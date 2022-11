Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Λιθουανία και Εσθονία τη Δευτέρα και την Τρίτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει το πρωί Δευτέρας για το Βίλνιους της Λιθουανίας, ενώ το απόγευμα θα μεταβεί στο Ταλλίν της Εσθονίας για επισκέψεις εργασίας. Στις 12:00 της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με την πρωθυπουργό της Λιθουανίας Ίνγκριντα Σιμονίτε και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών. Οι δύο πρωθυπουργοί στις 12:50 θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ενώ στις 13:25 θα πραγματοποιηθεί γεύμα εργασίας, Στις 14:40 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Στις 15:40 θα επισκεφθεί το Κέντρο Αριστείας του ΝΑΤΟ για την Ενεργειακή Ασφάλεια και στις 16:35 θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι LRT. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Ταλλίν της Εσθονίας, όπου στις 20:00 προγραμματίζεται η παράθεση δείπνου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Εσθονίας Αλάρ Κάρις. Την Τρίτη, στις 11:15, ο πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με την πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλας. Στις 12:05 θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, Στις 12:35 θα πραγματοποιηθεί γεύμα εργασίας υπό διευρυμένη σύνθεση και στις 14:00 ο πρωθυπουο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Εσθονίας Γιούρι Ράτας. Ειδήσεις σήμερα: Γιατί το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έβγαλε «κόκκινη κάρτα» στον Κεμάλ Ατατούρκ Πόλεμος στην Ουκρανία: «Υπάρχει πραγματικός Πούτιν;» – Κορυφαίος Ουκρανός αξιωματούχος υποστηρίζει ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει τρεις σωσίες Οι… μαέστροι της τηλεθέασης – Εκπομπές, σειρές και παρουσιαστές που «τρελαίνουν» τα μηχανάκια Κλείσιμο

