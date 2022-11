Εκλογές στο Ισραήλ: «Είμαστε κοντά σε μεγάλη νίκη», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου Ο Νετανιάχου οδεύει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στην Κνέσετ, συνυπολογιζομένων των βουλευτών θρησκευτικών κομμάτων και της άκρας δεξιάς «Είμαστε κοντά σε μεγάλη νίκη», δήλωσε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις χθεσινές εκλογές που μοιάζουν να έχουν βάλει το κόμμα του, το Λικούντ (δεξιά), μαζί με τους συμμάχους του, θρησκευτικές και ακροδεξιές παρατάξεις, στον δρόμο για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στην Κνέσετ, την ισραηλινή εθνική αντιπροσωπεία. Διαβεβαιώνοντας πως έχει άφθονη «εμπειρία», ο κ. Νετανιάχου τόνισε σε υποστηρικτές του συγκεντρωμένους στην Ιερουσαλήμ πως «πρέπει να αναμείνουμε τα οριστικά αποτελέσματα, όμως η πορεία μας, αυτή του Λικούντ, αποδείχθηκε πως ήταν η σωστή» και «βρισκόμαστε κοντά σε μια μεγάλη νίκη». «Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα αποτελέσματα, όμως αν είναι όπως προβλέπουν οι αποψινές (σ.σ. χθεσινοβραδινές) δημοσκοπήσεις (εξόδου από τα εκλογικά τμήματα), θα σχηματίσω κυβέρνηση για όλους τους πολίτες του Ισραήλ», πρόσθεσε ο κ. Νετανιάχου, που παρέμεινε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στο αξίωμα του πρωθυπουργού από ιδρύσεως κράτους. Εν μέσω δικών για διαφθορά κατόπιν σειράς σκανδάλων, τις οποίες απέφυγε επιμελώς να θίξει στη σημερινή ομιλία του, ο κ. Νετανιάχου έχασε πέρυσι την εξουσία, εκθρονίστηκε από ετερόκλιτη συμμαχία της οποίας ηγείται σήμερα ο κεντρώος Γιαΐρ Λαπίντ. Ωστόσο, τα έξιτ πολ και οι προβλέψεις ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων πιστώνουν στο Λικούντ την πρώτη θέση και κάπου τριάντα έδρες, μπροστά από το Γες Ατίντ («Υπάρχει μέλλον») του κ. Λαπίντ, που αναμένεται να καταλάβει κάπου είκοσι τέσσερις, έπειτα από τη χθεσινή ψηφοφορία, την πέμπτη σε λιγότερα από τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, η παράταξη «Θρησκευτικός Σιωνισμός» οδεύει να διπλασιάσει την ισχύ της, εκλέγοντας 14 βουλευτές, ενώ καλές επιδόσεις αναμένεται να σημειώσουν επίσης μικρά κόμματα των υπερορθόδοξων Εβραίων. Άρα ο κ. Νετανιάχου οδεύει έτσι να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στην Κνέσετ, συνυπολογιζομένων των βουλευτών θρησκευτικών κομμάτων και της άκρας δεξιάς. Η εθνική εφορευτική επιτροπή του Ισραήλ δεν έχει δημοσιοποιήσει ως τώρα παρά μόνο μερικά αποτελέσματα, τα οποία δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το αποτέλεσμα. -- Ειδήσεις σήμερα: Πετράλωνα: Φρίκη με την υπόθεση βιασμών – Καταγγελίες ότι κακοποιούνταν κι άλλα παιδιά Κορωνοϊός: Αυξήθηκαν τα κρούσματα στα παιδιά, σύσταση για εμβολιασμό και φόβος για «τριδημία» GNTM 5: Η αποχώρηση της Ντορέλας και το ηχηρό μήνυμα κατά του body shaming – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 01.11.2022, 17:58 01.11.2022, 16:58 25.10.2022, 17:27 01.11.2022, 20:59 01.11.2022, 21:00 1 01.11.2022, 09:30

