Ειδικό ποινικό μητρώο για αδικήματα κατά ανηλίκων παρουσιάζει ο Μητσοτάκης

Στις 114 σελίδες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση περιγράφονται δράσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν με στόχο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των παιδιών, σε μια περίοδο που οι υποθέσεις κακοποίησης, βιασμού ή και μαστροπείας ανηλίκων κυριαρχούν στην επικαιρότητα και σοκάρουν την κοινή γνώμη. Το Εθνικό Σχέδιο θα παρουσιαστεί αναλυτικά σήμερα, σε ειδική συνεδρίαση στη Βουλή, ενώ για το θέμα θα τοποθετηθεί και ο πρωθυπουργός, καθώς το Εθνικό Σχέδιο βρίσκεται υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της κυβέρνησης. Οι βασικές του γραμμές είχαν παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο στο τέλος Αυγούστου, ενώ στην εφαρμογή του εμπλέκονται 12 υπουργεία. Μια από τις βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα είναι το Ειδικό Ποινικό Μητρώο για τα αδικήματα κατά ανηλίκων, ρύθμιση που θα φέρει το επόμενο διάστημα στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρακτικά, στο ποινικό μητρώο θα υπάρχει μια ειδική υπο-ενότητα που θα αφορά αδικήματα, όπως η κακοποίηση ή η ασέλγεια εις βάρος ανηλίκων, η ενδοοικογενειακή βία ή άλλα αδικήματα, όπως η αρπαγή ανηλίκου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στο ποινικό μητρώο θα γίνεται εγγραφή από τη στιγμή της άσκησης ποινικής δίωξης και όχι με την τελεσιδικία της υπόθεσης. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος αθωωθεί, η αναφορά στο ποινικό μητρώο θα διαγράφεται. Η ρύθμιση θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για τους εργοδότες αυτών των ανθρώπων, καθώς πολλοί παραβάτες εργάζονται σε περιβάλλον με μικρά παιδιά. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου οι εργαζόμενοι των φορέων Παιδικής Προστασίας θα πρέπει να προσκομίζουν υποχρεωτικά ποινικό μητρώο, ρύθμιση που θα επεκταθεί τα επόμενα χρόνια και σε άλλους φορείς. Ενιαία διαχείριση κρουσμάτων Μια ακόμα σημαντική καινοτομία που δρομολογείται είναι το Ενιαίο Εθνικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσμάτων, το οποίο θα καθορίζει τα βήματα και τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε περιπτώσεις κακοποίησης. Μια ακόμα βασική παράμετρος του ενιαίου πρωτοκόλλου είναι η δημιουργία μικτών, υπηρεσιακών κλιμακίων με τη συνεργασία της εισαγγελίας και της αστυνομίας, έτσι ώστε τα παιδιά που καλούνται να καταθέσουν να το κάνουν μια φορά και να μην υφίστανται τη βάσανο της επανάληψης τραυματικών εμπειριών σε συνέχειες. Στο πλαίσιο της ενοποιημένης αντιμετώπισης των περιστατικών από εδώ και πέρα, δρομολογείται το Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων ως ενιαία βάση καταγραφής για όλα τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην χώρα και για τις ενέργειες αντιμετώπισής τους από κάθε επαγγελματία και φορέα που εμπλέκεται σε αυτήν. Το εν λόγω αρχείο θα επιβλέπουν η Προεδρία της κυβέρνησης και το υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που διαχειρίζονται παιδιά ή έρχονται σε καθημερινή επαφή με αυτά, θα καθοριστεί υπεύθυνος παιδικής προστασίας, στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται ανήλικοι και ενήλικοι, εφόσον έχουν υπόνοιες για ενδεχόμενη κακοποίηση. Μήνυμα συναίνεσης Οι προαναφερθείσες είναι μόνο μερικές από τις ρυθμίσεις και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο τίθεται άμεσα σε εφαρμογή. Παράλληλα, ρόλο εθνικής συντονίστριας αναμένεται να έχει η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Έλενα Ράπτη, η οποία έχει μακρά διαδρομή σε συναφή θέματα και έχει υπάρξει συντονίστρια της καμπάνιας “Ένα στα Πέντε” του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της παιδικής κακοποίησης. «Τα παιδιά είναι το πολυτιμότερο κοινωνικό μας κεφάλαιο. Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση κάνουμε ένα αποφασιστικό συλλογικό βήμα για να διασφαλίσουμε την προστασία τους», τονίζει στο thetimes|-.gr η κ. Ράπτη και προσθέτει: «Με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, εργαζόμαστε ώστε να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό κύκλο εμπιστοσύνης και ασφάλειας για κάθε παιδί. Είναι δύσκολο για τα παιδιά να μιλήσουν. Εμείς οφείλουμε να σπάσουμε τη σιωπή. Μαζί, κοινωνία και πολιτεία, σπάμε την σιωπή για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας». Ο πρωθυπουργός σήμερα το πρωί θα αναφερθεί εκτενώς στους στόχους του φιλόδοξου αυτού προγράμματος που έρχεται να συμπληρώσει υπάρχοντα κενά στο σύστημα, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να μην υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση για ένα θέμα που είναι σαφές ότι υπερβαίνει τις κομματικές διαχωριστικές γραμμές. Το σχέδιο θα παραμείνει σε διαβούλευση ως τα μέσα Νοεμβρίου, ώστε να ενσωματωθούν στην τελική του εκδοχή και ενδεχόμενες παρατηρήσεις από κόμματα ή φορείς της κοινωνίας. Διαγραφές Την ίδια ώρα, συνεχίζονται και οι πολιτικές αναταράξεις από την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης του 12χρονου κοριτσιού από τον Πολωνό. Χθες, το ΠΑΣΟΚ έθεσε εκτός κόμματος έναν 40χρονο, αναπληρωτή συντονιστή τοπικής οργάνωσης στη Ρόδο, ο οποίος φέρεται να είχε συνομιλήσει με το προφίλ που είχε δημιουργήσει για το παιδί στο blindchat. Ο ίδιος, σε συνομιλίες που είχε με αρμόδια κομματικά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, εξήγησε ότι δεν ήξερε την ηλικία της, ούτε είχε άλλου είδους συναλλαγή μαζί της. Την ίδια ώρα, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 στη Β’ Πειραιώς Γιώργος Μακρυνός κατέθεσε μήνυση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατά παντός που ενέπλεξε το όνομά του στην υπόθεση της 12χρονης, διαμηνύοντας ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση και επαφή. Μένει να φανεί, βεβαίως, πώς θα τοποθετηθεί στην υπόθεση σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει ραδιοφωνική συνέντευξη στο Κόκκινο 105,5, υπό το πρίσμα και της διαγραφής ενός άλλου στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ που είχε διαδικτυακές συνομιλίες με το προφίλ της 12χρονης. Ειδήσεις σήμερα: Πετράλωνα: Φρίκη με την υπόθεση βιασμών – Καταγγελίες ότι κακοποιούνταν κι άλλα παιδιά Κορωνοϊός: Αυξήθηκαν τα κρούσματα στα παιδιά, σύσταση για εμβολιασμό και φόβος για «τριδημία» GNTM 5: Η αποχώρηση της Ντορέλας και το ηχηρό μήνυμα κατά του body shaming – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )