τα έργα να κατασκευαστούν και να παραδοθούν άρτια και στην ώρα τους». Ειδικότερα για τα δύο έργα σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος, ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι «είναι παραπάνω από σαφής η διάθεση της κυβέρνησής μας για παρεμβάσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο». Έκανε λόγο για «επίμονη προσπάθεια της κυβέρνησης να επιτευχθεί επιτέλους η προώθηση του μέσου» καθώς, όπως εξήγησε «το τρένο ως ο πιο φιλικός τρόπος μετακίνησης για το περιβάλλον έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω». Υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί το μεγάλο πρόγραμμα έργων 4,5 δισ. ευρώ με το οποίο, σημείωσε ο κ. Καραγιάννης «δίνουμε μια μεγάλη ώθηση και κάνουμε ένα άλμα δεκαετιών μπροστά». Ο υφυπουργός Υποδομών έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί έργα ύψους 500 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εξετάστηκαν από την Επιτροπή, ενώ «μέσα στο α’ τετράμηνο του 2023 θα έχουμε προσωρινούς αναδόχους στα περισσότερα έργα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου». «Κάναμε πράξη το αυτονόητο, συνδέοντας τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας με το σιδηροδρομικό δίκτυο» σχολίασε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια αναφερόμενος στο οδικό έργο “Κατασκευή της επαρχιακής οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας, στο τμήμα από το ρέμα Κώτουρη ως τα όρια του Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα”, τόνισε: «είναι εξαιρετικά σημαντικό έργο για την Δυτική Μακεδονία, αρχικού προϋπολογισμού 57 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Περιλαμβάνει την κατασκευή της νέας Επαρχιακής Οδού, μήκους 10,4 χλμ., που εντάσσεται στον οδικό άξονα Καστοριάς – Πτολεμαΐδας, στα όρια των νομών Καστοριάς και Φλώρινας και καταλήγει στα όρια του νομού Κοζάνης». Για το αντιπλημμυρικό έργο «Διευθέτηση-Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας», υπογράμμισε: Πρόκειται για ένα εξαιρετικής σημασίας αντιπλημμυρικό έργο, που μαζί με αυτό της διευθέτησης του Ρέματος Εσχατιάς, αποτελούν τα δύο μεγαλύτερα έργα της Αττικής για την ανάσχεση των μεγάλων πλημμυρικών φαινομένων. Αντικείμενο του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 85,6 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), είναι η διευθέτηση του ρέματος της Ραφήνας, με σκοπό τη διαχείριση των πλημμυρικών απορροών και τη διασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρακείμενων αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών». Κλείνοντας την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι «εν μέσω τεράστιας ενεργειακής κρίσης, ενός πολέμου στη γειτονιά μας και μετά από μία μεγάλη υγειονομική κρίση έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε ενεργά τα εργοτάξια σε όλη τη χώρα και να τονώσουμε την κατασκευαστική δραστηριότητα που σημαίνει περισσότερες δουλειές». «Με όραμα και σχέδιο οικοδομούμε βήμα – βήμα την νέα γενιά υποδομών στη χώρα» κατέληξε ο κ. Καραγιάννης. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1.«Κατασκευή σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων, ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη νέα γραμμή Κιάτο-Πάτρα, και στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο», με προϋπολογισμό 141 εκατομμυρίων και χρηματοδότηση του έργου μέσα από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020 Η σύμβαση του έργου περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: • Κατασκευή 28,8 χιλιομέτρων διπλής σιδηροδρομικής επιδομής από την είσοδο της Σιδηροδρομικής Στάσης της Ροδοδάφνης και μέχρι μετά το πέρας του υπογείου έργου (Cover and Cut) του Ρίου. • Κατασκευή 4 Σιδηροδρομικών Στάσεων: Ροδοδάφνη, Σελιανίτικα, Καμάρες, Άγιος Βασίλειος • Κατασκευή 3 Σιδηροδρομικών Σταθμών σε Ψαθόπυργο, Αραχωβίτικα και Ρίο. • Κατασκευή 2 Κτιρίων Εξυπηρέτησης Ηλεκτρο-Μηχανολογικών εγκαταστάσεων στην είσοδο και την έξοδο της σήραγγας της Παναγοπούλας • Κατασκευή σύγχρονου συστήματος αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1. • Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης, κ.