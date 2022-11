Μητσοτάκης: Μάστιγα η κακοποίηση παιδιών – Οι πρόσφατες υποθέσεις εξιχνιάστηκαν υποδειγματικά «Στο περιθώριο και την ντροπή αυτοί που επι μέρες τολμούσαν να τοποθετούν κομματικά πρόσημα σε τέτοιου είδους πράξεις μέχρι που τους χαστούκισε ο ίδιος ο καθρέφτης» 02.11.2022, 12:17 UPD: 02.11.2022, 12:35 Παρέμβαση στη συζήτηση για τις 114 σελίδες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στο οποίο περιγράφονται δράσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν με στόχο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των παιδιών, σε μια περίοδο που οι υποθέσεις κακοποίησης, βιασμού ή και μαστροπείας ανηλίκων κυριαρχούν στην επικαιρότητα και σοκάρουν την κοινή γνώμη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή. Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού «Η παρουσία μου στην κοινή συνεδρίαση επιτροπών σηματοδοτεί το ξεχωριστό κυβερνητικό και προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα. Η κακοποίηση ανηλίκων αναδεικνύεται σε κοινωνική απειλή. Δεν είναι νέα. Είναι πολύμορφη και βρίσκεται σε έξαρση. Γι αυτό και άμεση και πολύπλευρη πρέπει να είναι η αντίδρασή μας» είπε ξεκινώντας την παρέμβασή του ο πρωθυπουργός. Όπως εξήγησε «το Εθνικό Σχέδιο που παρουσιάζεται σήμερα δεν αποτελεί μια βιαστική αντίδραση στις πρόσφατες σοκαριστικές ειδήσεις αλλά μεθοδική λειτουργία για την οποία εργαζόμαστε καιρό τώρα και τους βασικούς άξονες τους είχαμε παρουσιάσει αρκετό καιρό πριν». «Γνωρίζουμε ότι γνωστό γίνεται μικρό ποσοστό σεξουαλικής κακοποίησης ίσως και μόνο το 2%. Οι στατιστικές καταγράφουν αύξηση ποσοστών τα τελευταία χρόνια. Η μεθοδική δουλειά της αστυνομίας εξιχνιάζει όλο και περισσότερες τέτοιες υποθέσεις. Αυτά είναι ενθρρυνιτκά αλλά όχι αρκετά. Η βοήθεια συχνά προσκρούει στην επαρκή στοιχειοθέτηση υλικού και όταν έρχεται συχνά δεν συνοδεύεται από την σωστή τιμωρία ενόχου και τη σωστή προστασία του θύματος» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Το σχέδιο αποτελεί οδικό χάρτη που ξεκινά από την πρόληση και την θωράκιση, συνεχίζει σε γρήγορη διερεύνηση υποθέσεων, την τιμωρία των ενόχων και την προστασία των θυμάτων. Μια διαρκής λειτουργία που συντονίζει με τυποποιημένες πολιτικές την δράση διαφόρων παραγόντων. Η πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε δεν αποτελεί απλα μια συνταγματική υποχρέωση αλλά δημοκρατική ευθύνη» συνέχισε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι «το μήνυμα θα είναι πιο αισιόδοξο αν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στήριζαν την πρωτοβουλία αυτή». Ο ίδιος, μάλιστα, ευχήθηκε η δημόσια διαβούλευση να αποδειχθεί ευρύτατη σημειώνοντας ότι «θα είναι ευπρόσδεκτη κάθε πρότση και εποικοδομητική συζήτηση». Όπως εξήγησε «στο Σχέδιο θα καθορίζονται στόχοι με ορίζοντα 5ετίας ώστε όλες οι θεσμικές λειτουργίες να έχουν γίνει φιλικότερες προς το παιδί. Οι διαδικασίες δικαιοσύνης και προστασίας να συντονιστούν». «Σε ένα άλλο επίπεδο το εθνικό σχέδιο βάζει επιτέλους τάξη στο πολύπλευρο νομοθετικό μωσαϊκό. Αίρει ασάφειες και ευθυγραμμίζει διάσπαρτες διατάξεις. Ολοι οι φορείς αποκτούν σαφές περιβάλλον που καθορίζει τα όρια λειτουργίας τους. Με λίγες και χειρουργικές οριζόντιες τομές το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αναδιοργανώνει το τρόπο αντίδρασης όλων των υπηρεσιών απέναντι σε ένα κρούσμα». Παρουσιάζοντας σε αδρές γραμμές το σχέδιο για την προστασία των παιδιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «προβλέπει περισσότερες δομές προστασίας και φροντίδας ανηλίκων. Σε κάθε δημοτικό και δημόσιο φορέα θα ορίζεται υπεύθυνος προστασίας ανηλίκων. Όπως συμβαίνει με τον σύμβουλο σχολικής ζωής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση». «Γίνεται σαφές πόσο απαιτητική υπήρξε η κατάρτιση του σχεδίου και πόσο κρίσιμη θα είναι η υλοποίησή του. Το έργο αυτό θα παρακολουθείται από τον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι από τα 80 μέτρα πολιτικής του Εθνικού Προγράμματος