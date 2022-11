Τουρκία: Βολές Ακάρ εναντίον της Ελλάδας για νησιά, εναέριο χώρο, μειονότητα και τέμενος Βοτανικού Επανέλαβε το αίτημα περί αποστρατικοποίησης των νησιών, χωρίς όμως να αναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί μη ελληνικής κυριαρχίας τους – Τάχθηκε υπέρ «δύο κρατών» στην Κύπρο Παναγιώτης Σαββίδης 02.11.2022, 09:43 Σε συνέντευξή του στην φιλοκυβερνητική εφημερίδα Milliyet ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ επικαλέστηκε το διεθνές δίκαιο, τασσόμενος υπέρ της καλής γειτονίας, του διαλόγου και μιας «μόνιμης και συνολικής λύσης» των προβλημάτων με την Ελλάδα. «Μιλάμε πολύ καθαρά και ξεκάθαρα στις συνομιλίες μας μαζί τους» δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τη πρόσκληση για συνέχιση των συζητήσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. «Η στρατιωτική μας αντιπροσωπεία πήγε στην Ελλάδα δύο φορές. Η ελληνική ήρθε στην Άγκυρα μία φορά. Τώρα περιμένουμε την ελληνική αποστολή στην Τουρκία για την τέταρτη συνάντηση. Έχουν περάσει δύο χρόνια και δεν έχουν έρθει, ενώ τους καλούμε να συνεχίσουμε αυτές τις συναντήσεις. Κάποιοι μας προτείνουν διάλογο με την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε τον διάλογο» Ο Ακάρ, σε μια προσπάθεια να παρουσιάσει το «μαύρο» ως «άσπρο», υποστήριξε πως η Τουρκία «ουδέποτε παρενόχλησε ή απείλησε» αλλά δεν θα παραμείνει απαθής όταν η ίδια δέχεται παρενοχλήσεις ή απειλές, πράττοντας τα «απαραίτητα». Μιλώντας για τα νησιά του Αιγαίου, επανέλαβε το αίτημα περί αποστρατικοποίησής τους, χωρίς όμως να αναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί μη ελληνικής κυριαρχίας τους. Αυτό αποδίδεται προφανώς στα μηνύματα που λαμβάνει η Τουρκία τις τελευταίες μέρες από ΗΠΑ, Γερμανία κ.ά. χώρες. Παράλληλα μίλησε για τη διαφορά των χωρικών υδάτων με τον εναέριο χώρο της χώρας μας, ενώ τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την Ελλάδα. «Τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς δεν μπορούν να οπλιστούν σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 της Συνθήκης της Λωζάνης και των Παρισίων. Αυτό είναι πολύ σαφές και ακριβές. Αλλά η Ελλάδα εξοπλίζει αυτά τα νησιά. Δεν υπάρχουν 6 μίλια χωρικών υδάτων και 10 μίλια εναέριου χώρου πουθενά στον κόσμο, αλλά η Ελλάδα τα εφαρμόζει έτσι. Παρ’ όλα αυτά είμαστε εμείς που λέμε : “ας κάτσουμε να μιλήσουμε”. Η Ελλάδα βάζει τους άλλους να μιλούν για λογαριασμό της. Εμείς λέμε, “ας καθίσουμε να μιλήσουμε μεταξύ μας και να λύσουμε τα προβλήματα”» δήλωσε. Όσον αφορά την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη, σε σχέση με το παρελθόν, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε γενικά μη θυμίζοντας την παλαιότερη εμπρηστική ρητορική για το θέμα, ενώ επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας για «δύο κυρίαρχα κράτη» στην Κύπρο. «Είμαστε υπέρ μιας μόνιμης και δίκαιης λύσης, με ισότητα κυριαρχίας και διεθνούς καθεστώτος. Μια λύση δύο κρατών. Η διεθνής κοινότητα πρέπει τώρα να αναγνωρίσει την «ΤΔΒΚ». Η άρση του εμπάργκο όπλων κατά της ελληνοκυπριακής διοίκησης από τις ΗΠΑ προκαλεί αδιέξοδο στο νησί» τόνισε. Στη συνέντευξή του στην Milliyet o Aκάρ κατηγόρησε την Ελλάδα και για παραβίαση των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη, αποκαλώντας την «τουρκική», ενώ αναφέρθηκε και στη λειτουργία μουσουλμανικού τεμένους στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ψευδώς πως διοικείται από … Ορθοδόξους. «Η κατάσταση των “Τούρκων” στη Δυτική Θράκη είναι ξεκάθαρη. Η Ελλάδα προσπαθεί να αγνοήσει τους “Τούρκους” της Δυτικής Θράκης. Λέει στους “Τούρκους” εκεί «Δεν είστε “Τούρκοι”». Tι είναι Ιάπωνες; Τα ονόματά τους είναι τούρκικα, οι συγγενείς τους βρίσκονται στην Τουρκία. Κλείνουν τα σχολεία τους. Επιπλέον, προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να μην επιτρέψει το άνοιγμα τζαμιών στην Ελλάδα. Υπάρχει μόνο ένα τζαμί στην Αθήνα, χωρίς τρούλο και μιναρέ, η διοίκησή του αποτελείται από ορθόδοξους και δεν υπάρχουν Τούρκοι» κατέληξε προκλητικά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. Ειδήσεις σήμερα: Η μητέρα περιέγραφε «με απόλυτη φυσικότητα τα εκτρώματα στο σπίτι» στα Πετράλωνα Επικίνδυνη κλιμάκωση: Βόρεια και Νότια Κορέα ανταλλάσσουν πυραυλικά πυρά! Η Λένι Κλουμ απαντά στα αρνητικά σχόλια για την καμπάνια εσωρούχων με τη μητέρα της Παναγιώτης Σαββίδης 02.11.2022, 09:43 BEST OF NETWORK 01.11.2022, 17:58 02.11.2022, 08:00 25.10.2022, 17:27 02.11.2022, 09:45 02.11.2022, 09:47 01.11.2022, 19:00

