Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλά στον Παντελή Καψή «Υπάρχει μία αίσθηση αδιεξόδου σε κάθε ευρωπαϊκή κοινωνία» Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Εκδοχές Πολέμου», που έχει να κάνει με την προσωπική του εμπειρία στα χρόνια των μνημονίων, ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλά στον Παντελή Καψή για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει εξ αυτού το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης, σε μία συζήτηση που διαρκεί 25 λεπτά.

