Εκλογές στη Δανία: Νίκη στο νήμα για τη συμμαχία κεντροαριστεράς-αριστεράς – Παραιτείται η πρωθυπουργός Tο «κόκκινο» μπλοκ της Μέτε Φρέντεριξεν εξασφάλισε 87 έδρες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που είναι οριστικά στη μητροπολιτική Δανία, στα οποία προστίθενται τρεις έδρες της Γροιλανδίας και των νήσων Φερόες, χαρίζοντάς της πλειοψηφία 90 εδρών Η συμμαχία κεντροαριστεράς-αριστεράς υπό την πρωθυπουργό των Σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντεριξεν εξασφάλισε εντελώς οριακή πλειοψηφία μιας έδρας στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τρίτη στη Δανία και πυροδοτήθηκαν από τη λεγόμενη «κρίση των μινκ». Μετά τη μακρά εκλογική βραδιά, το «κόκκινο» μπλοκ της κυρίας Φρέντεριξεν εξασφάλισε 87 έδρες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που είναι οριστικά στη μητροπολιτική Δανία, στα οποία προστίθενται τρεις έδρες της Γροιλανδίας και των νήσων Φερόες, χαρίζοντάς της πλειοψηφία 90 εδρών. Στην εξουσία εδώ και τέσσερα χρόνια, οι Σοσιαλδημοκράτες θα καταλάβουν 50 από τις 179 έδρες της Folketing, αφού βελτίωσαν κατά 1,6 μονάδα την επίδοση που είχαν σημειώσει το 2019, προσελκύοντας το 27,5% των ψήφων. «Ευχαριστώ», ανέφερε η κυρία Φρέντεριξεν κάτω από μια φωτογραφία της στην οποία εικονίζεται γελαστή στον λογαριασμό της στο Instagram, τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά. «Είμαι πολύ, πολύ ευτυχής», διαβεβαίωσε τον Τύπο φθάνοντας στο κοινοβούλιο μαζί με τον σύζυγό της έπειτα από τον εκλογικό μαραθώνιο. Το «μπλε» μπλοκ, της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, εξασφαλίζει συνολικά 72 έδρες συν μια από τις νήσους Φερόες. «Τα αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν ότι υπάρχει εκ νέου ‘κόκκινη’ πλειοψηφία στο κοινοβούλιο», περιορίστηκε να διαπιστώσει ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Γιάκομπ Έλεμαν-Γένσεν, το κόμμα του οποίου υπέστη καθίζηση, έχασε δέκα εκατοστιαίες μονάδες. Με 16 έδρες, το νεοπαγές κεντρώο κόμμα των Μετριοπαθών, του ανοξείδωτου πρώην πρωθυπουργού Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, που επιδίωκε να διαδραματίσει ρόλο αναπόδραστου διαμορφωτή των ισορροπιών, κάνει την είσοδό του στο δανέζικο κοινοβούλιο. Η κυρία Φρέντεριξεν ανακοίνωσε σήμερα πως θα υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής της, αν και η απόστολος αυτή της αντιμεταναστευτικής κεντροαριστεράς αναμένεται να είναι εκ νέου η εντολοδόχος πρωθυπουργός με δεδομένο το αποτέλεσμα. Η 44χρονη απερχόμενη επικεφαλής της κυβέρνησης επέμεινε πως θα εξετάσει το ενδεχόμενο να σχηματιστεί κυβέρνηση ευρέος συνασπισμού, μάλλον σπάνιο σχήμα στη σκανδιναβική χώρα, διότι κατά την άποψή της αυτή είναι η ορθή προσέγγιση εξαιτίας των πολλαπλών κρίσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο το βασίλειο της Δανίας. Για την κυρία Φρέντεριξεν, είναι σαφές πως δεν υπάρχει πλέον καθαρή «πλειοψηφία (στη Βουλή) της κυβέρνησης με την τρέχουσα μορφή της». -- Ειδήσεις σήμερα: Πετράλωνα: Φρίκη με την υπόθεση βιασμών – Καταγγελίες ότι κακοποιούνταν κι άλλα παιδιά Κορωνοϊός: Αυξήθηκαν τα κρούσματα στα παιδιά, σύσταση για εμβολιασμό και φόβος για «τριδημία» GNTM 5: Η αποχώρηση της Ντορέλας και το ηχηρό μήνυμα κατά του body shaming – Δείτε βίντεο Best of Network 01.11.2022, 17:58 02.11.2022, 08:00 25.10.2022, 17:27 01.11.2022, 20:59 01.11.2022, 21:00 1 01.11.2022, 09:30

