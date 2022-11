Ράμα κατά Λονδίνου για διακρίσεις σε βάρος Αλβανών

Για διακρίσεις σε βάρος Αλβανών κατηγόρησε σήμερα το Λονδίνο ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα μετά τις δηλώσεις Βρετανών αξιωματούχων που κατηγόρησαν Αλβανούς υπηκόους για παράτυπη μετανάστευση στη Βρετανία.

Η διέλευση της Μάγχης με μικρές βάρκες από μετανάστες αποτελεί πρόβλημα για τους Βρετανούς αξιωματούχους, ενώ με το Brexit θεωρητικά να γινόταν καλύτερος έλεγχος των συνόρων της χώρας.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, οι Αλβανοί αντιπροσωπεύουν πλέον την πλειοψηφία όσων πραγματοποιούν τη διέλευση.

Σε μια σειρά tweets, ο Ράμα τόνισε ότι οι Βρετανοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ενεργά σε «διακρίσεις» κατά Αλβανών.

«Η στοχοποίηση Αλβανών (όπως έκαναν ορισμένοι ξεδιάντροπα όταν αγωνίζονταν για το Brexit) ως αιτία των προβλημάτων στα σύνορα και στην εγκληματικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια βολική ρητορική που αγνοεί τα γεγονότα», έγραψε ο Αλβανός πρωθυπουργός στο Twitter.

«Οι Αλβανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάζονται σκληρά και πληρώνουν τους φόρους τους. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να πολεμήσει τις εγκληματικές συμμορίες όλων των εθνικοτήτων και να σταματήσει να κάνει διακρίσεις σε βάρος Αλβανών για να δικαιολογήσει πολιτικές αποτυχίες», πρόσθεσε.

Targeting Albanians (as some shamefully did when fighting for Brexit) as the cause of Britain’s crime and border problems makes for easy rhetoric but ignores hard fact. Repeating the same things and expecting different results is insane (ask Einstein!)

— Edi Rama (@ediramaal) November 2, 2022