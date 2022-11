Μηταράκης στον ΟΗΕ: Η Ελλάδα διασώζει καθημερινά ζωές – Η Τουρκία εργαλειοποιεί τους μετανάστες Το μήνυμα του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου προς την τουρκική πλευρά Σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά αντικρούοντας και όσα είχε πει ο Τούρκος πρόεδρος κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ έστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης από τη Νέα Υόρκη. Συγκεκριμένα, ο κ. Μηταράκης είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κ. Csaba Korosi στη Νέα Υόρκη όπου και βρίσκεται στον οποίο γνωστοποίησε τις προσπάθειες της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει ανθρώπινες ζωές στο μεταναστευτικό. Ο κ. Μηταράκης αμέσως μετά την συνάντηση και σε δήλωσή του στα ΜΜΕ τόνισε χαρακτηριστικά πως «Η Τουρκία, πρέπει να προστατέψει τα δικά της σύνορα και να παρέχει όπου απαιτείται διεθνή προστασία. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ειδικά πρέπει να αποφεύγει περιστατικά, όπως το πρόσφατο με τους 92 μετανάστες, που βρέθηκαν γυμνοί από την Frontex και τις Ελληνικές Αρχές, διωγμένοι από τις Αρχές της γείτονος» ενώ παράλληλα παρουσίασε την μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας. «Η Ελλάδα, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, διασώζει καθημερινά ανθρώπους στη ξηρά και στη θάλασσα. Φιλοξενεί αιτούντες άσυλο σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Προστατεύει ασυνόδευτους ανήλικους. Λειτουργεί προγράμματα ένταξης, εφαρμόζοντας μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα κάνει το καθήκον της. Δεν δέχεται όμως προσπάθειες εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, όπως είδαμε στην πρόσφατη γενική συνέλευση από τον Τούρκο Πρόεδρο. Η Τουρκία, πρέπει να προστατέψει τα δικά της σύνορα και να παρέχει όπου απαιτείται διεθνή προστασία», ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Να σημειωθεί πως ο κ. Μηταράκης και ο Csaba Korosi, συζήτησαν επίσης και για το ζήτημα της Ουκρανίας, το οποίο μεταναστευτικά, σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση, έχει επιβαρύνει τις προσφυγικές ροές στην Ευρώπη. Ειδήσεις σήμερα: ΕΚΤ: Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η αύξηση των επιτοκίων – Πόσο θα αυξηθούν οι δόσεις Θεσσαλονίκη: Αθλήτρια-πρότυπο η 16χρονη Βεατρίκη που κέρδισε τις εντυπώσεις στην παρέλαση Επιστρέφει στo lockdown η Ουχάν, τρία χρόνια από την έναρξη της πανδημίας BEST OF NETWORK 01.11.2022, 17:58 01.11.2022, 16:58 25.10.2022, 17:27 01.11.2022, 20:59 01.11.2022, 21:00 01.11.2022, 09:30

