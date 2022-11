Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα ξέρει τι σημαίνει να διαφωνείς με την Τουρκία «Δεν δεχόμαστε να εγκλωβιστούμε στις ακτές μας» – Προσωπική επίθεση σε Μητσοτάκη και Δένδια Νέα επίθεση στην Ελλάδα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λίγες ώρες μετά το επεισόδιο με την τουρκική ακταιωρό στη Σάμο. «Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε να επικεντρωθεί στη θετική ατζέντα αλλά δεν κράτησε την υπόσχεσή του αυτή» είπε αρχικά ο Τσαβούσογλου μιλώντας σε εκδήλωση για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο προσθέτοντας ότι «συνέχισαν να μιλάνε εναντίον μας, ειδικά ο Δένδιας». Οι ισχυρισμοί ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Τουρκία σημαίνουν ότι η Αθήνα έχει χάσει τα λογικά της πρόσθεσε, σύμφωνα με το Anadolu, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ο οποίος, μάλιστα, σε απειλητικούς τόνους είπε ότι «η Αθήνα γνωρίζει καλά τι σημαίνει να διαφωνείς με την Άγκυρα». Athens knows very well what it means to oppose Ankara, says Turkish Foreign Minister Cavusoglu— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 2, 2022 «Δεν αποδεχόμαστε την προσπάθεια που έχει γίνει και μας έχει εγκλωβίσει στις ακτές μας» πρόσθεσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Κατά τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας οι απαντήσεις που έδωσε η Άγκυρα «εξόργισαν την Ελλάδα. Ένιωσε πολύ άβολα με τα νομικά επιχειρήματά μας». Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρθηκε και στις εικόνες με τους μετανάστες στο Αιγαίο και τον Έβρο και υποστήριξε ότι «η Ελλάδα προσπάθησε να μας δυσφημίσει με ψεύτικες φωτογραφίες και έγγραφα. Εμείς απαντήσαμε σε αυτά με έγγραφα». Από την εμπρηστική ρητορική του Τούρκου ΥΠΕΞ δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι αβάσιμοι ισχυρισμοί για κλείσιμο τζαμιών και ιδρυμάτων από την Ελλάδα «ενώ εμείς ανοίξαμε σχολείο για τέσσερις μαθητές». Όσον αφορά το θέμα του εναέριου χώρου ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι «είναι εκτός του διεθνούς δικαίου (σ.σ. όσα υποστηρίζει η Ελλάδα για το δικαίωμα επέκτασής του)». «Η Ελλάδα δεν είναι ειλικρινής και τίμια« όσον αφορά τα θέματα του Αιγαίου και την ανατολική Μεσόγειο πρόσθεσε ο κ. Τσαβούσογλου κατηγορώντας την Ελλάδα ότι είναι αυτή που μπλοκάρει τον δρόμο του δικαίου. Ειδήσεις σήμερα: Σακίρα: Προσπέρασε «ουρά» για να μπει πρώτη στον «Πύργο του Τρόμου» Ο Έλον Μασκ αλλάζει το Twitter: Η μηνιαία συνδρομή, οι ψεύτικοι λογαριασμοί και το κουμπί επεξεργασίας Καιρός: Στους 27 βαθμούς θα ανέβει σήμερα ο υδράργυρος BEST OF NETWORK 01.11.2022, 17:58 02.11.2022, 08:00 25.10.2022, 17:27 02.11.2022, 09:45 02.11.2022, 09:47 01.11.2022, 19:00

