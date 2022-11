Πλεύρης: Με τον πατέρα μου έχω σοβαρές πολιτικές διαφωνίες – Αισθάνθηκα πολύ άσχημα απέναντι στη Μάγδα Φύσσα

«Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Βρισκόμαστε σε άλλη φάση. Και σε αυτή την άλλη φάση βρισκόμαστε γιατί δεν το έχουμε επιλέξει αλλά επειδή η πανδημία έχει άλλα χαρακτηριστικά. Έχει μεταλλάξεις οι οποίες είναι πιο ήπιες από τα αρχικά στελέχη. Έχουμε εμβολιασμένο πληθυσμό που έχει νοσήσει, έχουμε αντιικά φάρμακα. Το σημαντικό είναι ότι ξέρουμε ποιος πληθυσμός κινδυνεύει περισσότερο και απευθυνόμαστε. Πεθαίνουν κάθε μέρα άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Οι άνω των 60 ή με προβλήματα υγείας πρέπει να εμβολιαστούν», ανέφερε απόψε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μιλώντας στην ΕΡΤ και τον Γιώργο Κουβαρά. «Ο εμβολιασμός για τον κορωνοϊό συνδέεται και με τον εμβολιασμό για τη γρίπη. Είμαστε από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που έχουμε ανοιχτό το σύστημα από άποψη επιλογής, όχι σύστασης και για μικρότερες ηλικίες. Εγώ θα κάνω το επικαιροποιημένο εμβόλιο», δήλωσε ο επίσης κ. Πλεύρης, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στους πολίτες που είναι αρνητικοί απέναντι στα εμβόλια το έναυσμα ώστε να το ξανά σκεφτούν. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο εμβολιασμός προστατεύει από τη βαριά νόσηση και σε ένα βαθμό τα επικαιροποιημένα εμβόλια προστατεύουν ως προς αυτή τη μόλυνση. «Τα χαρακτηριστικά που έχουμε ακόμα στην Ελλάδα δείχνουν ότι ένα κύμα το οποίο είχαμε το καλοκαίρι και είχε μια συνεχή φθίνουσα πορεία, έκανε μια άνοδο και έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Περιμένουμε εντός Νοεμβρίου ότι θα έχουμε μια μεγαλύτερη άνοδο, αλλά τα μοντέλα μας δεν μας δείχνουν τα ερχόμενα κύματα να έχουν τα χαρακτηριστικά ως προς τις νοσηλείες των προηγούμενων κυμάτων. Το καλοκαίρι και με πολλά κρούσματα ήταν ελεγχόμενη η κατάσταση», σημείωσε ο υπουργός. Ωστόσο, «υπάρχει ένας προβληματισμός ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων που υπήρχαν τα 2 προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν εμφανώς τα χαρακτηριστικά της γρίπης. Οπότε σίγουρα και το κύμα της γρίπης που θα έρθει θα είναι μεγαλύτερης έντασης. Το ΕΣΥ θεωρούμε ότι δεν θα πιεστεί όπως πιέστηκε τα 2 τελευταία χρόνια», τόνισε ο κ. Πλεύρης. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-co18xa9zu49l) Τροπολογία με σκοπό τη μείωση της αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία «Ολοκληρώσαμε ένα νομοσχέδιο που είχε να κάνει με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και με τον προσωπικό γιατρό που σε μεγάλο βαθμό έχει στηριχθεί από όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Υλοποιούμε αυτή τη μεταρρύθμιση με 4,5 εκατομμύρια κόσμο να έχει εγγραφεί, 3.500 γιατρούς και 1 εκατομμύριο ραντεβού να έχουν γίνει δωρεάν», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας. Συνέχισε, τονίζοντας :«Στο κομμάτι της δευτεροβάθμιας εντοπίζουμε ένα βασικό πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη φυγή από το εθνικό σύστημα υγείας γιατρών, βλέπε τους αναισθησιολόγους». Ο κ. Πλεύρης έδωσε ειδικότερα το παράδειγμα του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. «Λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων η λίστα χειρουργείων είχε φτάσει 2.720, που πολλά από αυτά πήγαν στον ιδιωτικό τομέα. Δίνοντας την δυνατότητα να έχουμε 15 αναισθησιολόγους από 9 δεν θα ωφελήσει τον πολίτη; Θα τον ωφελήσει». «Το νομοσχέδιο έχει επεξεργαστεί η Μίνα Γκάγκα, μια γυναίκα που προέρχεται από τα σπλάχνα του ΕΣΥ. Προσβλητικό να τη στοχοποιούν για το νέο νομοσχέδιο», εξήγησε ο κ. Πλεύρης. Ο ναζιστικός χαιρετισμός του πατέρα του μπροστά στη Μάγδα Φύσσα Ερωτηθείς αν μπορεί να σχολιάσει τον εν λόγω χαιρετισμό του πατέρα του στο δικαστήριο όπου διεξαγόταν η δίκη της Χρυσής Αυγής, ο κ. Πλεύρης απάντησε: « Η πραγματικότητα είναι ότι με τον πατέρα μου έχουμε σοβαρές πολιτικές διαφωνίες». Συνέχισε τονίζοντας ότι «Η πράξη να γίνεται σε μια γυναίκα που έχει χάσει το παιδί της από κάποιον που ασπάζεται αυτή την ιδεολογία είναι πολύ άσχημο. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα απέναντι στη Μάγδα Φύσσα». Τα πυρά του έστρεψε ο υπουργός Υγείας στον ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι «Υπήρχε ένα έντυπο για τους ομοφυλόφιλους που 4,5 χρόνια δεν μπορούσαν να δώσουν αίμα. Αυτά δεν τα έβλεπε ο ΣΥΡΙΖΑ;». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-co194tko79kh) Ειδήσεις σήμερα: Πετράλωνα: Φρίκη με την υπόθεση βιασμών – Καταγγελίες ότι κακοποιούνταν κι άλλα παιδιά Κορωνοϊός: Αυξήθηκαν τα κρούσματα στα παιδιά, σύσταση για εμβολιασμό και φόβος για «τριδημία» «Dubai Bling», ένα reality πλούτου και υπερβολής που τα έχει όλα

