Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Λιβύη δεν μπορεί να υπογράφει μακροπρόθεσμες διεθνείς συμφωνίες Στην ίδια γραμμή είχε κινηθεί και το Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ Φρένο στις δύο συμφωνίες που υπέγραψε η Τουρκία με την υπηρεσιακή κυβέρνηση της Λιβύης, το λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο, βάζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κινούμενο στην ίδια γραμμή με αυτήν που κινήθηκλε πριν από λίγες ημέρες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασε εμμέσως πλην σαφώς την αντίθεσή του στα τουρκολιβυκά μνημόνια, αναφέρθηκε στο άρθρο 6 του Φόρουμ για τον Πολιτικό Διάλογο στη Λιβύη (LPDF), το οποίο δεν επιτρέπει στην υπηρεσιακή κυβέρνηση να υπογράφει τέτοιου είδους συμφωνίες. Απαντώντας σε ερώτηση του -, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης οφείλει, με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, να μην υπογράφει νέες συμφωνίες που διαταράσσουν τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας ή επιφέρουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις για αυτή. «Σημειώνουμε ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Λιβύης υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις του οδικού χάρτη του Φόρουμ για τον Πολιτικό Διάλογο στη Λιβύη (LPDF) να μην εξετάζει νέες συμφωνίες που βλάπτουν τη σταθερότητα των εξωτερικών σχέσεων του λιβυκού κράτους ή του επιβάλλουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Θα σας παραπέμψουμε στις κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Λιβύης για το αποτέλεσμα των πρόσφατων συνομιλιών. Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε. Ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζοντας τη θέση που έχουν διατυπώσει πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στον απόηχο της επιτυχημένης αμερικανικής διαμεσολάβησης που έγινε για τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Όπως τόνισε, «η μακροχρόνια πεποίθησή μας είναι ότι η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή». Ειδήσεις σήμερα: Σακίρα: Προσπέρασε «ουρά» για να μπει πρώτη στον «Πύργο του Τρόμου» Ο Έλον Μασκ αλλάζει το Twitter: Η μηνιαία συνδρομή, οι ψεύτικοι λογαριασμοί και το κουμπί επεξεργασίας Καιρός: Στους 27 βαθμούς θα ανέβει σήμερα ο υδράργυρος BEST OF NETWORK 01.11.2022, 17:58 01.11.2022, 16:58 25.10.2022, 17:27 01.11.2022, 20:59 01.11.2022, 21:00 1 01.11.2022, 09:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )