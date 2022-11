Δόμνα Μιχαηλίδου: «Μέσα σε 2 χρόνια έχουμε βγάλει το 40% των παιδιών από τα ιδρύματα» Σε 6 μήνες μπορεί να γίνει κάποιος ανάδοχος και σε 9 μήνες θετός γονιός, υποστήριξε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέσα σε δύο χρόνια έχουμε βγάλει το 40% των παιδιών από τα ιδρύματα. Βρήκαμε 2.280 παιδιά και τώρα είναι 1.400 παιδιά», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στο Mega, η κυρία Μιχαηλίδου δήλωσε αρχικά πως «μου έδωσε ο πρωθυπουργός το υπουργείο που αφορά σε όλη την κοινωνία, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και όσους έχουν ανάγκη από οικονομική στήριξη. Υπάρχει ένα κράτος που δεν έχει την οργάνωση που θα θέλαμε, αλλά είναι πολύ πιο οργανωμένο από ό,τι ήταν. Δουλεύουμε σκληρά για αυτό». Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μίλησε για την παιδική προστασία και αναφέρθηκε στο 1107, τη γραμμή προστασίας που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα. «Έχουμε δείξει καλά δείγματα τα τελευταία τρία χρόνια, ώστε να αρχίσει η ελληνική κοινωνία να μας εμπιστεύεται», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου και αναφέρθηκε στην καταγγελία που είχε γίνει για ορφανοτροφείο στην Αττική, το οποίο μέσα σε 1,5 μήνα έκλεισε. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co1qys44nbdl) «Έχουμε πλέον ένα κεντρικό σύστημα υιοθεσιών και αναδοχών. Δεν κάνει η κάθε δομή ό,τι θέλει. Το σύστημα των υιοθεσιών πλέον είναι πιο γρήγορο. Σε 6 μήνες μπορεί να γίνει κάποιος ανάδοχος και σε 9 μήνες θετός γονιός. Το σημαντικό είναι ότι είναι πλήρως διαφανές. Δεν έχει σημασία αν θα είσαι 35 χρονών, παντρεμένη και πλούσια η μονή και με χαμηλότερο εισόδημα», είπε όσον αφορά το σύστημα υιοθεσίας και αναδοχών. Ακόμη αποκάλυψε πως έχει σκεφτεί την πιθανότητα υιοθεσίας, αλλά μάλλον θα επιλέξει την αναδοχή. «Μέσα σε δύο χρόνια έχουμε βγάλει το 40% των παιδιών από τα ιδρύματα. Βρήκαμε 2.280 παιδιά και τώρα είναι 1.400 παιδιά. Όταν ξεκινήσαμε το νέο μας σύστημα το 2020, βγάλαμε τα εκπαιδευτικά μαθήματα για τους υποψήφιους θετούς γονείς. Στην αρχή προβληματίστηκα με το πρόγραμμα, γιατί είχαν ήδη ταλαιπωρηθεί αυτοί οι άνθρωποι, αλλά τελικά οι ειδικοί τους βοηθούν και συμβουλεύουν και μετά την υιοθεσία», δήλωσε. Ειδήσεις σήμερα: Το Twitter επεξεργάζεται και τα «βίντεο επί πληρωμή» μετά την εξαγορά από τον Έλον Μασκ Έστειλε στο νοσοκομείο τη 14χρονη κόρη του χτυπώντας τη στο πρόσωπο στην Αμαλιάδα Ειδικό ποινικό μητρώο για αδικήματα κατά ανηλίκων παρουσιάζει ο Μητσοτάκης BEST OF NETWORK 02.11.2022, 12:53 02.11.2022, 10:45 02.11.2022, 10:59 02.11.2022, 09:45 02.11.2022, 09:47 02.11.2022, 10:00