τα ¾ έχουν ήδη προβλεφθεί στις δράσεις του 2022 και έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι. «Εχουν αυστηροποιηθεί επίσης οι ποινές για τέτοιου είδους εγκλήματα. Και στο επίπεδο καταστολκής έχουν ληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες Στα αστυνομικά τμήματα υπάρχουν εξειδικευμένες μονάδες και έχουν αναπτυχθεί σύγχρονα μέσα εντοπισμού ενόχων και οι τελευταίες υποθέσεις έχουν εξιχνιαστεί, τολμώ να πω, με υποδειγνατικό τρόπο» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπε «πρόκειται για μια μάστιγα με πολλές αιτίες που κρύβεται στα σκοτεινά υπόγεια της κοινωνίας που χρησιμοποιεί προσωπεία από την σύγχρονη τεχνολογία. Σύγχρονα μέσα πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς για την εξιχνίαση». «Στα μάτια πολλών οι κοινωνικές πολιτικές ταυτίζονται με παροχές. Τα ευάλωτα περιβάλλοντα γίνονται συχνά και ευάλωτα στην παιδική εκμετάλλευση. Όμως η δράση μας πρέπει να απλωθεί σε όλα τα επίπεδα όπως επιβάλλει ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, «καρφώνοντας» τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ότι «αποστρέφω το βλέμμα από εκείνους που θεωρούν ότι είναι πολιτική αρένα το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας. Από αυτούς που επι μέρες τολμούσαν να τοποθετούν κομματικά πρόσημα σε τέτοιου είδους πράξεις μέχρι που τους χαστούκισε ο ίδιος ο καθρέφτης. Τους αφήνω στο περιθώριο και στην ντροπή που τους αξίζει. Οσοι και σήμερα επικαλούνται ευθύνες συστήματος να τους θυμίσω ότι υπήρξαν μέρος του συστήματος, δεν έκαναν τίποτα, τοτε μάλιστα ελάφρυναν τις ποινές». «Κλείνω κοιτώντας μπροστά. Η πολιτεία αποδεικνύει ότι η υγιής πορεία παιδιών προς ενηλικίωση πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Το αποδεικνύει η επέμβση της ΕΛΑΣ στην υπόθεση Κολωνού. Υποθέσεις που έρχονται από παρελθόν όπως αυτή των Πετρλώνουν αποδεικνύουν οτι ακόμα και το κύτταρο της οικογένειας σαπίζει από ανάξιους γονείς-τέρατα. Η επαγρύπνισή μας αφορά ένα τεράστιο φάσμα. Πέραν των μέτρων και των πολιτικών όλοι και όλες αποκτούμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης σε αυτή την προσπάθεια δίνοντας περιεχόμενο στις παραδοσιακές αξίες της οικογένειας. Βοηθώντας, καταγγέλλοντας, προσέχοντας μέσα και έξω από το σπίτι. Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε κάθε παιδί της κοινωνίας μας σαν να είναι δικό μας παιδί» έκλεισε την παρέμβασή του ο πρωθυπουργός. Υπενθυμίζεται ότι μια από τις βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα είναι το Ειδικό Ποινικό Μητρώο για τα αδικήματα κατά ανηλίκων, ρύθμιση που θα φέρει το επόμενο διάστημα στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρακτικά, στο ποινικό μητρώο θα υπάρχει μια ειδική υπο-ενότητα που θα αφορά αδικήματα, όπως η κακοποίηση ή η ασέλγεια εις βάρος ανηλίκων, η ενδοοικογενειακή βία ή άλλα αδικήματα, όπως η αρπαγή ανηλίκου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στο ποινικό μητρώο θα γίνεται εγγραφή από τη στιγμή της άσκησης ποινικής δίωξης και όχι με την τελεσιδικία της υπόθεσης. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος αθωωθεί, η αναφορά στο ποινικό μητρώο θα διαγράφεται. Η ρύθμιση θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για τους εργοδότες αυτών των ανθρώπων, καθώς πολλοί παραβάτες εργάζονται σε περιβάλλον με μικρά παιδιά. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου οι εργαζόμενοι των φορέων Παιδικής Προστασίας θα πρέπει να προσκομίζουν υποχρεωτικά ποινικό μητρώο, ρύθμιση που θα επεκταθεί τα επόμενα χρόνια και σε άλλους φορείς. Ειδήσεις σήμερα: Ειδικό ποινικό μητρώο για αδικήματα κατά ανηλίκων παρουσιάζει ο Μητσοτάκης Ο Έλον Μασκ αλλάζει το Twitter: Η μηνιαία συνδρομή, οι ψεύτικοι λογαριασμοί και το κουμπί επεξεργασίας Βίντεο: Η Σακίρα προσπέρασε «ουρά» για να μπει πρώτη στον «Πύργο του Τρόμου» 02.11.2022, 12:17 UPD: 02.11.2022, 12:35 BEST OF NETWORK 02.11.2022, 12:00 02.11.2022, 10:45 02.11.2022, 10:59 02.11.2022, 09:45 02.11.2022, 09:47 01.11.2022, 19:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )