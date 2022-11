Οικονόμου κατά Τσίπρα: Είναι ακραία υποκριτικό να μιλά για το θέμα των πλειστηριασμών Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη Σε δηλώσεις που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5» για τους πλειστηριασμούς και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί να πολιτεύεται με τον ίδιο τρόπο που το έκανε και πριν από το 2015: με ακραία διχαστικό λόγο και υποσχόμενος εύκολες λύσεις «με ένα νόμο κι ένα άρθρο». Είναι ακραία υποκριτικό ο κ. Τσίπρας, με 17.125 πλειστηριασμούς το 2018 και εκπονημένο πρόγραμμα για 18.241 πλειστηριασμούς το 2019, με τα νομοθετήματα του οποίου αφέθηκαν απροστάτευτα τα σπίτια των αδύναμων και ταυτόχρονα επιβραβεύτηκαν οι συστηματικοί κακοπληρωτές, να μιλά σήμερα για το θέμα των πλειστηριασμών» είπε αρχικά ο κ. Οικονόμου. «Εδώ και πάνω από τρία χρόνια ο κ. Τσίπρας πίστευε ότι, υπό το βάρος των τεράστιων κρίσεων που ενέσκηψαν, η Ελλάδα θα κατέρρεε και μαζί της και η Κυβέρνηση. Καθώς όμως αυτή η μεγάλη αποτυχία δεν ήρθε και οι εκλογές πλησιάζουν, αποφάσισε να επανέλθει στη στρατηγική της σκανδαλολογίας. Η «σκανδαλολογία» και η «ηθικολογία», στις οποίες επιδίδεται με πάθος, δεν είναι λύση στο πρόβλημα της πολιτικής του ανεπάρκειας. Δεν είναι σωσίβια, όπως ελπίζει. Αλλά είναι το μόνο που ξέρει να κάνει» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ειδήσεις σήμερα: Το Twitter επεξεργάζεται και τα «βίντεο επί πληρωμή» μετά την εξαγορά από τον Έλον Μασκ Έστειλε στο νοσοκομείο τη 14χρονη κόρη του χτυπώντας τη στο πρόσωπο στην Αμαλιάδα Ειδικό ποινικό μητρώο για αδικήματα κατά ανηλίκων παρουσιάζει ο Μητσοτάκης BEST OF NETWORK 02.11.2022, 12:00 02.11.2022, 10:45 02.11.2022, 10:59 02.11.2022, 09:45 02.11.2022, 09:47 01.11.2022, 19:00

