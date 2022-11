Η Ελλάδα στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία Η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος ζήτησε την προστασία της Ελληνικής κοινότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Οδησσού Η Ελλάδα συμμετείχε, δια της Μονίμου Αντιπροσώπου Μαρίας Θεοφίλη, στην έκτακτη κλειστή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία. Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, αρκετά Κράτη Μέλη της ΕΕ είχαν ζητήσει τη συμμετοχή τους στην εν λόγω συνεδρίαση, αλλά τελικά πέρα από την Ελλάδα μόνο η Γερμανία, η Πολωνία και η Σλοβακία έγιναν δεκτές (πέρα από τη Γαλλία που είναι μόνιμο μέλος). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην παρέμβαση της προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου Ασφαλείας Γκαμπόν, με την οποία οι διμερείς σχέσεις έχουν αναπτυχθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες και ιδιαίτερα μετά τις τρεις συναντήσεις του ΥΠΕΞ Νίκου Δένδια με τον Γκαμπονέζο ομόλογό του. Κατά τη συζήτηση, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στο Κίεβο, στην σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην προστασία της Ελληνικής κοινότητας στην Ουκρανία, στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Οδησσού, καθώς και στην πρόταση για συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Μαριούπολης. Τέλος, τόνισε ότι η Ελλάδα συνεισφέρει στη μεταφορά των σιτηρών από την Ουκρανία, καθώς και στη διανομή τους στην Αφρική μέσω της συνεισφοράς στην αποκατάσταση των εγκαταστάσεων Αφρικανικών λιμανιών. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι η Ελλάδα χρηματοδοτεί την ανοικοδόμηση του λιμανιού της Βεγγάζης, πρόγραμμα του World Food Programme. Ειδήσεις σήμερα: Κληρονομιά Τράγκα: Η Μαρία Καρρά ερευνάται για 30 εκατ. ευρώ αδήλωτα και 12 αναληθή «πόθεν έσχες» Βιασμός 12χρονης: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των τριών προφυλακισμένων Θεσσαλονίκη: Αθλήτρια-πρότυπο η 16χρονη Βεατρίκη που κέρδισε τις εντυπώσεις στην παρέλαση BEST OF NETWORK 01.11.2022, 17:58 01.11.2022, 16:58 25.10.2022, 17:27 01.11.2022, 20:59 01.11.2022, 21:00 01.11.2022, 09:30