λπ. Προσωρινός Μειοδότης είναι η ένωση οικονομικών φορέων «ΤΕΡΝΑ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 8,29% και με συνολική προσφορά ύψους 129,5 εκατομμυρίων €. Η συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των κατασκευών του έργου, είναι για την περίοδο Τ1 της κατασκευής οι 36 μήνες και για τη δεύτερη περίοδο Τ2 της συντήρησης οι 36 μήνες. 2. «Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα και της νέας παρακαμπτήριου γραμμής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σοφάδων», με χρηματοδότηση μέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, και αρχική προβλεπόμενη δαπάνη του έργου 58,7 εκατομμύρια € (με αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.). Οι εργασίες που θα γίνουν, συνοπτικά είναι οι εξής: • Υλοποίηση συστήματος ηλεκτροκίνησης της γραμμής Παλαιοφάρσαλος Καλαμπάκα. • Κατασκευή των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. • Κατασκευή υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή των Σοφάδων, όπου θα κατασκευαστεί γραμμή υπέρβασης (δηλαδή παρακαμπτήριος) μήκους 650 μέτρων. • Κατασκευή αποβάθρας στην περιοχή των Σοφάδων για την εξυπηρέτηση του κοινού, αντίστοιχων διαστάσεων με την υφιστάμενη και εγκατάσταση σε αυτήν φωτισμού και δυο ανελκυστήρων στην υφιστάμενη πεζογέφυρα. • Ανακαίνιση και μικρής κλίμακας επισκευές στα υφιστάμενα κτήρια των Σταθμών Σοφάδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Καλαμπάκας. • Εγκατάσταση ηλεκτρικής θέρμανσης αλλαγών τροχιάς στις αλλαγές του Σταθμού Παλαιοφαρσάλου με τροφοδότησή τους από την Εναέρια Γραμμή Επαφής κ.λπ. Προσωρινός Μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΑΒΑΞ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 11,20%, και με συνολική προσφορά 52,2 περίπου εκατομμύρια €. Οι προθεσμίες περάτωσης του έργου είναι κι εδώ αντίστοιχες, δηλαδή 36 μήνες για την περίοδο Τ1 της κατασκευής και 36 μήνες για τη δεύτερη περίοδο Τ2 της συντήρησης. 3. «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας Άξονας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα» αρχικού προϋπολογισμού 57 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η επιμέρους κατασκευή: • 4 ανισόπεδων κόμβων, • 1 γέφυρας στο ρέμα Κώτουρη, • 4 κάτω διαβάσεων • 2 κτηρίων στα μέτωπα της σήραγγας, και το πιο σημαντικό επιμέρους έργο, αυτό της σήραγγας της Κλεισούρας με μήκος 1,3 χλμ. Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Άκτωρας με μέση έκπτωση της τάξης του 16,72% και σύνολο δαπάνης του έργου τα 47,7 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και με χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου τα 3 έτη. 4.«Διευθέτηση Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας» αρχικού προϋπολογισμού 85,6 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και με χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης του ρέματος Ραφήνας αφορούν μήκος 15 περίπου χιλιομέτρων, από την εκβολή του έως τη Λεωφόρο Σπάτων, και των συμβαλλόντων σε αυτό ρεμάτων Καλλιτεχνούπολης, Βαλανάρη, Παλαιού Μύλου και Αγ. Παρασκευής. Για το έργο έχουν προβλεφθεί απαλλοτριώσεις εκτάσεων άνω των 700 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ενώ έχουν προβλεφθεί κι επιμέρους έργα μετατόπισης δικτύων τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, καθώς και αρχαιολογικές έρευνες. Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ με τεκμαρτή έκπτωση 12,20% και προσφερόμενο σύνολο δαπάνης έργου 60,1 εκατ. ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 